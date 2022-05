Stacklands User-Artikel

Teaser Steht euch der Sinn nach einem kurzweiligen Karten-Aufbauspiel eines kleinen Entwicklerteams, das kein stundenlanges Einarbeiten erfordert? Dann schaut doch mal in den Stacklands vorbei.

Worum geht es hier eigentlich?

Bei Stacklands handelt es sich um ein kartenbasiertes Aufbauspiel mit dem Ziel, eine prosperierende Siedlung zu erschaffen. So erstreckt sich am Anfang lediglich eine grüne Spielwiese vor euch, auf der ein einsames Kartenpack liegt, das darauf wartet, geöffnet zu werden. Durch mehrfaches Klicken auf das Pack ploppen die ersten Spielkarten heraus. Im Starter-Pack ist immer ein Dorfbewohner dabei, bei den anderen Karten handelt es sich um Rohstoffquellen wie Fels, Bäume, Beerensträucher oder Ressourcen wie Holz, Stein und Nahrung.



Eine Rohstoffquelle bearbeitet euer Bewohner, indem ihr ihn mit der entsprechenden Karte verknüpft. Die Basisquellen liefern euch maximal drei Rohstoffe. Diese verarbeitet ihr anschließend durch Verknüpfung mit anderen Karten zu Gegenständen, höherwertigen Materialien, Lebensmitteln und Gebäuden. Wodurch sich neue Bauoptionen für eure Siedlung ergeben.



Auf eine Rahmenhandlung verzichtet Stacklands. Allerdings gibt es derzeit ein übergeordnetes Spielziel, das sich wiederholen lässt. Ob es ein „echtes“ Ende gibt oder ob sich das Spielfeld ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr erweitern lässt, weiß ich jedoch nicht.



Ohne Gold nichts los





Nach mehreren Spieldurchgängen werdet ihr die insgesamt sieben thematischen Kartenstapel freigeschaltet haben, was natürlich zu einer höheren Kartenvarianz führt. Das Starterpaket „Humble Beginnings" kostet euch dabei lediglich drei, die teuerste Variante „Order and Structure" satte 25 Goldstücke. In den jeweiligen Themen-Packs sind die enthaltenen Karten fest vorgegeben. Welche dann allerdings genau auf eurem Spielfeld landen, entscheidet der Zufall. Meine Bewohner sind in eine schwere Auseinandersetzung gegen vier Monströsitäten verwickelt. Der Kampf läuft übrigens automatisch ab, sobald ihr einen Einwohner einem Angreifer zuordnet. Die wichtigen Kartenpacks erhaltet ihr, indem ihr sie mit Gold kauft. Die verlässlichste Quelle, um an das Zahlungsmittel zu gelangen, ist der Verkauf eurer Karten. Gerade zu Spielbeginn ist es auch unabdingbar sich von diesen zu trennen. Denn auf Platz Eins der To-Do-Liste steht die Versorgung eurer Einwohner mit Nahrung: Haben die nämlich am Ende einer Runde - im Spiel Mondphase genannt - nicht genug zu futtern, verhungern sie. Und erinnern euch fortan in Form einer Leichen-Karte an das Versäumnis. Zumindest so lange, bis ihr sie auf einem Friedhof würdevoll bestattet.

Sachtes Roguelite, Permadeath und ein friedlicher Modus





Euer Dorf wird während einer Partie allerdings regelmäßig von gefährlichen Monstern überfallen. Diese spawnen durch Portale, die nach vorbestimmten Mondphasen in eurem Dorf erscheinen. Sinken die Lebenspunkte eines Bewohners im Kampf gegen die angreifenden Riesenratten, Goblins und Skelette auf Null, verliert er unwiderruflich sein Leben. Das Spiel endet sofort, wenn all eure Einwohner tot sind.



Damit sich eure Dorfbewohner gegen die Angreifer verteidigen, bewaffnet ihr sie mir Speeren oder Schwertern. Neben der Versorgung mit ausreichend Nahrung ist der Aufbau einer schlagkräftigen Miliz also ebenso wichtig, damit eure Siedlung eine Überlebenschance hat. Es gibt weitere Zufallsangriffe auf euer Zuhause, zum Beispiel bei der Erkundung von Katakomben oder der Mine. Existenzbedrohend waren in meinen Partien jedoch nur die Monster-Portale, aus denen mit zunehmendem Spielverlauf zahlenmäßig größer- und stärker-werdende Gegnerverbünde herauspurzelten.



Wenn ihr keine Lust auf Kampf und Kriegstote habt und einfach nur ein Dörfchen aufbauen wollt, steht euch ein friedlicher Modus zur Verfügung. Zwar verhungern eure Bewohner ohne Nahrung auch in dieser Variante, allerdings ist der Aufbau einer Lebensmittelkette ohne Probleme zu bewerkstelligen. Mein erster erfolgreicher Run gelang mir auch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad. Dieser gewährt euch längere Mondphasen, was konkret bedeutet, dass ihr in jeder Runde mehr Güter produziert und eure Siedlung wesentlich schneller ausbaut. Bis mir drei Monster die Grenzen meiner Verteidigung aufzeigten, lief dieser Versuch echt gut. In den ersten Anläufen scheiterte ich früh und ich glaube, dass daran kein Weg vorbeiführt. Denn anfangs steht euch nur das Basis-Kartenpaket zur Verfügung, erst nach und nach schaltet ihr die restlichen Stapel frei und lernt so auch die verschiedenen Mechanismen und Verknüpfungsvarianten kennen. Ein wenig Frustresistenz schadet also nicht. Allerdings laufen die Partien in Stacklands ziemlich flott ab und ihr spielt recht schnell alle Inhalte frei. Oder deutlicher: Stacklands ist kein Roguelite, an dem ihr euch die Zähne ausbeißt!

