Spelunky 2 User-Artikel

Teaser Im Roguelike Spelunky 2 erkundet ihr unbekannte und gefährliche Dungeons auf dem Mond. Erreicht Teil 2 die Klasse des Erstlings aus dem Jahr 2013 oder ist er nur ein lauer Aufguss?

Als das Roguelikeim Spät-August 2021 endlich auch für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, erwarb ich den Titel sofort zum digitalen Vollpreis im eShop. Und das, obwohl mich nur wenige Spiele derart quälten wie der Vorgänger Spelunky HD (im Test) , dessen Ende ich nie erreicht habe. So viel sei vorab verraten: Auch Spelunky 2 fordert mir alles ab! Aber der Reihe nach…

Höhlenforschung extrem

In Spelunky 2 schlüpft ihr in die Fußstapfen eures Vaters, der namenlosen Entdeckerlegende aus dem ersten Teil. Im Gegensatz zum Vorgänger verschlägt es euch diesmal auf den Mond. Wieso, weshalb, warum wird euch in einem Tutorial anhand mehrerer Tagebucheinträge erklärt. Die Hintergrundgeschichte ist jedoch rudimentärer Natur und spielt keine gewichtige Rolle. Gewandet im klassischen Abenteurer-Outfit - das mich unweigerlich an den unverwüstlichen Indiana Jones erinnert - und bewaffnet mit Peitsche, ein paar Bomben sowie Kletterseilen betrete ich den ersten Dungeon. Ein Unterschied zum genannten Vorbild ist sofort ersichtlich: Ihr steuert standardmäßig Ana Spelunky, die Tochter des Höhlenforschers. Natürlich stehen euch auch andere Charaktere zur Auswahl und diese Palette erweitert ihr zusätzlich, indem ihr weitere NPCs in den Gebieten befreit.



Spelunky 2 ähnelt vom Gameplay einem klassischen Jump-and-Run: Aus der Seitenperspektive erkundet ihr das jeweilige Gebiet auf der Suche nach dem Zugang in den nächsten Abschnitt. Da der Ausgang stets unter euch liegt, arbeitet ihr euch vertikal Ebene um Ebene hinab, sprengt Abkürzungen ins Gelände oder Wege in unzugängliche Räume, nutzt die Kletterseile, um unerreichbare Stellen zu erklimmen. Unterwegs sammelt ihr möglichst viele Edelsteine und Goldbarren, zertrümmert Vasen in der Hoffnung, weitere Reichtümer zu finden - und erschreckt mächtig, wenn sich darin eine toxische Schlange versteckt und flucht heftig, wenn sie euch vergiftet. Neben verschiedenen Gegnern mit unterschiedlichen Angriffs- und Bewegungsmustern warten in der Spielwelt auch Fallen darauf, von euch ausgelöst zu werden. Auf eurem Weg trefft ihr außerdem auf Händler, bei denen ihr die eingesammelte Beute gegen nützliche Upgrades, mächtige Waffen, mehr Bomben und Kletterseile oder anderes eintauscht.



Die thematisch unterschiedlichen Biome sind jeweils in bis zu vier Levels unterteilt und im letzten erwartet euch in manchen ein Kampf gegen einen Zwischenboss. Dessen Angriff könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen, sodass der Großgegner euch beispielsweise den Weg zum Ausgang öffnet. Mit der richtigen Ausrüstung könnt ihr auch versuchen, ihm den Garaus zu machen. Beurteilen kann ich derzeit nur zwei Kämpfe gegen Level-Bosse, da ich meistens einen schnellen, hinterhältigen und unerwarteten Tod gestorben bin.

Areale, die sich in Dunkelheit hüllen, sind richtig fies. Zum Glück tritt dieses Zufalls-Event nicht allzu häufig auf.

... denn der Tod lauert überall

Mit nur vier Lebenspunkten startet ihr eure Expedition und die unterirdische Höhlenwelt wartet nur darauf, sie euch möglichst schnell abzuluchsen. Ihr werdet zwangsläufig aberdutzende heroische Tode sterben: Eine übersehene Pfeilfalle zu viel. Eine hinterlistige Spinne, die aus der Höhe auf euch herabfällt. Im 1-vs-1 gegen einen aggressiven Höhlenmaulwurf. Ein mutiger Sprung, der in tödlichen Stacheln endet.



Deutlich öfter werdet ihr jedoch den ungeplanten Chaos-Tod erleiden: Ein zurückprallender Stein landet auf eurem Schädel. Die Druckwelle einer Explosion schleudert einen am Boden liegenden Pfeil in eure Richtung und durchbohrt euren Leib. Um Sekundenbruchteile zu spät oder im falschen Winkel angesetzte Peitschenhiebe. Eine verfehlte Leiter im entscheidenden Moment. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und treffen euch häufig überraschend. Und in jedem Gebiet warten neue Todesvarianten auf euch.



Ein weiterer Feind ist die Zeit. Denn für jedes Areal stehen euch nur drei Minuten zur Verfügung. In diesem Fenster müsst ihr den Ausgang erreichen, nebenbei Kämpfe ausfechten, Fallen ausschalten oder umgehen und natürlich Reichtümer einsammeln. Pünktlich ab Minute vier erscheint ein riesiger Geist, der euch gnadenlos verfolgt und dessen Berührung zum sofortigen Tod führt.



Ihr stoßt jedoch auch auf hilfreiche Elemente. So füllt ihr euren Lebensvorrat um einen Punkt auf, wenn ihr das verlorene Hündchen Monty am Level-Ausgang absetzt. Einige Schatzarten bringen euch große Geldsummen, der Gegenwert wird euch jedoch nur in Gold ausgezahlt, wenn ihr sie nach Hause bringt. Da ihr immer nur einen Gegenstand in den Händen halten könnt, müsst ihr all euer logistisches Geschick aufwenden - oder Gegenstände zurücklassen, um euer Leben zu retten.

Der goldene Schädel bringt euch viel Geld, alternativ könnt ihr ihn auch auf Kalis Altar opfern. Der Weg zum Schatz ist allerdings mit todbringenden Stachelfallen gesäumt.

Was ist neu in Spelunky 2?

Als ich Spelunky 2 zum ersten Mal gestartet habe, beschlich mich das Gefühl, nach Hause zu kommen. Optik, Steuerung, Spielablauf, Todesarten: All das machte einen bekannten und vertrauten Eindruck auf mich. Aber ist das mein Anspruch an einen Nachfolger? Natürlich nicht, aber schnell trefft ihr auf die Neuerungen.



Als erstes werdet ihr in den Dungeons auf Eingänge zu weiteren Abschnitten stoßen. Betretet ihr diese, führen sie euch zu einer Ebene "hinter" dem eigentlichen Spiel. In diesen Hinterzimmern findet ihr Schätze, trefft auf Gegner, Händler und andere NPCs. Außerdem existiert mindestens ein Ausgang, durch den ihr in bislang unzugängliche Räume in der Hauptebene oder in die Nähe des Level-Ausgangs gelangt. Teilweise sind Eingänge versteckt und ihr müsst sie erst freisprengen.



Eine weitere spannende Neuerung stellen die Reittiere dar: Dank Doppelsprung seid ihr mit ihnen wesentlich mobiler und einige dieser Begleiter unterstützen euch im Kampf gegen die Höhlenbewohner mit einem starken Angriff. Ihr könnt sie auch als Hitpoint-Schwamm einsetzen, da sie erlittenen Schaden absorbieren - wodurch sie natürlich sterben. Zudem trefft ihr in den Gebieten auf verschiedene NPCs, die euch um einen Gefallen bitten oder zu optionalen Minispiele einladen. Neuerdings existieren in einigen Abschnitten auch zwei Ausgänge, sodass ihr verschiedene Routen zur Auswahl habt.



Da ich selten bis in das dritte (und noch seltener in das vierte und fünfte) Biom vorgedrungen bin, kenne ich viele der neuen Elemente und Geheimnisse bestimmt noch nicht. Andererseits möchte ich euch in diesem Text auch nicht alles verraten! Denn ein großer, wenn nicht gar der größte Reiz von Spelunky 2 besteht darin, die Spielwelt selbst zu erkunden und durch ständiges Scheitern sich Schritt für Schritt zu erschließen.

Wenn ihr dem Truthahnhändler geholfen habt, erlangt ihr Zutritt zu seiner Schatzkammer (und er scheint in späteren Gebieten aufzutauchen).

Zufallsroutinen und Roguelite-light

Da alle Gebiete in Spelunky 2 prozedural berechnet werden, gleicht theoretisch kein Run dem anderen. Nach hunderten Toden überrascht mich der Aufbau der Areale zwar nicht mehr. Aber da auch die NPCs und die verschiedenen Events zufällig erscheinen, fühlt sich jeder Versuch weiterhin frisch an. Das Angebot der Händler variiert ebenfalls und diese Items beeinflussen eure taktischen Möglichkeiten enorm: Kauft ihr euch eine Spitzhacke, seid ihr temporär unabhängig vom Level-Aufbau, denn Blöcke haut ihr einfach weg. Entscheidet ihr euch für die Spike-Schuhe, könnt ihr euren Feinden wesentlich aggressiver gegenübertreten, denn mit einem gezielten Sprung schaltet ihr sie direkt aus. Und mit der Schrotflinte, nun ja: Es ist eine Schrotflinte, eine mächtige Schusswaffe - die allerdings den Platz in euren Händen belegt. Die verschiedenen Events runden die Runs ab. Ob ihr sie angeht oder links liegen lasst, ist häufig aber eine Frage der verbleibenden Zeit.



Denn wenn ihr in Spelunky sterbt, verliert ihr alle erspielten Gegenstände und müsst das Spiel von neuem starten. Es gibt jedoch eine Roguelite-Mechanik: Der NPC Terra Tunnel gräbt nach Abschluss eines Bioms eine Abkürzung in dieses Gebiet. Hierfür lässt sie sich jedoch mit Items oder Ressourcen bezahlen. Dreimal müsst ihr erfolgreich sein, bis sie den Durchgang fertiggestellt hat. Mit jedem Treffen steigen allerdings ihre Forderungen. Terras Tunnel sind eine gute Möglichkeit neue Gebiete zu erkunden, neue Feindtypen kennenzulernen und Fallenmechaniken zu verinnerlichen. Sie haben aber auch einen Nachteil: Ihr betretet das Biom weitestgehend ohne finanzielle Ressourcen oder hilfreiche Gegenstände, was natürlich den Einstieg erschwert.

Terra Tunnel lässt es sich gut bezahlen, wenn sie Abkürzungen für euch ausheben soll. Je weiter ihr im Spiel voranschreitet, umso teurer werden ihre Dienste.

Fazit

Spelunky 2 ist der Nachfolger geworden, den ich mir nach dem bereits sehr guten Erstling gewünscht habe. Es sieht schöner aus, klingt besser, spielt sich runder, abwechslungsreicher und flotter. Das Gameplay ist dabei weiterhin brutal unbarmherzig und maximal frustrierend. Aber auch ungemein motivierend!



Spelunky 2 fordert euren Nerven und eurer Frustrationstoleranz einiges ab. Denn durch die prozedurale Generierung jedes Runs spielt der Faktor Zufall eine große Rolle und ihr müsst neben abwechslungsreichem Gameplay gelegentlich auch die unfairen Passagen akzeptieren (lernen). In meinen unzähligen Runs habe ich einige Gegenstände, wie beispielsweise die Spike-Schuhe oder die Kletterhandschuhe als meine Lieblings-Items auserkoren. Aber auch, wenn diese bei den Händlern nicht im Regal stehen oder ich sie mir mangels Goldes nicht leisten kann, macht mir jeder neue Versuch Spaß - er spielt sich einfach anders.



Lob verdient sich die Umsetzung auf der Switch Lite, denn Spelunky 2 ist meiner Meinung nach perfekt auf Nintendos Handheld abgestimmt. Das Spiel lässt sich präzise bedienen. Menü, User-Interface und das Abenteurertagebuch haben die richtigen Schriftgrößen. Alles ist stets gut lesbar. Der Titel eignet sich zwar schlecht für eine schnelle Runde zwischendurch, denn Spelunky 2 fordert eure gesamte Aufmerksamkeit und ein besonnenes Vorgehen. Aber das Roguelike ist seit Release eines meiner Highlights auf der Switch Lite.

