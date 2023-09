The Wheel of Time User-Artikel

Teaser Geschichte wird gemacht: Wie aus einer Adventure-Schmiede (fast) über Nacht eine Shooter-Adresse erster Güte wird, könnt ihr hier und jetzt erfahren.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Steve Meretzky und Bob Bates. Im Laufe der Jahre kamen (und gingen) mit Josh Mandel und dem Ehepaar Cole ein paar externe Designer und mit Frederik Pohl’s Gateway bildete sich ein kleines Rudel begabter Frischlinge (Mike Verdu, Michael Lindner und Glen Dahlgren) am lebenden Objekt aus. Wer nicht gerade selbst ein eigenes Projekt verantwortete, half bei anderen Spielen aus – und so vergingen zwischen Death Gate, Dahlgrens letztem Spiel, und The Wheel of Time einige Jahre. Untätig war er in dieser Zeit allerdings nicht.



Er entdeckte in den Monaten nach Death Gate zwei neue Leidenschaften für sich: Doom und Magic: The Gathering – und er versuchte, sich eine Art Online-Multiplayer-Adventure vorzustellen, das diese beiden Welten vereinen könnte. Gemeinsam Rätsel lösen, über Hinweise austauschen, puzzeln? Wie könnte so etwas funktionieren? Dahlgren fand darauf eine faszinierend einfache Antwort: Schlecht bis gar nicht. Im besten Falle wäre das Pacing des Spiels nicht gut genug – und ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, in eine Gruppe mit motivierten Spielern zu kommen, einfach zu gering. Aber wenn ein Miteinander ausscheidet… spricht viel für ein Gegeneinander. Was, wenn die Spieler in einer 3D-Umgebung Truppen anheuern könnten, die sie ihren Gegnern auf den Hals schicken könnten? Und sich selbst in einer Burg verschanzen würden, die sie mit eigens gebauten Fallen, Waffen und Zaubersprüchen wie in Magic verteidigen könnten? Dahlgren hatte die Idee für sein nächstes Spiel. Nun musste er nur noch die eigene Firma überzeugen. Wiz-War passte gut zur bisherigen Spielidee

Legend Entertainment startete mit gerade einmal zwei Designern, namentlichund. Im Laufe der Jahre kamen (und gingen) mitund dem Ehepaarein paar externe Designer und mitbildete sich ein kleines Rudel begabter Frischlinge (und) am lebenden Objekt aus. Wer nicht gerade selbst ein eigenes Projekt verantwortete, half bei anderen Spielen aus – und so vergingen zwischen, Dahlgrens letztem Spiel, undeinige Jahre. Untätig war er in dieser Zeit allerdings nicht.Er entdeckte in den Monaten nach Death Gate zwei neue Leidenschaften für sich:und– und er versuchte, sich eine Art Online-Multiplayer-Adventure vorzustellen, das diese beiden Welten vereinen könnte. Gemeinsam Rätsel lösen, über Hinweise austauschen, puzzeln? Wie könnte so etwas funktionieren? Dahlgren fand darauf eine faszinierend einfache Antwort: Schlecht bis gar nicht. Im besten Falle wäre das Pacing des Spiels nicht gut genug – und ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, in eine Gruppe mit motivierten Spielern zu kommen, einfach zu gering. Aber wenn ein Miteinander ausscheidet… spricht viel für ein Gegeneinander. Was, wenn die Spieler in einer 3D-Umgebung Truppen anheuern könnten, die sie ihren Gegnern auf den Hals schicken könnten? Und sich selbst in einer Burg verschanzen würden, die sie mit eigens gebauten Fallen, Waffen und Zaubersprüchen wie in Magic verteidigen könnten? Dahlgren hatte die Idee für sein nächstes Spiel. Nun musste er nur noch die eigene Firma überzeugen.

Das Hamsterrad der Zeit

Die erste vollständige deutsche Ausgabe des ersten Romans.

Ein Adventure?

Ich wäre für das ursprüngliche Adventure gekreuzigt worden. Ich erzählte die Geschichte nach. Ich nutzte Original-Charaktere. Ich veränderte Dinge! Ich beendete die Geschichte mit einer Konfrontation zwischen Rand und dem Dunklen König! Was zur Hölle hatte ich mir dabei gedacht?





Das fertige Dokument schickte er an Robert Jordan und musste warten. Während dieser Zeit blieb er aber natürlich nicht untätig, sondern werkelte an der Umsetzung. Denn dieses Adventure sollte in 3D dargestellt werden. Dahlgren selbst schrieb dazu: "Wenn ich schon nicht meine Passion zum Leben erwecken konnte, dann wollte ich wenigstens Jordans Welt in echtem 3D aufleben lassen." Hell wird es in dem Spiel nur, wenn Magie gewirkt wird.

Legend-Spiele sind bekannt für ihre ausgefeilten Geschichten - auf technischer Seite konnte die Firma trotz guter Leute nie mithalten, was an den von Beginn an gespannten Finanzen lag. Der Versuch, eine Engine mit hauseigenen Mitteln zu erstellen, wäre daher von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Stattdessen holte er Jaimi McEntire mit dessen Software 4DX ins Boot. Ich habe eine Weile im Internet nach dieser Engine gesucht, aber die 4DX-Sitze in Kinos haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weder finde ich ein Beispiel-Video noch sonst einen Hinweis, dass je jemand damit gearbeitet hat. Dennoch: Laut Dahlgren war die Engine ähnlich potent wie die Doom- und die BUILD-Variante - nur eben nicht besser. Die beiden versuchten, 4DX mit einer weiteren Software (vermutlich Blazing Renderer, kurz: BRender) zusammenarbeiten zu lassen, aber die Ergebnisse waren unbefriedigend. Und als Jaimi nach einigen Monaten wieder von Bord ging, legte Dahlgren auch 4DX zu den Akten.

Nun, im Nachhinein ist man immer klüger. Aber zum damaligen Zeitpunkt arbeitete Dahlgren eifrig daran, dieses Konzept mit Leben zu füllen. Der erste große Abschnitt, "Die zwei Flüsse", war zu großen Teilen fertig. Die Charaktere wurden eingeführt, einige Puzzles wollten gelöst werden und Kämpfe gab es auch. Gegen Ende des Abschnitts driftete die Geschichte aber langsam weg von Jordans Roman - und im zweiten Teil, Whitebridge, verstärkte sich dieser Drift. Dahlgren hatte sich auch ein innovatives Schwertkampf-System ausgedacht: In Third-Person-Ansicht würden die Kämpfer die fantasievollen Kampfbewegungen des Romans auslösen können - allerdings immer mit der Möglichkeit, das Spiel zu pausieren. Schließlich sind wir immer noch in einem Adventure. Und natürlich spielte auch die Magie in diesem Konzept eine große Rolle.Das fertige Dokument schickte er an Robert Jordan und musste warten. Während dieser Zeit blieb er aber natürlich nicht untätig, sondern werkelte an der Umsetzung. Denn dieses Adventure sollte in 3D dargestellt werden. Dahlgren selbst schrieb dazu: "Wenn ich schon nicht meine Passion zum Leben erwecken konnte, dann wollte ich wenigstens Jordans Welt in echtem 3D aufleben lassen."Legend-Spiele sind bekannt für ihre ausgefeilten Geschichten - auf technischer Seite konnte die Firma trotz guter Leute nie mithalten, was an den von Beginn an gespannten Finanzen lag. Der Versuch, eine Engine mit hauseigenen Mitteln zu erstellen, wäre daher von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Stattdessen holte ermit dessen Software 4DX ins Boot. Ich habe eine Weile im Internet nach dieser Engine gesucht, aber die 4DX-Sitze in Kinos haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weder finde ich ein Beispiel-Video noch sonst einen Hinweis, dass je jemand damit gearbeitet hat. Dennoch: Laut Dahlgren war die Engine ähnlich potent wie die Doom- und die BUILD-Variante - nur eben nicht besser. Die beiden versuchten, 4DX mit einer weiteren Software (vermutlich Blazing Renderer, kurz: BRender) zusammenarbeiten zu lassen, aber die Ergebnisse waren unbefriedigend. Und als Jaimi nach einigen Monaten wieder von Bord ging, legte Dahlgren auch 4DX zu den Akten.

Faxen

3D ist nicht immer gut gealtert.

Zurück auf Start - oder die Badstraße

Joe, Karen, Chris und ich haben uns über ein lokales Netzwerk zu einem Spiel verbunden. Nachdem sich die vier Computer synchronisiert und wir unsere VR-Headsets und Mikrofone aufgesetzt hatten, waren wir bereit. Das Programm bestimmte zufällig die Reihenfolge, in der wir unsere Charaktere auswählen würden. Ich wartete darauf, dass ich an die Reihe kam.



Mein Bildschirm leuchtete auf. Ich hatte das Glück, dass ich als Zweiter dran war, um meinen Charakter auszuwählen. Die einzige Person, die vor mir wählte, war Joe, und ich wusste bereits, was er nehmen würde: den Hound. Joe liebte es, böse Charaktere zu spielen, und ich muss zugeben, dass er sie gut spielte. Ein Spiel mit Joe als Hound oder Forsaken war normalerweise eine unvergessliche Geschichte. Ich hatte sicherlich nichts gegen seine Auswahl; mir gefiel der Hound sowieso nicht besonders.

In dieser Mehrspieler-Variante tauchen die Zitadellen wieder auf, in denen jeweils ein Magier dafür sorgen muss, dass der Gegner ihn nicht überrennt. Aber natürlich hatte Dahlgren hier seiner Kreativität viel zu viel Freilauf gewährt und schon im zweiten Satz, Stichwort VR-Brillen, wird die Größe des Vorhabens klar. Trotzdem: Es macht viel Spaß, die Experience zu lesen.



RandomSoft

Das aus dem Spiel gestrichene Monster of the Mine (Bildnachweis: Wheeloftime.com)

Anzeige

Vier der Prototyp-Grafiken (Bildnachweis: https://glendahlgren.home.blog/the-wheel-of-time/)

Diese Gelegenheit hatte er beim nächsten Entwickler-Treffen. Mittlerweile hatte er dem Doom/Magic-Mix noch das Brettspielbeigemischt, in dem vier Magier sich gegenseitig Schätze vor der Nase wegschnappten und hatte das Konzept glattpoliert. Seine Kollegen samt der Chefetage waren begeistert. Dummerweise aber nicht Random House, die mit ihrem Geld und ihren Lizenzen bei Legend Entertainment eingestiegen waren. Was sie im Gegenzug für ihre Finanzierung erwarteten, war laut Dahlgren eindeutig: „Ihrer Ansicht nach hatte sie eine Adventure-Firma gekauft – und genau das sollten wir gefälligst produzieren.“ Sie legten ihm eine Liste ihrer verfügbaren Lizenzen vor, aber nichts davon konnte ihn begeistern. Stattdessen schlug er Robert Jordans Romanreihe "Das Rad der Zeit" vor, die zwar nicht bei Random House verlegt wurde, aber fragen kostet ja erst einmal nichts…Wie so oft hat sich Legend Entertainment ein großes Werk ausgesucht, um daraus ein Spiel zu entwickeln: Die 14 Original-Bände entstanden zwischen 1990 und 2013, wobei Robert Jordan während Band 12, Sturm der Finsternis, verstarb. Ursprünglich hatte er vor, mit diesem Buch die Reihe abzuschließen, hatte aber selber schon angemerkt, dass es vielleicht das mit Abstand dickste Buch werden würde. Als ihm bewusst wurde, dass er vielleicht vor Abschluss des Schreibprozesses sterben würde, skizzierte er die wichtigsten Handlungsstränge und erläuterte seine Vision der Geschichte seiner Frau und seinem Cousin. Einige Monate nach Jordans Tod übernahm Brandon Sanderson die Aufgabe, den Roman abzuschließen. Aus den ursprünglich veranschlagten 200.000 Wörtern wurden schließlich ungefähr 750.000, aus dem abschließenden Buch ein Dreiteiler. Wobei Jordans Umfeld davon ausgeht, dass auch er am Ende mehr als ein einziges Buch gebraucht hätte, um die Handlung zum Abschluss zu bekommen. Die deutschen Ausgaben wurden wie üblich in mehrere kleine Bände geteilt und erst Jahre später bei Piper in der ursprünglichen Länge veröffentlicht.Hauptfigur des ersten Bands ist Rand al'Thor, der mit seinem Vater zum Dorffest nach Emondsfelde reist. Dort angekommen erfährt er von einem neu entfachten Krieg, an dem sich das Dorf aber nicht beteiligen will. Er und einige andere junge Menschen haben Dunkle Reiter um das Dorf herum gesehen, die für Unruhe sorgen. Zurück auf dem heimischen Hof werden er und sein Vater von Trollocs, Tier-Mensch-Wesen, angegriffen. Mit seinem verletzten Vater schlägt er sich zurück zum Dorf, das aber ebenfalls angegriffen wird. Er flieht zusammen mit seinen Freunden dank der Hilfe der Magierin Moiraine. Sollten die Legenden um den Dunklen König und die Aes Sedai wahr sein?Sind die ersten Bände noch stark von der klassischen Tolkien-Fantasy beeinflusst, arbeitet Jordan in den weiteren Büchern seine Welt immer weiter aus und bietet dem Leser viele Landstriche und ihre Bewohner zur Erkundung an. Wenn sie denn den etwas weitschweifigen Stil zu schätzen wissen, denn da gehen die Meinungen weit auseinander. Die ersten Bände jedenfalls bieten gute, im besten Sinne klassische Kost.Mittlerweile hat sich Amazon Prime des Stoffs angenommen und aktuell zwei Staffeln einer Wheel of Time-Serie veröffentlicht. Ich habe sie leider nicht gesehen, aber den Zusammenfassungen nach ist Staffel eins nahe an den Geschehnissen des Buchs.Robert Jordan war tatsächlich daran interessiert, eine Computerspiel-Lizenz zu vergeben. Legend Entertainment war zwar nicht allein mit ihrem Wunsch, aber der zweite Bieter,, hatte mit seiner Firma bereits einige Textadventures aus dem Science-Fiction-Bereich veröffentlicht. So gingen unter anderem die Spiele zuundauf sein Konto. Bei der Jordan-Lizenz stieg er allerdings früh wieder aus dem Bieterrennen aus - eventuell suchte er nach billigeren Alternativen. Laut seiner Moby-Ludographie kam es aber nicht mehr dazu.Mit der Lizenz für den ersten Band der Reihe im Rücken begann Glen Dahlgren, sein Adventure zu entwerfen. Dabei orientierte er sich an seinen Erfahrungen mit Death Gate: Die Story erfassen, verdichten, notfalls Dinge verändern, aber der Essenz der Serie treu bleiben. Natürlich sollten die Spieler auch nicht irgendjemanden spielen, sondern mit Rand al'Thor die Hauptfigur verkörpern. Wie Dahlgren selber in seinem lesenswerten Artikel zum Spiel schrieb: "Es ist nicht besonders befriedigend, der Typ zu sein, der jemandem anderen hilft, damit der dann die Welt rettet. Wer erinnert sich schon an ihn?" Im Nachhinein ist er froh, dass dieser erste Entwurf abgelehnt wurde:Endlich meldete sich Robert Jordan mittels Fax bei Legend. Nach all den positiven Rückmeldungen, die im Laufe der Jahre von den unterschiedlichsten Autoren an die Firma herangetragen wurden, dürften diese Zeilen ein Schock gewesen sein. Jordan mochte das Konzept nicht. Nichts davon. Ihm schien nie der Gedanke gekommen zu sein, die Lizenznehmer vorab zu fragen, welche Art Spiel sie eigentlich machen wollten. Denn seine Reaktion auf Dahlgrens harte Arbeit war eindeutig: Ich möchte kein Adventure. Außerdem möchte ich nicht, dass meine Figuren in diesem Spiel verwendet werden. Und mein Roman soll gefälligst auch nicht nacherzählt werden. Laut Dahlgren war Jordans Nachricht natürlich viel höflicher formuliert, aber inhaltlich war er klar.Natürlich versuchte Legend Entertainment, das Spiel zu retten. Glen Dahlgren und Bob Bates flogen zu Robert Jordan, der sie auch freundlich empfing. Glen erläuterte sein Konzept genauer, brachte zur Rettung der Geschichte auch die Idee einer Parallelwelt ins Spiel und erzählte zur Abrundung noch ein wenig von seiner ursprünglichen Zauberer-Zitadellen-Spielwelt, die für eine eventuelle Fortsetzung in Frage kommen könnte. Dahlgren und Bates flogen mit einem guten Gefühl zurück, wurden aber schon kurz nach ihrer Ankunft von einem weiteren Fax erwartet. Jordan lehnte das Konzept immer noch komplett ab und damit war das Adventure gestorben sowie Monate der Arbeit umsonst gewesen.Einziger Hoffnungsschimmer: Jordan war sehr an der ursprünglichen Idee interessiert, die Dahlgren für eine Fortsetzung ins Gespräch gebracht hatte. Dahlgren schaltete schnell um und modifizierte das Konzept, um es mit der Roman-Reihe in Einklang zu bringen. Seiner Erinnerung nach funktionierte das überraschend reibungslos. Die vier Magier von damals wurden vier Völkern der Bücher zugeordnet, die Siegel aus der Geschichte ersetzten die Schätze des Spiels. Neben einem neuen Design-Dokument schrieb Dahlgren auch eine Wheel of Time Experience . Hier versuchte er, das angestrebte Spielerlebnis in eine Geschichte zu packen. Wer den ganzen Text durchliest, findet einige Übereinstimmungen mit dem endgültigen Wheel of Time, aber auch einige nicht umgesetzte Elemente. So oder so: Klingt, als könnte man mit diesem Spiel Spaß haben.Ungefähr zu dieser Zeit entschloss sich Random House, die Geschäftsbeziehung mit Legend Entertainment aufzukündigen. Das Spiel, an dem Dahlgren arbeitete, hatte nichts mehr mit dem zu tun, was für den Verlag interessant war. Dummerweise gingen mit Random House auch deren Geld und deren Vertriebskanäle. Legend hatte also eine Idee, für deren Umsetzung weder das Geld noch der Publisher bereit standen. Immerhin war Robert Jordan mit diesem neuen Spiel einverstanden.In dieser Situation startete Glen Dahlgren im April 1997 die Webseite Wheeloftime.com . Es gab kein Spiel, das er verkaufen konnte, aber ein wenig Aufmerksamkeit konnte ja nicht schaden. Und tatsächlich sprangen die Jordan-Fans an und sorgten für ein wenig Aufmerksamkeit. Die Seite ist heute leider offline, aber dank der Wayback Machine könnt ihr euch durch die vielen Blog-Updates wühlen, die Dahlgren im Laufe der Jahre verfasst hat. Dort gibt es viele Einblicke in die Entwicklung und ein paar Bilder aus den Prototypen oder frühe Entwürfe der Figuren - wie den hübschen Kerl hier, der es nicht ins Spiel geschafft hat, weil das weder ins Budget noch (laut Dahlgren) in Jordans Welt gepasst hätte.Neben der Webseite erarbeitete Dahlgren auch mit unterschiedlichen Künstlern und Architekten einige Bilder, die seine Vision greifbarer machen sollte. Kennern des Spiels werden einige Personen und Waffen bzw. Kräfte bekannt vorkommen. Aber im Großen und Ganzen waren die Grafiken natürlich nur Schall und Rauch. Soweit Dahlgren wusste, konnte er die dargestellte Güte mit keiner Engine auf dem Markt erreichen. Und Legend konnte mit den vorhandenen Mitteln auch nichts Entsprechendes auf die Beine stellen.