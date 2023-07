Steve Whitton, Autor User-Artikel

Teaser Steve Whitton? Keine Sorge, mir sagte der Name auch nichts. Aber das schmale Werk des Autors ist dennoch einen Blick oder zwei wert.

The Hobbit von Melbourne House ist so ein frühes Beispiel – oder auch Legend Entertainment war dafür bekannt, ihren Spielen Bücher beizulegen. Dort gab es auch den Fall, dass das Spiel Mission Critical 1996 durch einen Roman fortgesetzt wurde. Der umgekehrte Weg kam erst später in Mode, als Computerspiele den Massenmarkt erreichten und damit für weitere Merchandising-Produkte interessant wurden. Wer heute in einschlägige Verlags-Vorschauen blickt, wird von Romanen rund um seine Lieblings-Spiele-Welt fast überrollt.



Die Anfänge allerdings waren zart: Zu Beginn der 1990er Jahre brachte Nintendo mit der Reihe Worlds of Power acht Romane raus, die einzelne Spiele in den Mittelpunkt stellten und zusätzlich noch Daddel-Tipps am Ende der einzelnen Kapitel verrieten. Auf der Seite des Die Kathedrale, den der Autor des Spiels, Harald Evers, selbst verfasste (und die Geschichte teilweise umschrieb). Eine Praxis, die auch Jane Jensen bei ihren Büchern zu den ersten beiden Gabriel Knight-Spielen verfolgte. Die frühesten mir bekannten Beispiele sind die Zork-Romane aus der Feder von Steve Meretzky, die ab 1983 erschienen und die gleichzeitig in die Kategorie Choose your own adventure fielen. Das Internet Archive bietet euch die Gelegenheit, zum Beispiel durch den schön illustrierten ersten Band,

Doch trotz dieser Beispiele: Bis vor einigen Jahren waren Computerspiel-Bücher ein vergleichsweise seltenes Phänomen. Umso schöner war es für mich, einen Roman zu einer meiner Lieblings-Reihen zu finden: Leisure Suit Larry. Der dünne Band machte mich neugierig und bald fand ich heraus, dass das Werk des Autors Steve Whitton doch sehr beschränkt war. Einerseits natürlich schade, andererseits aber perfekt geeignet für einen Artikel.

Die verrückten Abenteuer des Larry Laffer

1998 veröffentlichte Whitton bei Bastei Lübbe besagten Band zu Leisure Suit Larry. Das Buch ist eine humorvoll geschriebene Komplettlösung zu dem 1996 erschienenen Spiel Leisure Suit Larry - Yacht nach Liebe, das bis heute das Ende der klassischen, von Al Lowe entworfenen Reihe markiert. Die Kurzfassung: Nach einer enttäuschenden Liebesnacht macht Larry eine Kreuzfahrt, um auf andere Gedanken zu kommen. Captain Thygh, die auf dem Buchcover sehr präsent in Szene gesetzt wird, veranstaltet auf dem Schiff einen Wettbewerb, dessen Gewinner eine weitere Kreuzfahrtwoche in ihrer Kabine gewinnt. Klar, dass Larry gewinnen möchte - und ebenso klar, dass er die einzelnen Disziplinen niemals regulär für sich entscheiden könnte.



Die 255 Seiten lesen sich flott und erzählen die Geschichte des Spiels mit ein paar Ausschmückungen genau nach. Wer sich an Larrys Handlungen im Buch hält, sollte kein Problem damit haben, das Spiel zu lösen. Zwar erhält man als Autor für diese Art Geschichte keinen Literatur-Nobelpreis, aber der Klappentext lügt nicht, wenn er folgendes behauptet:

Steve Whitton hat zu einem besonders amüsanten und deftigen Larry-Laffer-Abenteuer einen kongenialen, witzsprühenden Roman geschrieben, der kein Auge trocken lässt.



"Ob das mit den abgefilmten Schauspielern eine so gute Idee ist?" Gekauft hatte ich mir das Buch übrigens, weil ich bei meiner Recherche rund um die Entstehungsgeschichte des Spiels irgendwo in den Weiten des Internets gelesen hatte, dass es im Anhang noch einen schönen Artikel über die Hintergründe des Spiels zu lesen gäbe. Und siehe da: Das stimmt. Dazu gibt es noch eine Zusammenfassung der bisherigen Larry-Teile (sowohl inhaltlich als auch technisch) und einen kurzen Artikel über Al Lowe und seinen Werdegang. Und dann natürlich die Danksagung, die Steve Whitton mit der Ortsangabe Hidden Place, Connecticut schließt. Hm.

