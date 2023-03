Steel Division 2: Siege of Dunkirk User-Artikel

Teaser Die Erweiterung Siege of Dunkirk bringt mit Festung Dünkirchen und der tschecheslowakischen C.I.A.B.G. zwei Divisionen und eine neue Nation ins Spiel. Beide können im 1v1 wie auch 10v10 punkten.

Beide Divisionen haben einige Traction-Fahrzeuge, das schnellste Fahrzeug im Spiel. Die C.I.A.B.G. kann zum Beispiel zwei Karten der neuen FFO MG 42 im Traction bringen und so früh Landgewinne erstreiten.

Festung Dünkirchen

Die Erdkampflafette 43 könnt ihr in Häusern verschanzen. Sie zerlegt auch leicht gepanzerte Fahrzeuge.

Die C.I.A.B.G. setzen auf die ebenfalls neuen und günstigen FFO Fusiliers mit ihrer enormen Verfügbarkeit.

C.I.A.B.G. (Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group)

Ein Panzer aus WW1? Nein! Ein Komamndant auf Rädern.

Den Jagdpanther gab es bislang nur bei der 352. Infanterie.



Multiplayer

Fazit

Mit der neuen Erweiterung Siege of Dunkirk könnt ihr es richtig krachen lassen.

ist die sechste Nemesis-Erweiterung für das Echtzeittaktikfestdes französischen Entwicklers Eugen Systems. Jeder Nemesis-DLC bietet zwei Divisionen. Welches Zweierpack umgesetzt wird, entscheidet die Spielerschaft im Vorfeld per Abstimmung. Siege of Dunkirk konnte sich gegen Battle of Tienhaara (mit der schwedisch-finnischen 17. Divisioona und der sovietischen 90-ya Stelkovaya Diviziya) sowie Breaching the Gothic Line (mit der 20. Luftwaffe-Felddivision und der 5h Canadian Armoured Division) durchsetzen . Kürzlich ist übrigens die auch für Singleplayer sehr interessante Erweiterung Blood Feud in Transylvania (im Check) erschienen.Die bislang erhältlichen Nemesis-DLC sind Storming Toulon (im Check) und Raid on Drvar (im User-Artikel ; mit dem dort enhaltenen Unternehmen Rösselsprung hat Khers gerade einen beeindruckenden Start in die zehnte Saison der SDL hingelegt). Battle of Sandomierz ist kostenlos, die anderen Nemesis-DLC gehen für die unverbindliche Preisempfehlung von 4,99 Euro über die virtuelle Ladentheke.Die Erweiterung Siege of Dunkirk wartet auf Seiten der Achse mit der Festung Dünkirchen auf. Mit der C.I.A.B.G., der Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group, wird euch eine neue kleine Nation eingeführt. Die Division wird von Franzosen, Briten und Kanadiern unterstützt. Es gibt über 30 neue Einheiten plus Einheiten, die schon in anderen Divisionen zum Einsatz kommen und optisch angepasst wurden, zum Beispiel Panzer und Flugzeuge. Dieser Text-Test dreht sich um die Besonderheiten der Divisionen. Nach einem (noch provisorischen) Abschnitt zum Multiplayer folgt das Fazit zu den Divisionen. Sowohl Festung Dünkirchen (zum Video) als auch die C.I.A.B.G. (zum Video) stelle ich euch auch in deutschsprachigen Videos vor.Festung Dünkirchen ist ein zusammengewürfelter Haufen, in dem sich neben versprengten Einheiten auch solche der Kriegsmarine und Luftwaffe finden. Dazu einige Panzer und Flugzeuge. Bis kurz vor Kriegsende wurden sogar immer wieder Offensiven gewagt. Historisch hielt die Festung bis einen Tag nach der Kapitulation des Deutschen Reiches der Belagerung stand. Dünkirchen hatte nach der Sicherung von Ostende als Nachschubhafen allerdings auch keine Priorität mehr für die Alliierten.Im Infanterie-Tab fällt auf, dass mit den aus Verteidigungsbereich Toulon bekannten KM Landesschützen und den starken KM Pionieren zwei Einheiten im Begleitpatch im Preis gesenkt werden, nämlich um jeweils fünf auf dann 15 beziehungsweise 25 Punkte. Die Preisänderung ist auch eine gute Nachricht für Verteidigungsbereich Toulon aus dem Nemesis-DLC Storming Toulon. Die Division hatte nämlich durch die Preiserhöhung der Brandenburger (eine Spezialeinheit) etwas an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt.Neu sind die entmutigten Lw-Flakkampftruppen mit 9 Mann und LMG (leichtes Maschinengewehr) für nur 15 Punkte. Die entmutigten Festungs-Grenadiere kosten fünf Punkte mehr, sind dafür 15 Mann stark und haben sogar ein Automatisches Gewehr (kann, anders als ein LMG, auch unter 100m wirken).Neben diesen gut für eine Spam-Attacke geeigneten Einheiten gibt es gleich drei ziemlich starke oder zumindest effektive neue Einheiten. Die fünf Mann starken Stosstruppen (PzF) kosten nur 15 Punkte, sind aber mit eine geballten Ladung (quasi Handgranate) und fünf SMGs gut für den Nahkampf ausgerüstest. Dank Panzerfaust können sie sich aber auch gegen gepanzerte Einheiten zur Wehr setzen. Der KM Jagdpionier ist ein acht Mann starker Flammenwerfer-Squad "mit smoke" (Nebelhandgranate) und damit widerstandskräfiger als ein Sturmpionier. Kostet aber auch fünf Punkte mehr. Von der Leistung her beste und mit 35 Punkten auch teuerste Einheit ist der Jagdkampf. Zwölf Mann, vier SMG, sechs der sehr guten, halbautomatischen G43-Gewehre, zwei MG 42 und eine Panzerschreck (250m Reichweite statt, wie eine Panzerfaust, 120) machen diese Einheit zum Monster auf mittlere Distanzen. Und ihr habt gleich zwei Karten davon. Nur alleine in den Wald solltet ihr sie nicht schicken. Leider kommen die meisten Einheiten im nur 70 km/h schnellen Peugeot DMA.Das Aufklärungs-Tab bietet leider keine Fahrzeuge und es ist auch recht gewöhnlich. Wäre da nicht das KM Jagdkommando, von dem ihr zwei Karten habt. Diese neun Mann starke Aufklärungseinheit ist mit Radio ausgestattet (hilft entsprechend ausgestatteter Artillerie beim Zielen), kann sich mit geballter Ladung durch einen Wald kämpfen und dann am Waldrand mit zwei MG 34 Stellung beziehen. Oder sich, sobald entdeckt, effizient wehren.Im Tank-Tab habt ihr nur einen Panzer IV- und eine Stug II-Karte, die ihr beide in Phase A und/oder B spielen müsst. Das Unterstützungstab hat mit Flammenwerfern sowie großem und kleinen Infanteriegeschütz und verschiedenen schweren Maschinengewehren eine gute Auswahl. Hervorzuheben sind die zwei Karten entmutige Lw-s.MG 271(f) für 25 Punkte. Die sind letztlich mit einer Hotchkiss als schwerem Maschinengewehr (HMG) ausgestattet. Ich finde entmutigte HMG-Einheiten super. Denn meistens ist es so: Entweder euer HMG gewinnt das Gefecht oder es verliert und stirbt. Statt zu sterben ziehen sich die entmutigten HMG-Einheiten oft rechtzeitig automatisch zurück.Highlight ist die 40 Punkte teure Erdkampflafette 43, eine von Flugzeugen kommende, entsprechend modifizierte 20mm Kanone. Die schießt 1500m weit auf weiche Ziele und mit 40mm Durchschlagskraft auf gepanzerte Ziele in 1250m Entfernung. Und ihr könnt sie in Häuser setzen! In einem Testkampf gegen ein MG 42 hat sie gewonnen. Einschränkend muss ich dazu sagen, dass die Erdkampflafette 43 grüne Deckung (Haus) hatte, das MG 42 gelbe Deckung (lichter Wald). Dafür wirkte die Erdkampflafette 43 zwischendurch auch auf andere Ziele. Wer unter den gleichen Bedingungen die Nase vorn hat, kann ich also noch nicht sagen. Die Erdkampflafette 43 ist jedenfalls auch gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge schlagfähig, ist damit vielseitiger und eigentlich ein "must pick" in dieser Division, zumal ihr genug günstige Aktivierungsslots habt.Die Luftabwehr ist mit günstigen Aktivierungsslots gesegnet und bietet die ganze Bandreite von der wirklich schlechten Flak 38 20mm bis zur Flak 38 105mm, die es bisher nur bei Verteidigungsbereich Toulon gab und die es sogar mit dem schweren Kampfpanzer IS-2 aufnehmen kann. Mit zwei polnischen Bofors und der neuen Flak M.31(r) 88mm gibt es auch zwei Besonderheiten. Letztere ist eine aufs deutsche Kaliber angepasste, sowjetische Flak 85mm. Die Durschlagskraft gegen Panzerung sinkt von 160mm auf 150mm und die Feuerrate sinkt von 16 r/m auf 12 r/m. Dafür sinkt aber auch der Preis im Vergleich zur, ebenfalls verfügbaren, Flak 41 88mm von 120 auf 105 Punkte, was die zwei Karten der neuen Einheit sehr interessant macht. Mobile Luftabwehr steht euch nicht zur Verfügung.Bei der Artillerie ist ein Hinweis auf die FK 30(t) 76,5mm erlaubt, die aber kein Radio hat und sich auch nicht gegen Panzer einsetzen lässt. Neu ist die mächtige, französische K 419(f) 155mm. Die macht richtig viel Schaden und euch stehen ganze vier Karten zur Verfügung, die ihr in jeder Phase spielen könnt. Acht Zugfahrzeuge mit Munition stehen auch zur Verfügung. Außerdem habt ihr zwei Beo. Kübel für Off-Map-Schläge. Nämlich einmal 164mm (Küstenbatterien) und einmal 194mm (auf Land verbaute Schiffskanonen).Für die Luftwaffe habt ihr zwar vier Aktivierugnsslots, drei davon sogar günstig, könnt sie aber kaum sinnvoll befüllen. Die Ar 196 A-3 ist eine um die zwei 50kg-Bomben beraubte Variante des Aufklärers, der aus Panzerverbrand Strachwitz bekannt ist. Dafür sinkt der Preis und die Verfügbarkeit steigt. Es gibt mit der Ju 88 G-1 nur einen schweren Jagdflieger. Der ist zwar feuerstark, aber langsam und überhaupt nicht wendig. Ein weiterer Aufklärer (Me 410 A-3) und zwei Bomber runden die nicht gut aufgestellte Luftwaffe dieser Division ab. Ihr müsst für diese Schwäche mit der bockstarken Luftabwehr kompensieren.Die C.I.A.B.G. oder Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group führt mit der Tschecheslowakei eine neue, kleine Nation ein. Den Kern bilden tschecheslowakische Truppen, die 1940 nach Großbritannien evakuiert sind. Sie werden durch britische-, kanadische- und Freie-Franzosen-Einheiten ergänzt. Entsprechend gibt es Einheiten, die ihr vielleicht von 15th Scots oder auch 6th Airbourne kennt.Wie es der Name schon sagt ist die C.I.A.B.G. eine Panzerdivision und, was die Infanterie angeht, eher schwach auf der Brust. Der sechste Aktivierungsslot kostet drei Punkte, der siebte und letzte ganze vier. Ihr habt aber trotzdem interessante Optionen. Die bekannten 15 Mann starken Conv. Gunners (UK) sind, gerade unterstützt durch einen Anführer, gar nicht so schlecht und haben eine hohe Verfügbarkeit. Neu sind die entmutigten Converted RAF, die sich also aus der Luftwaffe rekrutieren. Die haben ein Gewehr weniger, dafür aber ein LMG! Ok, sie kosten auch fünf Punkte mehr, sind aber, bei gleicher Verfügbarkeit, richtig eingesetzt eine gar nicht so kampfschwache, menschliche Wand. Die tschechischen Motorstrelci kommen mit einem automatischen Gewehr und PIAT und ihr könnt sie im Halftrack bringen. Es gibt auch einen passenden Anführer. Eure einzige Nahkampfeinheit sind die Zenisté, von denen ihr nur eine Karte habt. Mit zwölf Mann, vier SMG, sechs Gewehren und einem Automatischen Gewehr sind sie aber durchsetzungsstark.Bei der Auflärung warten neue, tschechische Infanterieeinheiten auf euch und der nur 10 Punkte teure Humber LRC Mk. III mit Radio. Mit Anti-Panzer-Gewehr und einem Maschinengewehr könnt ihr euren Gegner damit vielleicht nerven oder euer Artilleriefeuer leiten. Zu den weiteren gepanzerten Optionen gehört ein neuer Cromwell IV Aufklärungspnazer, ebenfalls mit Radio.Das Panzer-Tab ist voll mit Stuarts, Churchills und Cromwells bis zum Abwinken. Darunter mit dem Cromwell VII (120mm Frontpanzerung, schnell, aber nur 90mm Durchschlagskraft), einer Anführer-Variante sowie einer Anführervariante des Cromwell IV drei neue Einheiten. Prunkstück ist die Karte Firefly Ic mit tschecheslowakischen Insignien. Zusammen mit einer Karte des superlangsamen Churchill IV euer einziger Panzer mit mehr als 90mm Durchschlagskraft.Gegen Panzer müsst ihr auf eure 17-PDR mit ihren 170mm Durschlagskraft auf 2km vertrauen, von der ihr vier Karten habt. Dazu kommen 6-PDR, Panzerschreck und Piat. Ihr habt aber nur fünf Aktivierungsslots und bereits der vierte kostet drei Punkte.Im Unterstützungstab habt ihr mit Churchill V (neu), Cromwell VI und Cromwell VIII (neu) drei sehr gute Optionen um mit 2km Reichweite auf weiche Ziele zu wirken. Die französischen Partisanen haben einige MG 42 erbeutet. Dadurch könnt ihr zwei Karten der neuen FFO MG 42 spielen. Und zwar im rasend schnellen FFI Traction, dem mit 115 km/h auf der Straße schnellsten Fahrzeug des Spiels. Mit dem britisch produzierten AEC ACV gibt es einen neuen Kommandanten auf leicht gepanzerten und noch dazu schnellen Rädern.Ähnlich wie bei Festung Dünkirchen ist die Luftabwehr ein Prunkstück. Die schwache Polsten, aber auch Tri-Polsten, mehrere Bofors aber auch eine erbeutete Flakvierling 20mm und eine erbeutete Flak 41 88mm. Dazu kommen zwei Karten Crusader AA Mk.2. Das sind Luftabwehrpanzer. Zwar nicht sonderlich schlagkräftig, sie kosten aber auch nur 60 Punkte. Gerade im frühen Spiel ist das super, um kostengünstig den Himmel von feindlichen Aufklärungsflugzeugen freizuhalten. Neu ist das QF 3,7-inch 94mm. Moment, gibt es schon? Stimmt! Aber nicht in der Mk.42-Ausführung mit Panzerabwehrvisier. Das führt zu einer um ganze 15 Prozentpunkte höheren Trefferchance. Außerdem habt ihr, auf Kosten der anderen Munition, vier zusätzliche Panzerabwehrgeschosse. Der Preis steigt nur um fünf Punkte.Bei der Artillerie habt ihr mit 25-PDR und Mörsern eine Standardausstattung. Dazu kommen aber drei mächtige Kanonen mit ordentlich Wumms, von denen ihr jeweils zwei Karten habt. Die ebenfalls in Festung Dünkirchen verfügbare und von den Franzosen zurückeroberte GPF 155mm und die Bl 7,2-inch 182,9mm sind die beiden Neulinge. Letztere hat den selben Preis wie der ebenfalls verfügbare M1A1 "Long Tom" 155mm und macht noch mehr Schaden. Allerdings habt ihr deutlich weniger Geschosse, die Feuerrate liegt bei nur 3 r/m (statt 8 r/m beim Long Tom) und Rauchbomben könnt ihr ebenfalls nicht schießen. Dafür ist die Verfügbarkeit besser. Bl 7,2 und Long Tom könnt ihr auch mit Munitions-LKW bringen.Bereits der vierte Slot der Luftwaffe wird mit drei Punkten teuer. Der fünfte kostet dann vier Punkte. Ihr habt aber das sehr gute Spitfire Mk. Vb Aufklärungsflugzeug, Jäger- und Jagdbomber-Varianten der Spitfire LF und die Typhoon als Jagdbomber oder mit HE- oder AT-Raketen. Ihr könnt euch also für verschiedene Situationen gut aufstellen, wenn ihr wisst, mit welcher Division ihr es aufnehmen müsst. Alle Spitfire und Typhoon funktionieren auch als Jäger. Neu ist der Mitchell II Bomber, von dem ihr drei Karten zur Verfügung habt. Er hat eine sehr gute Widerstandskraft und kostet nur 110 Punkte. Mit zwölf 113kg-Bomben ist er aber eher ein Teppichbomber.Diesen Abschnitt kann ich noch nicht füllen. Beide Divisionen sollten sich aber sowohl im 1v1 als auch, vor allem dank der Luftabwehr und Artillerie, gut im 10v10 schlagen. Sobald ich ausreichend Praxiserfahrung gesammelt habe, werde ich den Abschnitt ergänzen.Die Nemesis-DLC richten sich zwar auch an Solospieler, wenn ihr gerne Skirmish gegen die KI spielt. Zielgruppe dürften aber vor allem die Freunde des Multiplayers sein. Und hier werden meiner Meinung nach beide Divisionen zwar keinen absoluten Spitzenplatz einnehmen, aber eine sehr gute Rolle spielen. Für einen Spitzenplatz sind sie in einigen Bereich nicht gut genug aufgestellt. So sind beide Divisionen nicht sehr gut auf den infanteristischen Nahkampf eingestellt. Festung Dünkirchen hat eine wirklich schwache Luftwaffe und dürfte auf offenen Karten gegen (schwere) Panzerdivisionen mit vielen 2km-Optionen nicht erste Wahl sein - außer ihr pusht euren Gegner mit eurer starken Infanterie aggressiv nieder! Gepanzerte Aufklärungsfahrzeuge fehlen auch. Einen Push könnt ihr dafür mit Off-Maps unterstützen.Bei der C.I.A.B.G. fällt natürlich das schwache Infanterie-Tab auf, das aber immerhin mit Masse glänzen kann. Dafür habt ihr aber viele günstige Panzer zur Unterstützung zur Verfügung und mit Firefly Ic, den Unterstützungspanzern gegen weiche Ziele und den 17-pdr sogar eine eine beachtliche Schlagkraft auf 2km. Dazu dann auch die passenden Flugzeuge.Beide Divisionen punkten dann bei Luftabwehr, wobei mobile Optionen fehlen, und Artillerie. Das macht sie meiner Meinung nach auch in im Quickplay zur Option. Im Quickplay speilen die meisten Spieler mit einem Einkommen, das auf längere Spiele ausgelegt ist, zum Beispiel Balanced. Und genau das ist aufgrund der Stärken der Divisionen grundsätzlich möglich. Oder ihr pusht mit einem Maverick- oder gar Vanguard-Einkommen aggressiv! Wenn ihr im Ranked die Ladder grinden wollt habt ihr aber denke ich Optionen, die breiter aufgestellt sind. Im kompetitiven 1v1 kommt es natürlich auf die Karte und die Division des Gegners an, aber ich würde mich nicht wundern, wenn beide Divisionen nicht gespielt werden, vor allem als Counter-Pick (im kompetetiven Spiel werden meist Divisionen gebannt; dann wählt ein Spieler eine verbliebene Division, der andere Spieler hat dann den "Counter-Pick", wählt also eine Division, die die Division des Gegners bestmöglich kontert). Und durch starke Luftabwehr und Artillerie sehe ich beide Divisionen auch im 10v10. Da kann ich nur empfehlen, mal an einem Sonntag bei VulcanHDGaming mitzuspielen.Ich möchte also festhalten, dass Eugen Systems zwei gute und in vielen Situationen spielbare Divisionen aufs Schlachtfeld bringt, die noch dazu mit vielen neuen und interessanten Einheiten punkten.