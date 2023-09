Spielekeller der Grausamkeit, Teil 1 User-Artikel

Teaser Wir schauen uns drei grausame Spiele aus der Vergangenheit an. Drei Spiele, die keiner mehr kennt - oder womöglich nie jemand kennen wollte...

Cover von Sat.1 Superball

Sat.1 Superball

Links: Das Originalspiel aus der Sendung. Rechts: der groß angepriesene "Arcade-Modus" voller Action und grafischen Finessen.

Cover von A Week of Garfield

A Week of Garfield

Ein wahrer Alptraum: Das Pixeldesign ist eine einzige Katastrophe. Wie der Rest des Spiels!

Cover von Revolution X

Revolution X - Music Is The Weapon

Technisch war das schon in den 90ern furchtbar. Anhand des stumpfen Dauergeballers fällt die Grafik dann aber auch nicht mehr auf.

Stoßen wir sie auf, die schwere Tür, die so ruhig in ihrer Verankerung liegt. Fast unschuldig. Doch die Tür kann nichts dafür, was sie verbirgt: Es ist der sagenumwobene Keller des Grauens. Jener Ort der Spielgeschichte, an dem die fiesesten Scheußlichkeiten lauern. So gruselig, dass selbst Cthulhu wie ein Haustier wirkt. So unerträglich wie eine Pizza mit Ananas. So schrecklich und unvorstellbar, dass mir keine Vergleiche mehr einfallen wollen. Vorsicht! Die Stufen sind glitschig von den Tränen der gepeinigten Spieler. Keine Angst vor den Spinnen - das sind noch die harmlosesten Wesen hier unten. Und die Ratte da hinten, das ist nur Arthur. Die ist sogar nett!Ah, diese herrlich kalte, modrige Luft! Hat jemand Licht? Hier unten gibt's keinen Strom. Nein? Mist, jetzt muss ich blind in die Regale greifen. Hoffentlich sind die drei Exemplare nicht ganz so furchtbar...Hersteller: Software 2000Publisher: Koch MediaPlattform: PCVeröffentlichung: 1998Bevorsonntäglich auf dem Lerchenberg mit Schlagershows die Bewohner der Seniorenheime des Landes in den Mittagsschlaf begleitete, sorgte sie gemeinsam mitim Sat.1-Frühstücksfernsehen dafür, dass selbige Bewohner überhaupt aus dem Bett kommen. Eine immer noch laufende Mischung aus News, Boulevard und viel gekünsteltem Lachen. Damals wurde auch noch der Sat.1 Superball in der Sendung gespielt. Zuschauer konnten anrufen und mit einfachen Links-Rechts-Befehlen den Sat.1-Ball steuern und so gegnerischen Bällen ausweichen. Immerhin hat man das Spiel von 1988 bis 2006 regelmäßig in der Sendung gespielt. Muss sich also einer Beliebtheit erfreut haben, die sich meinem Verständnis völlig entzieht.1998 erschien diese PC-Umsetzung, entwickelt von Software 2000. Damals durch Titel wieoderein durchaus angesehenes Studio. Höchstwahrscheinlich war das Ding hier eine schnelle Auftragsarbeit um Geld zu bekommen, anders kann ich mir das Gebotene nicht erklären.Es gibt zwei Modi. Der eine Modus ist im wesentlichen das Spiel aus dem Frühstücksfernsehen. Der Ball wird nach links und rechts gesteuert und weicht entgegenkommende Bällen aus. Das war es dann auch schon. Und dann wird auf der Verpackung vollmundig ein Arcade-Modus versprochen! Hier steuert ihr den Ball durch potthässliche 3D-Grafiken, weicht Hindernissen aus und könnt nach einiger Zeit sogar andere Bälle abschießen. Da lacht doch das vonundverwöhnte Action-Herz, nicht? Nein? Auch Egal! Der grausame Electro-Soundtrack lässt jede drittklassige Kirmes-Techno-Nummer der späten 90er wie große Kunst wirken und gibt dem gebeutelten Spieler den letzten Rest. Wer diese 40 Levels der gepflegten Langeweile aushält, ist mein persönlicher Held! Wirklich, ich würde gerne erfahren, wie dieses Machwerk endet.Hersteller: Mars Corp.Publisher: Towa ChikiPlattform: NESVeröffentlichung: 1989Wer im Lexikon den Begriff "Lizenzgurke" nachschlägt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit das Bild eines mürrischen, montagshassenden und Lasagne fressenden Katers vor Augen haben. Kaum zu glauben: Über' Kultfigur Garfield sind seit Anfang der 80er Jahre mehr als 50 Videospiele erschienen. Und eines grausamer als das andere. Von diversen F2P-Spielen für Android und iOS über lausige Actionspiele für den Amiga bis hin zu den schlimmsten Lizenzspielen der PS2-Ära ist alles vertreten. Zwei regelbestätigende Ausnahmen gibt es: Segas Garfield - Caught In The Act (1995, Mega Drive) und Shin'ens Garfield's Nightmare (2007, Nintendo DS). Zwei okaye bis gute Spiele von über 50 Titel ist trotzdem eine erschreckende Quote. Selbst Batman und Spider-Man kommen nicht auf eine solch hohe Lizenzgurken-Quote.Aber auch bei schlechten Spielen gibt es noch einmal eine eigene Skala der Grausamkeit. Viele schlechte Spiele scheitern oft an zu wenig Entwicklungs-Zeit, gerade bei Lizenzspielen ist das oft der Fall. Dann gibt es aber auch Titel, die dermaßen alles falsch machen, was man falsch machen kann, dass man sich fragt, wie ein solches Spiel überhaupt auf den Markt kommen konnte. A Week of Garfield ist so ein Beispiel. Exklusiv in Japan veröffentlicht, programmiert von einer kurzlebigen Firma namen Mars Corp.Der Alptraum fängt schon bei der grafischen Gestaltung an. Ich meine, schaut euch die beiden Screenshots unten an. Von dieser Gestaltung bekommt man doch Alpträume, oder? Damit meine ich nicht die Pixelgrafik selbst, sondern die Gestaltung von Garfield. Dazu kommt ein einziges Musikstück, dass sich ständig wiederholt und zusammen mit den Geräuschen regelrechte Kopfschmerzen verursacht sowie eine Kollisionsabfrage die noch schlimmer als auf dem C64 ist. Es ist wirklich so: Man muss die Gegner nicht mal berühren und sie fügen einem Schaden zu. Dazu kommt, dass die Lebensenergie bei Feinberührung innerhalb einer Sekunde aufgebraucht ist, dann heißt es Spiel vorbei. Es gibt keine Leben! Nach sieben viel zu langen Levels ist dieser Alptraum auch vorbei. "Mieses Machwerk" wäre hier noch ein echter Euphemismus. An dem Ding hier ist kaputt, was an einem Spiel kaputt sein kann. Sowas findet ihr in der ganzen NES-Bibliothek sicherlich noch ein paar Mal, aber das wären dann Kandidaten für weitere Kellerbesuche.Interessant ist übrigens, dass die einzelnen Entwickler hinter diesem Spiel später an Klassiker wieodermitgearbeitet haben.Hersteller: RagePublisher: AcclaimPlattform: Sony PlaystationVeröffentlichung: 1996Ich mag das Rail-Shooter-Genre sehr gerne. Spiele wie Star Wars Trilogy Time Crisis 3 oder Star Fox 64 spiele ich immer wieder für eine Runde zwischendurch.Und Aerosmith finde ich genial! Gibt wohl kaum eine Rockband, die die 70er, 80er, 90er und 2000er gleichermaßen so geprägt hat wie die Truppe um. Und das mit geradlinigem Hard Rock, der bei Aerosmith zudem im Blues verwurzelt ist. Was denkt ihr? Könnten Songs wie Janie's Got A Gun Dude (Looks Like A Lady) oder Jaded heute noch im breiten Mainstream erfolgreich sein? Fraglich, ob es je wieder Rockbands wie Aerosmith gibt, die über Jahrzehnte erfolgreich sein können.Das Playstation-Spiel ist eine 1:1 Umsetzung des gleichnamigen Arcade-Automaten von Midway, der mit der Aerosmith-Lizenz in den Spielhallen auf sich aufmerksam machen wollte. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, der alle Spiele von Midway ausnahmslos schrecklich findet. Oboder- so richtig mitreißen konnten mich diese Spiele nie, aber ich kann verstehen, warum sie viele Fans haben. Bei Revolution X ist das anders, das galt schon damals unter Kritikern und Spielern als unterirdisch. Technisch ist das eine Katastrophe: Die Figuren sind furchtbar digitalisiert - das ging auch schon Mitte der 90er wesentlich besser (siehe NBA Jam).Das eigentliche Problem ist jedoch das Gameplay. Gute Rail-Shooter zeichnen sich durch kreative Levels und einem gewissen Rhythmus aus. Es geht also nicht darum, dem Spieler lieblos ein paar Gegner zum Abschießen zu präsentieren, sondern das Gameplay ist oft wie die Choreographie eines Actionfilms aufgebaut. Bei den Time Crisis-Spielen oder den oben verlinkten Star Wars-Spiel kommt das besonders gut rüber. Aber bei Revolution X gibt es keinen Rhythmus, keine zusammenhängende Choreografie. Man bekommt in jedem Level hunderte von Gegnern buchstäblich vor die Flinte geworfen. Das ist langweilig und repetitiv.Und auch die Prämisse ist seltsam: Wir befinden uns in einer dystopischen Zukunft, werden aber erst aktiv, nachdem Aerosmith bei einem Konzert entführt wurden? Egal, ob der Actionheld in einer dystopischen Diktatur lebt, solange die Musik spielt, ist alles in Ordnung!? Ich bezweifle allerdings, dass die Entwickler mit dieser Prämisse ein gesellschaftskritisches Statement setzen wollten.Jedenfalls ist nach 40 Minuten dumpfer Dauerberieselung Schluss. Ich sitze erschöpft vor dem Bildschirm und denke mir: Wenn der Begriff "Killerspiel" jemals auf ein Spiel zugetroffen hat, dann auf dieses. So viel stumpfes Geballer habe ich selten gesehen. Ich fühle mich nun auch dümmer, weil es direkt einige Gehirnzellen gebrutzelt hat. Und es sieht nicht mal geil aus! Die lizenzierte Aerosmith-Musik ist natürlich toll! Dafür brauche ich jedoch keine Spielegurke wie diese...(Lizenzhinweis zum Titelbild: JS Lonscet