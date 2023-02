Super Mario Bros. 3 User-Artikel

Teaser 1985 brachte Super Mario Bros. den endgültigen Durchbruch für Nintendo und sein Maskottchen – 1988 führte Super Mario Bros. 3 das erfolgreiche Spielkonzept nach Meinung vieler Fans zur Perfektion.

Auch im Land im Eis überfallen uns die Hammer-Brüder.

Super Mario Power

Achtung, diesmal können die Pilze auch nach links laufen.

Welten mit Weggabelungen

Auch getaucht wird wieder.



Während praktisch alle Gegner aus Super Mario Bros. 1 wieder mit dabei sind, gibt es auch jede Menge neue, etwa den Muskelkäfer, der euch mit Eisblöcken bewirft, oder Big Bill, einen riesigen Fisch, der an der Wasseroberfläche Jagd auf Mario macht und ihn (ungeachtet jeder Power) einfach so verschlucken kann. Andere Figuren, die auch in fast allen späteren Mario-Spielen anzutreffen sind und hier ihr Debüt gaben, wären die Buu Huus (kleine Gespenster, die euch nur angreifen, wenn ihr ihnen den Rücken zukehrt) oder Wummps (große Felsblöcke, die sich von oben auf euch fallenlassen). Bei den Endgegnern hingegen war man leider wieder nicht sehr kreativ: Die Kämpfe gegen Bowsers Blagen ähneln sich weitgehend, und in allen Mini-Schlössern müsst ihr gegen einen Typen namens Bumm-Bumm kämpfen, ebenfalls mit nur wenig Variation.



Ansonsten hat aber immerhin das eigentliche Level-Design relativ viel Abwechslung zu bieten, wobei jede Welt nun ein eigenes Motiv besitzt (es gibt das Land der Steppe, Land der Wüste, Land des Wassers usw.). Erstmals bewegen wir uns auf Weltkarten von Feld zu Feld (auch wenn das noch ziemlich primitiv aussieht). Natürlich könnt ihr einen Level nicht passieren, bis ihr ihn absolviert habt. Allerdings sind einige von ihnen nun optional, so müsst ihr manche Stages nur spielen, um ein Bonusfeld zu erreichen, oder ihr könnt bei Weggabelungen zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Auf besagten Bonusfeldern könnt ihr übrigens Gegenstände erhalten oder Extraleben gewinnen. Zudem laufen auch noch die Hammer-Brüder (und ihre Verwandten) außerhalb der größeren Level auf der Karte herum. Wenn ihr ihnen begegnet und sie im Kampf besiegt, bekommt ihr ebenfalls ein mehr oder weniger nützliches Item. Solche Gegenstände werden dann in einem Inventar aufbewahrt und können später eingesetzt werden, wann immer ihr glaubt, sie zu benötigen (allerdings nur auf der Weltkarte). Neben den üblichen Power-Ups gibt es auch spezielle Items wie zum Beispiel Musikboxen, welche die Hammer-Brüder einschlafen lassen, oder Hämmer, mit denen ihr weitere Bonusfelder oder Abkürzungen freilegen könnt. Eine andere, häufigere Art von Abkürzungen öffnet sich hingegen nach bestimmten Levelarten und verbindet jenen Punkt mit dem Anfang der aktuellen Welt. Gehen euch die Leben aus, könnt ihr unbegrenzt oft „Continue“ wählen und startet dann wieder am Anfang der aktuellen Welt und in älteren Spielversionen werden alle regulären Level, aber auch die Bonusfelder, wieder zurückgesetzt und können/müssen erneut gespielt werden. Bereits freigelegte Abkürzungen auf der Karte bleiben allerdings offen, so dass ihr nicht unbedingt die komplette Welt wieder von vorne beginnen müsst. In der GBA-Fassung verliert ihr dagegen keinen Fortschritt mehr, wodurch diese Abkürzungen kaum noch von Nutzen sind. Anzeige Mit einem Hammer könnten wir die Röhre freilegen und Level überspringen. Abgesehen von diesen Kräften könnt ihr euch nach wie vor auch gegen die Monster zur Wehr setzen, indem ihr einfach auf sie springt, obwohl das natürlich nicht bei allen funktioniert. Auch diesmal werdet ihr wieder auf zahlreiche Koopa Troopas stoßen, die sich nach einem Stampfer oder Schwanztreffer lediglich für einige Zeit in ihren Schildkrötenpanzer zurückziehen. Berührt ihr den Panzer dann noch einmal, flitzt er anschließend auf dem Boden herum und fegt alle anderen Gegner weg, die ihm in die Quere kommen; dummerweise können die Dinger an Hindernissen zurückprallen und euch ebenfalls treffen. Schnelle Reflexe sind also gefragt. hielt meines Wissens lange Zeit den Rekord für das meistverkaufte Videospiel, das nicht direkt mit der Konsole ausgeliefert wurde – kein Wunder, hatte man doch einfach das Spielprinzip des erfolgreichen ersten Teils übernommen und ordentlich aufgepeppt. (Das, was hierzulande alsverkauft wurde, war bekanntlich gar kein echtes Mario-Spiel – aber das ist eine andere Geschichte.) Ursprünglich erschien es 1988 für den Famicom, wie das NES im japanischen Original heißt. Zu dieser Zeit kam im Westen gerade erst der angebliche zweite Teil heraus, außerdem gab es eine Chip-Krise, deshalb brauchte der dritte Teil drei Jahre, bis er es schließlich auch nach Europa schaffte (da gab es in Japan schon wieder den vierten). Diese ursprüngliche Fassung wurde später bereitgestellt als Download für Wii, Nintendo 3DS und Wii U sowie als Teil des Nintendo-Switch-Online-Abos. 1993 erschienen dann alle NES-Plattformer, etwas überarbeitet, für das Super NES auf einem Modul namens; diese Spielesammlung gibt es nicht als Kauf-Download, wohl aber als Wii-Disk und ebenfalls mit Nintendo Switch Online. 2003 wurde SMB3 auch noch auf den Game Boy Advance portiert (aus irgendeinem Grund erst als letzte der alten Episoden) als Teil von– vor allem für europäische Gamer gibt es einen guten Grund, sich hiervon die weiter angepasste Download-Version für Wii U zu holen.Auch bei der Story hat man bei Nintendo R&D4 auf Bewährtes gesetzt – die Koopa-Horden sind in die Schwammerlwelt eingefallen (die größere, im Gegensatz zum Schwammerlland aus Teil 1). Diesmal ist König Bowser allerdings zuhause geblieben und hat seine sieben Kinder vorgeschickt. Von denen es mittlerweile heißt, dass sie doch nicht seine Kinder sind, aber das nützt uns jetzt auch nichts. Die Koopalinge haben den Königen der verschiedenen Teilwelten ihre Zauberstäbe gestohlen und sie damit in Tiere verwandelt. Nun liegt es mal wieder an Mario, für Recht und Ordnung zu sorgen, wobei er im Zweispielermodus wieder von seinemBruder Luigi unterstützt wird.Wie der bahnbrechende erste Teil ist auch Super Mario Bros. 3 wieder ein klassisches Plattformspiel, in dem ihr durch die verschiedenen Landschaften lauft und springt (stellenweise auch taucht), bis ihr am Ziel seid. Dabei müsst ihr natürlich aufpassen, nicht mit den zahlreichen Gegnern zusammenzustoßen oder in einen Abgrund zu fallen oder das Zeitlimit zu überschreiten. Manchmal könnt ihr auch geheime Schatzkammern entdecken, indem ihr in die richtige Röhre schlüpft. Anders als in den Vorgängern kann der Bildschirm nun theoretisch in alle Richtungen scrollen (das NES-Original war meines Wissens der erste Plattformer überhaupt, der das schaffte), in einigen geschicklichkeitslastigen Leveln tut er das sogar automatisch.Nach wie vor stellen die zahlreichen versteckten Gegenstände einen wesentlichen Bestandteil des Spiels dar. Im ursprünglichen Zustand ist Mario klein und schwach und verliert schon bei der ersten Feindberührung ein Leben. Nun werdet ihr während des Abenteuers aber auf viele Fragezeichen-Blöcke stoßen, die einen Preis freigeben, wenn ihr von unten dagegen springt. Auch in unscheinbaren Ziegelsteinen könnten Sachen zu finden sein. Einige Blöcke sind sogar unsichtbar und erscheinen erst beim Dranspringen; häufig werden sie als versteckte Stufen eingesetzt. Der häufigste Gegenstand ist wieder die Münze: Sammelt 100 Stück und ihr bekommt ein Extraleben. Ja, die Leben sind nach wie vor begrenzt, was vor allem in der Advance-Version des Spiels allerdings kaum noch von Bedeutung ist.Wichtiger sind die immer mal wieder zu findenden Power-ups, von denen es mehrere Arten gibt: Solange ihr klein seid, bekommt ihr zunächst einen Superpilz, der euch bei Berührung in Super-Mario verwandelt. Als solcher seid ihr doppelt so groß, könnt euch aber auch bei Bedarf ducken. Hauptvorteil der Sache besteht darin, dass ihr nicht sofort beim ersten Treffer draufgeht, sondern euch dann lediglich in den kleinen Mario zurück verwandelt. Außerdem könnt ihr als großer Mario auch Ziegelsteine zertrümmern, indem ihr von unten dagegen springt. Und schließlich kann Super-Mario nun auch noch Superblätter und Feuerblumen finden und damit noch weitere Kräfte erlangen – mit Letzterer wird er zum Feuer-Mario und kann die altbekannten Feuerbälle werfen, um den meisten Gegnern bequem den Garaus zu machen. Das neue Superblatt hingegen verwandelt euch in Waschbär-Mario (tatsächlich handelt es sich um eine Anspielung auf die japanischen Tanuki) und erlaubt es euch, mit dem Schwanz zu kämpfen. Das geht natürlich nur auf sehr kurze Distanz, allerdings lassen sich auf diese Weise auch Blöcke zerbrechen bzw. aktivieren, die am Boden liegen, was sonst nur mit Koopa-Panzern (siehe unten) möglich ist. Noch dazu kann Waschbär-Mario seinen Fall verlangsamen und mit langem Anlauf sogar ein paar Sekunden lang fliegen. In späteren Stages könnt ihr (relativ selten) auch noch einige Spezialanzüge finden, die euch noch weitere Fähigkeiten verleihen (im Froschanzug etwa könnt ihr viel besser schwimmen). Wohlgemerkt schließen sich diese Power-Ups gegenseitig aus – wenn ihr zum Beispiel als Feuer-Mario ein Superblatt findet, müsst ihr euch schnell entscheiden, was ihr gerade besser gebrauchen könnt.