Steel Division 2: Community & DLC User-Artikel

Teaser Steel Division 2 ist ein anspruchsvolles RTS im Zweiten Weltkrieg. Hier bekommt ihr einen Überblick über die Community, die Content-Creator und eine DLC-Kaufberatung.

Kurzinfos zu Steel Division 2

Die hübsche Nahansicht könnt ihr meist nur in Replays und im pausierbaren Singleplayer genießen.

Community-Überblick

Discord und Reddit: Die besten Anlaufstellen

Content-Creator: Guides, Casts und mehr

Name Kanal Um was geht es? Sprache Alpha Bird Youtube Casts, Previews, 1v1, Tierlists,

Livestreams, Divisionen EN AmberT Youtube Casts, 1v1 RU ElBowser Twitch | Youtube Casts EN Emperor Nate Youtube Casts, Guides EN Graham Twitch Casts, 1v1, Teamgames EN HoboTango Youtube | Twitch 1v1, Casts, Cinematics, Guides,

Divisionen, Tierlists, Interviews, Singleplayer, Historical Battles EN Gameducation Youtube | Twitch Replay Reviews EN Karma Youtube 1v1 RU KhanUlric Youtube Casts EN Ohare Youtube PvE DE Rangroo Youtube Unit of the Week, Casts EN Mickeey Youtube Previews, Decks, Memes EN/POL Mikhail_Filitov14 Twitch 1v1, Experimente, Casts EN SpartanHusky Youtube Casts DE Vampiro Youtube | Twitch 1v1, Previews, Casts EN VulcanHD Youtube | Twitch Army General, Historical

Battle, Previews, Koop,

Teamgames, Casts EN YK_Omamori Twitch Casts EN Yogdog Twitch Teamgames EN

DLC-Kaufberatung

Back to War : Wenn ihr Steel Division Normandy 44 besitzt oder kauft, erhaltet ihr den DLC; acht Divisionen; der Kauf des Vorgängers kann günstiger sein als der Kauf des DLC.

: Wenn ihr Steel Division Normandy 44 besitzt oder kauft, erhaltet ihr den DLC; acht Divisionen; der Kauf des Vorgängers kann günstiger sein als der Kauf des DLC. Tribute to D-Day : Sechs Divisionen aus Normandy wurden auf Wunsch der Community in Steel Division 2 überführt und dafür angepasst.

: Sechs Divisionen aus Normandy wurden auf Wunsch der Community in Steel Division 2 überführt und dafür angepasst. Tribute to the Liberation of Italy: Noch nicht erschienen. Neun Nationen, eigenes voice acting.

Nemesis #1 - Sandomierz (kostenlos)

(kostenlos) Nemesis #2 - Lvov Offensive

Nemesis #3 - Rimini

Nemesis #4 - Storming Toulon (zum Spiele-Check)

(zum Spiele-Check) Nemesis #5 - Raid on Drvar (noch nicht erschienen, Unternehmen Rösselsprung)

Fazit

Das Deckbuilding für den Multiplayer sehr wichtig. Für den spaßigen und auch kompetitiven Start braucht ihr nicht alle DLC.

Das Echtzeitstrategiespielhat im Sommer 2021 seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Seit Release hat sich einiges getan. Es sind viele DLC hinzugekommen und auch am Balancing schraubt der französische Entwickler Eugen Systems in Zusammenarbeit mit der Community und vor allem den Experten des sogenannten Strike Teams regelmäßig. Anlässlich des Geburtstags gebe ich euch in diesem Artikel einen Überblick über die Community. Ein zweiter Artikel wird sich der Seriengeschichte und dem Spiel selbst widmen. In einem dritten Artikel wird es Interviews mit Mitgliedern der Community geben.Steel Division 2 ist ein Echtzeitstrategiespiel im Zweiten Weltkrieg, das überwiegend an der Ostfront angesiedelt ist. Im Singleplayer spielt ihr Skirmish-Matches gegen die KI oder widmet euch einer der zahlreichen Army-General-Kampagnen. Neben den Echtzeitkämpfen schiebt ihr in einem strategischen Modus auch eure Divisionen über die Karte, euer Geschick ist also gleich doppelt gefragt. Jeder Verlust schmerzt, denn zerschlagene Einheiten bleiben zerschlagen. Dazu gibt es auch noch historische Schlachten. Im Multiplayer könnt ihr gemeinsam gegen die KI antreten, mittlerweile sogar in den Army-General-Kampagnen, und natürlich im 1v1 euer Können unter Beweis stellen oder auch Teamgames bestreiten. Von 2v2 bis 10v10 ist vieles möglich. Es gibt auch verschiedene Spielmodi. Das Besondere ist, dass ihr für den Skirmish und Multiplayer eine der zahlreichen Divisionen auswählt und sie euch dann im Detail selbst zusammenstellen könnt.Steel Division 2 hat eine (derzeit) nicht übermäßig große, dafür aber umso aktivere Community, die sich vor allem über Discord organisiert. So gibt es neben der Steel Division League auch zahlreiche Turniere, wie den Greenhorn Cup, das Pre-Season-Tournament, Axis vs Allies, das neue Monthly Tournament oder erstmals Olympische Spiele . Sowohl im Pre-Season-Tournament, einem Teil von Axis vs Allies als auch in der Liga habe ich mitgespielt, als Reservist bin ich auch im Olympiakader. Das Spiel mit Turnierregeln (Map-Zufall, Division und Map Bans) ist doch nochmal was anderes als Quickplay, weil so das Spiel noch mehr als ohnehin schon vor dem Losrollen der Fahrzeuge beginnt. Denn ihr könnt euch auf Karte und Gegner einstellen. Und solltet das im Idealfall natürlich auch tun, viele Panzer helfen euch auf sehr waldigen Karten zum Beispiel nur bedingt.Die populärste Spielform ist 1v1. Es gibt - nicht nur im Rahmen der Olympiade - aber auch Team-Turniere, die meistens im 2v2 oder 3v3 ausgetragen werden. Die 10v10-Community ist etwas separat, Spiele starten wohl ungefähr jede Stunde. Ich selbst spiele bislang nicht 10v10, das übrigens komplett andere Anforderungen an eure Division und euren Spielstil stellt. Als besondere Spielform steht auch zum Beispiel das taktische 10v10 bereit, in dem die Spieler insgesamt weniger Punkte haben, um Truppen zu kaufen. Einzelne Einheiten werden also noch wichtiger.Egal ob ihr lieber Solo- oder Multiplayer spielt, ein Blick auf die Previews, Guides und Casts, die von den weiter unten aufgelisteten Content-Creatorn erstellt werden, lohnt sich. Besonders bemerkenswert finde ich das insgesamt sehr positive Klima, das ich bisher in der Szene kennengelernt habe. Klar, im Quickplay oder Ranked trefft ihr auch mal auf komische Leute oder Try Hards. Aber insgesamt macht die Community auf mich einen klasse und sehr hilfsbereiten Eindruck. Auch all meine Turnier- und Ligagegner waren immer sehr freundlich, höflich und die Terminabsprache über Discord klappte stets einwandfrei, trotz teils sehr unterschiedlicher Zeitzonen.Die beste Anlaufstelle für Neulinge ist der Bootcamp-Discord . Hier bekommt ihr Hilfestellungen, Guides, Diskussionen zu Divisionen, es gibt Greenhorn-Turniere und ihr könnt Trainingspartner finden sowie Fragen aller Art stellen.Der SD-League Discord dient vor allem der Turnierorganisation. Natürlich der namensgebenden Steel Division League, die sich derzeit in fünf Divisionen gliedert. Aber auch andere Turniere, wie die Olympiade oder das Monthly Tournament werden hier organisiert. Dazu werden zum Beispiel die Regeln geposted und es gibt einem Raum, um zufällig Karten aus dem jeweiligen Map-Pool zu ziehen. Auch die Ergebnisse, also eure Replays, werden in den entsprechenden Kanälen geposted. Klar, die Ergebnisse müssen gemeldet werden. Vielleicht wird euer Spiel sogar mal gecasted. Auch die bekanntesten Content-Creator schnappen sich immer mal Spiele aus der niedrigsten Division! In den Discords halten sie euch außerdem auch über neue Inhalte auf dem Laufenden. Natürlich gibt es auch den Official Steel Division Discord , auf dem ihr auch mit den Entwicklern in Kontakt treten könnt. Auf dem Steel Division Reddit , wo auch Entwickler unterwegs sind, habe ich ebenfalls schon viele tolle Tipps gelesen und Diskussionen verfolgt.In der folgenden Tabelle möchte ich euch in alphabetischer Reihenfolge einen Überblick über die Content-Creator im Steel-Division-2-Universum verschaffen und zu den entsprechenden Seiten verlinken. In der dritten Spalte geht es um die präsentierten Steel-Division-2-Inhalte. Viele Kanäle widmen sich ausschließlich Steel Division 2 oder anderen Spielen von Eugen Systems, vor allem dem noch sehr lebendigen Wargame - Red Dragon. Die letzte Spalte zeigt die Sprache des Kanals. Wenn ihr weitere Kanäle kennt, nehme ich sie gerne auf. Auf dem Handy verwendet bitte die horizontale Ansicht, um die ganze Tabelle zu sehen.Kurz gesagt: Ihr wollt Steel Division 2 spielen? Dann kauft euch direkt die General Deluxe oder Total Conflict Edition, kommt in die Discords und legt los! Und jetzt folgt der ausführliche Guide:Wenn ihr euch Steel Division 2 kaufen möchtet, werdet ihr im Steam-Store (oder auch auf GOG.com, falls ihr die DRM-freie-Version bevorzugt) - ähnlich wie bei Paradox-Spielen - zunächst von der Fülle an kostenlosen und Bezahl-DLC erschlagen. Die kostenlosen DLC sind letztlich umfangreiche Updates, wie die Einführung des Koop im Modus Army General, oder neue Karten. Erschlagend könnte auch der Preis sein: Rund 180 Euro kostet das Gesamtpaket ohne Sale. Aber: Ihr braucht weder für den Singleplayer noch für den (kompetitiven) Multiplayer alle DLC! Ihr solltet es langsam angehen lassen und durchaus auch auf einen der immer wiederkehrenden Sales warten. Eine stets aktualisierte und ausführliche Übersicht aller Inhalte hat der User Sirosky auf Reddit zusammengestellt . Sie ist auch Grundlage für diesen Abschnitt.Das Grundspiel könnt ihr einzeln erwerben, in der(mit ein paar Goodies), in der, die denenthält und in der, die die beiden vorgenannten Editionen vereint. Den besten "bang for the buck" bekommt ihr mit der General Deluxe Edition, da der History Pass drei umfangreiche DLC umfasst, die Goodies der Total Conflict Edition sind spielmechanisch nicht nötig.Der History Pass enthält(eine Kampagne, vier Divisionen, historische Schlachten, Karten),(eine Kampagne, sechs Divisionen, Karten, historische Schlachten) und(zwei Kampagnen, sechs Divisionen).Wenn ihr euch wirklich für das Spiel interessiert, holt euch gleich die General Deluxe Edition, dann seid ihr für Monate bestens versorgt. Alternativ könnt ihr zunächst nur das Grundspiel (im Sale elf Euro) kaufen und die DLC einzeln nachsteuern oder euch den History Pass gönnen, was im Vergleich zum Einzelkauf der drei DLC etwas günstiger ist.An der Ostfront angesiedelt ist der DLC Burning Baltics (zum Spiele-Check) . Er ist der erste große DLC, der nicht mehr im History Pass enthalten ist und dreht sich um die Operation Doppelkopf und bietet eine Kampagne sowie acht Divisionen. Künftige Kampagnen sollen übrigens auf Community-Wunsch etwas kürzer sein und zunächst einen Fokus auf kleine Nationen legen.Ursprünglicher Pre-Order Bonus ist das mittlerweile auch einzeln kaufbare, das zwei Divisionen beinhaltet.Drei DLC sind an der Westfront angesiedelt:Mit den-DLC hat Eugen Systems kleine DLC eingeführt, die jeweils zwei Divisionen beinhalten. Die Community bekommt eine Auswahl und kann abstimmen, welche Divisionen umgesetzt werden sollen.Bei den Nemesis-Divisionen sind zahlreiche interessante und auch zur aktuellen Meta passende und vor allem auch spannende Divisionen dabei. Als "Meta" wird im kompetitiven Multiplayer die auf der aktuellen Version optimale Spielweise bezeichnet, die sich durch Balancing-Änderungen auch immer wieder mal ändert und auch ändern soll, indem beispielsweise zu dominante Spielweisen etwas erschwert werden. Beratend tätig ist dabei auch das aus erfahrenen Spielern zusammengesetzte Strike Team. Beispiel: Sind gerade Panzer- oder Infanterietruppen stärker? Ist ein bestimmter Panzer oder eine Einheit, etwa aufgrund ihrer Bewaffnung oder Preis-/Leistung besonders zu empfehlen? Einen Kauf eines Nemesis-DLC empfehle ich euch, wenn euch bestimmte Divisionen interessieren oder ihr stärker in den kompetitiven Multiplayer einsteigen möchtet. Außerdem unterstützt jeder Kauf natürlich die Entwickler.Lasst euch von dem hohen Preis (ohne Sale) und den zahlreichen DLC nicht abschrecken. Mit der General Deluxe Edition oder Total Conflict Edition erlebt ihr den perfekten Start und könnt dann je nach Bedarf und Interesse darauf aufbauen.Steel Division 2 ist ein durchaus forderndes Spiel. Im Einzelspieler ist es dank Slow-Motion- und Pausefunktion aber für alle Skill-Stufen geeignet und bietet viel Spielspaß. Ein Teil der Spieler spielt auch tatsächlich nur den Singleplayer oder auch mit Freunden im Koop. Der Multiplayer, für den dann natürlich auch die Community relevant ist, ist meiner Meinung nach Hard to learn und Hard to master. Ihr werdet auf jeden Fall viel Scheitern und euch reinfuchsen müssen. Das ist aber, gerade dank der Content-Creator und Unterstützung durch die Community im Discord und Trainingsmatches, gut möglich. Ich hoffe daher, dieser Überblick über das "Drumherum" hilft euch beim Einstieg. Fragen könnt ihr jederzeit gerne an mich richten.