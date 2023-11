Teaser 2007 landete Nintendo EAD mit dem Wii-3D-Plattformer Super Mario Galaxy mal wieder einen besonders großen Hit. Untypischerweise folgte 2010 dann ein direkter Nachfolger.

Das All bleibt verrückt

Aus dem Vorgänger beibehalten: Pull-Stars, an die ihr Mario heranzieht. Kommt ihr an den Lebenspilz?

Der neue Felsenpilz erlaubt es Mario, sich in eine Bowlingkugel zu verwandeln.

Viele neue kosmische Herausforderungen

Mein Fazit

In dieser Grusel-Galaxie muss Yoshi spezielle Birn-Beeren futtern, um zeitweise Plattformen erscheinen zu lassen.

Eigentlich ging es Shigeru Miyamoto und seinen Leuten ja immer um Innovation, doch nach der Fertigstellung vonhatte man noch so viele kleinere Ideen übrig, dass man begann, an einer überarbeiteten Version zu basteln, einem Super Mario Galaxy 1,5. Den Entwicklern fielen aber immer wieder neue Dinge ein, und letztendlich wurde aus dem Projekt ein echter, eigenständiger zweiter Teil.Bowser hat sich natürlich immer noch nicht entmutigen lassen, sich wieder mal mit gestohlenen Power-Sternen aufgepowert und arbeitet an seinem eigenen intergalaktischen Imperium. Oh, und er entführt Peach. Mario verbündet sich mit einer Gruppe Lumas und macht sich von ihrem Raumschiff aus mit Luigi und der Toad-Brigade (den Löwenanteil macht er aber wieder selber) mal wieder auf die Suche nach möglichst vielen Sternen.Hauptzielgruppe vonsind Leute, die den ersten Teil schon gut fanden und noch mehr in dem Stil wollen. Also durchqueren wir verschiedene neue 3D-Welten – wie immer laufen wir mit dem Analog-Stick herum, und können durch einfach zu erlernende Kombinationen der Knöpfe A und Z verschiedene Arten von Sprüngen ausführen (etwa Weitsprünge und Rückwärtssaltos). Gegen gegnerische Kreaturen helfen Sprung- und/oder auch Wirbelattacken, für die wir die Fernbedienung kurz schütteln. Mario hat drei Lebenspunkte, die durch das Einsammeln von Münzen wiederhergestellt werden können und sich gelegentlich durch Einsammeln spezieller Pilze auch auf sechs aufstocken lassen. Ferner gilt es, fleißig Sternenstaub zu sammeln – das geht auch auf Distanz, indem wir einfach mit der Fernbedienung draufzeigen –;Mit dem gesammelten Staub können wir immer mal wieder einen hungrigen Luma füttern und so an zusätzliche Orte gelangen, mit dem Cursor und der B-Taste lässt er sich aber auch auf Gegner schießen, um sie zu betäuben.Vielerorts laufen wir um äußerst kleine "Planeten" herum, was interessante Spielereien mit der Schwerkraft erlaubt. Die Mechanik ist allerdings vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Die Kamera lässt sich theoretisch mit dem Steuerkreuz nachjustieren, aber das wird vom Programm vielerorts blockiert. Die Software glaubt bestimmt, dafür gute Gründe zu haben, für uns als Spieler kann es aber trotzdem nervig sein (mal geht es nach einem kleinen Sprung doch wieder, wirkt also verbuggt). Die verschiedenen Galaxien warten mit ganz unterschiedlichen Motiven auf, einige Abschnitte laufen sogar in der klassischen Seitenansicht. Gelegentlich müssen wir auch mal wieder auf Tauchstation gehen oder Wolken durch den Wind reiten. Mal gilt es, über Gruppen von Schalterplatten jeweils einmal zu laufen, Gruppen von kleineren Sternen zu sammeln und Bosse zu besiegen, in einigen Szenarios sind wir auch auf besondere Fortbewegungsmittel mit Bewegungssteuerung angewiesen.In einigen Leveln existieren auch spezielle Pilze und Blumen, die Mario zeitweise aufpowern, so dass er auf unterschiedlich komfortable Art vorankommen kann: Beispielsweise kann er die erwähnten Wolkenplattformen erzeugen, sich durch den Planeten bohren, als Biene herumfliegen oder Feuerbälle werfen. Es existieren insgesamt acht Arten von Power-Ups, einige sind jedoch sehr selten. Ferner dürfen wir mal wieder auf Yoshi reiten, der dann unter anderem mit seiner Zunge (die zielen wir mit der Fernbedienung) Gegner, aber auch Beeren mit unterschiedlichen Effekten fressen und sich an spezielle Objekte heranziehen kann. Anders als inmacht er das Abenteuer tatsächlich einfacher, und anders als inbegegnen wir ihm häufiger und nicht bloß in wenigen Alibi-Stages. Schließlich dürfen wir einige Level auch optional als Luigi angehen, der ein wenig sprungstärker ist als sein Bruder, jedoch einen längeren Bremsweg hat.Das Raumschiff fungiert als Hub, von dem aus wir die verschiedenen "Galaxien" erreichen, in denen wir Power-Sterne erringen. Üblicherweise umfassen sie jeweils zwei größere Parcours, die es zu absolvieren gilt, vielleicht noch mit Endgegner, in einigen Fällen auch mit einer Abzweigung, die dann zu einem anderen Stern führt. Durch Einsammeln einer Kometenmedaille kann meistens noch zeitverzögert ein speziellerer Level freigeschaltet werden, in dem wir etwa einen der größeren Level oder einen Teil davon unter verschärften Bedingungen wiederholen oder innerhalb eines Zeitlimits hundert lila Münzen einsammeln müssen. Anders als im Vorgänger gibt es Weltkarten, so dass wir in der Regel in einer Galaxie den ersten der zwei oder drei Power-Sterne erringen müssen, damit der Pfad zur nächsten erscheint. Dank Weggabelungen sind aber nach wie vor einige Galaxien optional, und in einigen Leveln können wir analog zu New Super Mario Bros. Wii auch einen Assistenten übernehmen lassen. Innerhalb dieses Rahmens spielen wir dann einfach die Level, die wir wollen, und müssen nur noch an bestimmten Punkten eine bestimmte Gesamtzahl Sterne vorweisen; um den Endkampf zu erreichen, benötigt ihr 70 von zu diesem Zeitpunkt ich glaube 106 möglichen Sternen. Für Perfektionisten gibt es darüber hinaus dann noch jede Menge weiterer Herausforderungen, die aber zu einem großen Teil generisch sind - in einigen Fällen auch verwirrend oder übertrieben fies ausgefallen.Ansonsten gibt es auch diesmal wieder die Möglichkeit für einen zweiten Spieler, mit einer weiteren Fernbedienung einzugreifen. In Gestalt eines eingeschränkt steuerbaren Lumas kann er das Geschehen etwas stärker manipulieren als im Vorgänger.Super Mario Galaxy 2 unterscheidet sich nicht wesentlich von seinem klasse Vorgänger, also wer noch mehr von der Sache will, kann auch hier wieder zugreifen. Trotz des hohen Umfangs sind die Galaxien nach wie vor abwechslungsreich designt, allerdings erweist sich die eigentlich verstellbare Kamera nach wie vor als Zicke, und bei einigen, wenn auch wenigen Herausforderungen hat man es mit der Schwierigkeit übertrieben. Für die Hauptaufgabe kann ein Teil der Level aber auch ignoriert werden, in einigen wird auch ein Assistent angeboten.