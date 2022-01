The Artful Escape User-Artikel

Teaser Befreie dich aus den Klauen deines erfolgreichen Onkels und werde ein freier Geist auf einer intergalaktischen Reise.

Durch Zufall entdeckte ich über das Xbox-Reward-System den Game-Pass-Titel The Artful Escape und war sofort begeistert. Die liebevolle Grafik, verbunden mit den flüssigen Animationen und der entspannten Folkmusik machten neugierig. Erinnerungen an Wes Anderson wurden wach. Da ich vorher nichts davon gehört hatte, machte ich mich völlig unbefangen ans Durchspielen.



Selbstbefreiung

Francis spielt bald sein erstes Konzert zur Feier seines Onkels und natürlich erwartet alle Welt nur Coversongs von eben diesem. Es folgt eine intergalaktische Befreiungsreise im Stile von David Bowies Ziggy Stardust, da Francis viel lieber psychedelische Soli schrammelt, als zu covern. Unterstützt von allen möglichen abgefahrenen Außerirdischen will Francis zum Star mit seiner eigenen Musik werden.



Hüpfen, klicken, reden

Am Ende der einzelnen Abschnitte dürfen wir in einem musikalischen Bosskampf die richtigen Tasten zur Musik im Senso-Style drücken. Zwischendurch werden unsere Sinne durch künstlerische Gespräche geschärft und natürlich dürfen wir unseren Helden abgefahren kleiden. Es entsteht ein Flow, wie ich ihn selten in einem Videospiel erlebt habe und ich konnte das Gamepad erst zum Abspann wieder aus der Hand legen.



Fazit

Eine abgefahrene Reise.

Der junge Francis Vendretti spielt Gitarre und steht in den zu großen Fußstapfen seines berühmten, aber toten Folkstar-Onkels, der anerinnert.Das eigentliche Spiel ist ein Jump-and-Run mit vielen stimmungsvoll vertonten Dialogen und-Anleihen. Wir hüpfen durch wunderschön bunte, psychedelische Landschaften. Indem wir beim Rennen Gitarre spielen, ändert sich die Umgebung und blüht auf.Spielerisch bietet The Artful Escape sicherlich keine Offenbarung, aber atmosphärisch ist es eine Wucht. Wenn man sich mit der musikalischen Grundlage identifizieren kann, entsteht ein Flow, den man nicht verpassen sollte. Die wunderschöne Grafik erledigt dabei den Rest und es entsteht eine audiovisuelle Erfahrung, die die spielerischen Einfachheiten ausblenden kann. Ich empfehle dieses Spiel allen Lesern, zumal es im Game Pass kostenfrei erhältlich ist und lediglich knapp vier Stunden eurer Zeit in Anspruch nehmen wird. Der offizielle Trailer gibt euch einen ersten Einblick.