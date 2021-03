Spielemessen: Digital ist nicht genug User-Artikel

Teaser Wir befinden uns im zweiten Jahr, in dem Großveranstaltungen nicht stattfinden können. Doch digitale Ersatz-Events können auf die Dauer auch keine Lösung sein.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Warum digital nicht schlecht ist

Warum digital nicht genug ist

Die Zukunft der Spielemessen

Anzeige

In der Hoffnung, dass die Türen nächstes Jahr wieder geöffnet werden können.

Die Electronic Entertainment Expo (E3) kann dieses Jahr wie es aussieht bereits zum zweiten Mal nicht in ihrer gewohnten Form im Los Angeles Convention Center stattfinden und muss erstmals rein digital ausgetragen werden (2020 fiel sie komplett aus). Was wir aber nicht vergessen sollten: Schon vor Covid stand die Spielemesse zunehmend unter Reformdruck. Das Messegelände wurde wegen fehlender Modernisierungen als Austragungsort in Frage gestellt, 2019 ist mit Sony einer der wichtigsten Plattformanbieter der Veranstaltung komplett ferngeblieben. Ich habe mich gefragt: Eine rein digitale Spielemesse – kann das nicht auch über Covid hinaus die Zukunft sein?Der Gedanke an sich klingt auf den ersten Moment verführerisch, gerade bei der E3. Das ist die Messe, bei der alle großen Hersteller traditionell ihre neuen Blockbuster-Titel vorstellen, vielleicht sogar zum ersten Mal anspielbar machen. Aber lohnt es sich, dafür extra nach Südkalifornien zu reisen, wenn ich mir die Ankündigungen genauso gut im Stream ansehen kann? Okay, die Spiele kann ich nicht einfach im Stream antesten. Wobei – warum eigentlich nicht?Was spricht dagegen, Demos neuer Titel nicht nur auf der Messe anspielbar zu machen, sondern sie für einen bestimmten Zeitraum auf Xbox Live oder im PSN einzustellen? Dann könnte ich mir als Spieler gleich selbst ein Bild machen und müsste mich nicht auf Previews und Berichte aus anderen Quellen verlassen. Das gilt für die E3, aber auch insbesondere für die gamescom. Ich persönlich würde es sehr viel bequemer finden, wenn ich mir die Demo des neueneinfach runterladen könnte, statt mich dafür einen ganzen Nachmittag bei schlechter Luft in einer Messehalle anstellen zu müssen.Andererseits funktioniert das aber auch nicht in allen Fällen. Ich war 2012 zum ersten Mal in Köln auf der gamescom. Das war am Pressetag und auch wenn es das erste Jahr war, an dem am Fachbesuchertag auch normales Publikum hereingelassen wurde (wer auch immer auf diese Idee gekommen ist: Ich hoffe, du trittst mit frisch angezogenen Socken in etwas Nasses!), waren die Wartezeiten an den meisten Ständen noch auszuhalten. Eins meiner persönlichen Highlights* an diesem Tag war, dass ich am Stand von Ubisoftanspielen – und dabei zum ersten Mal die Wii U ausprobieren konnte, ein paar Monate vor ihrer Veröffentlichung. Auf der CeBIT im Jahr davor hatte ich zum ersten Mal einen 3DS in der Hand. Das sind Erfahrungen, die man eben nicht so einfach transportieren kann, indem man für Menschen zu Hause eine Demo bereitstellt.Das muss noch nicht mal auf neue Hardware beschränkt sein: Ich würde unterstellen, dass viele Spieler:innen, die die Messe besuchen, nicht alle erhältlichen Konsolen und einen hoch performanten Spiele-PC zu Hause haben. Diese haben die Möglichkeit, bestimmte Titel, die sie trotzdem interessieren, vor Ort auszuprobieren.Was man ebenfalls nicht vergessen darf ist, dass solche Veranstaltungen ein wichtiger Tourismus-Faktor sind. Klar, Köln und Los Angeles sind keine 2.000-Seelen-Dörfer wie Wacken, wo bis auf eine Woche im Jahr nichts los ist. Aber es gibt eben doch eine Menge von Veranstaltungen, die um die Messe herum stattfinden. Oder auch auf dem Gelände: Cosplayer:innen präsentieren ihre neuesten Kreationen, YouTuber:innen treffen sich mit ihren Fans. Für die Hotelbranche bedeutet das insgesamt sicher ein paar zehntausend Übernachtungen, wenn nicht mehr.Verlassen wir die Perspektive der Spieler:innen und blicken ein Stück weit hinter die Kulissen. Denn natürlich ist es auch für Angestellte der Branche und für Journalist:innen wichtig, vor Ort zu sein. Ich merke das in meinem eigenen Beruf auch: Pausen-Gespräche am Rande von Veranstaltungen, Networking, findet in Zoom-Meetings einfach nicht statt. Und letztlich ist das Zusammentreffen der wichtigsten Industrieunternehmen auch ein politisches Thema. 2017 isterstmals auf der gamescom gewesen. Ich möchte unterstellen, dass die Bundeskanzlerin sich vermutlich eher nicht hätte blicken lassen, wäre es stattdessen nur eine handvoll Livestreams gewesen. Ich möchte auch unterstellen, dass sie eher nicht dort aufgetaucht wäre, wäre es nicht kurz vor der Bundestagswahl gewesen, aber das ist ein anderes Thema.Wie also kann die Zukunft der Spielemessen aussehen, in einer Welt nach Corona? Ich glaube nicht, dass es immer das ganz große Spektakel einer klassischen E3-Pressekonferenz sein muss. Nintendo hat in den vergangenen Jahren mit seinen Treehouse-Events gezeigt, dass es eine Nummer kleiner auch wunderbar funktioniert. Vielleicht bringen Publisher ja wirklich ein paar Demos für etablierte Konsolen auch gleich als Download zum selbst Antesten. Ich glaube aber aus den genannten Gründen, dass uns die klassischen Besuchermessen noch eine ganze Zeit lang erhalten bleiben werden.*Anmerkung des Autors: Das eigentliche Highlight war natürlich, dass ich abends auf dem Weg nach draußengetroffen habe. Das war ein besonderer Moment für mich und wie ich annehme, auch für Philipp.