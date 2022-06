Sommer, Sonne und ein Calippo Fizz User-Artikel

Teaser Ab ins Sonnenlicht mit euch! Sommerliche Retro-Spiele werden in diesem User-Artikel aus ihren Diskettenboxen zurück ins Sonnenlicht geholt. Bei Sonnenschutzfaktor 30 aufwärts.

Klax

Klax

Klax: Die um das Jahr 1990 erstellten Werbeposter sehen noch 2022 klasse aus. 50er Pin-Up mit Sommer, Strand und schönen Menschen. Nebst eines Screens der Version des Amiga 500.

Toobin

Toobin: Es soll durchaus schlechtere „Game Over“ geben, als an einer Strandparty teilzunehmen.

Skate or Die

Skate or Die: Nach Power Play (11/89) und Entwickler Electronic Arts sind „kalifornische Kids den ganzen Tag damit beschäftigt, auf Skateboards durch die Gegend zu brausen.“

Karibische Spiele

Caribbean Desaster: Managen von politischen Intrigen bei heute noch nett anzuhörender Retro-Musik.

Death in the Caribbean und Lost on Parrot Island: Das eine ist möglicherweise ein Fundstück, dass bei einer Retro-Laune auch heute mal gestartet werden könnte. Während das andere wohl eher zu vernachlässigen wäre.

In meinem User-Artikel erwartet euch sommerlicher Retro-Pixel-Charme. Schauen wir, wie vorzeigbar die von mir ausgesuchten Retro-Spiele in der Badesaison 2022 noch sind und ob die alte Shorts oder auch der Bikini noch passen. Wird es gar eines dieser Spiele mit auf die einsame Südseeinsel schaffen?Bei sonnigem Heimcomputer-Esprit der Achtziger und Neunziger werden wir dabei selbstverständlich auch schwelgend von einem Retro-Höcksken auf ein anderes Retro-Stöcksken kommen. Abgerundet wird es durch ein paar Auszüge aus Sommerausgaben des Amiga Joker.Übrigens, hier drüben liege ich. In der Hängematte. Schön im Schatten. Das laue Lüftchen rauscht durch die Blätter und ich proste bei so viel „Sommer“ euch einfach mal mit einem Kaltgetränk entgegen, auf dass die Eiswürfel klirren. Ups. Übergeschwappt.Strandurlaub, erstmal ankommen. Das Atari Lynx hervorgezogen und entspannt eine Rundespielen, sprich: Klötze nach Farben stapeln. Ganz ehrlich? Vor circa zwei Jahren spielte ich die Amigaversion per Emulator und meine rund 30 Jahre alte Erfahrung mit dem Spiel bestätigte sich abermals: bockschwer (Verzeihung, seitlernte ich: „Du musst einfach nur gut spielen!“ oder auch bei sauschweren Passagen: „Das ist doch einfach!“). Das Atari Lynx war mir damals nur vom Hörensagen bekannt. Ich griff daher lieber zum Game Boy für eine oder vielmehr „nur noch eine Runde“Beliebte Retro-Häme gegenüber heutigen Plattformen darf hier nicht fehlen: Ein Spiel für PS5, Xbox, PC und Switch sei multiplattform? Muahhhh. Bei Klax zähle ich gerade 24 Plattformen. Der Legende nach war Klax 1990 das letzte Spiel von Atari für sein altehrwürdiges Atari 2600. Zugehörige Atari 2600-Screenshots sehen zwar grottig aus, aber was soll's. Die ASM vergab ruhmreiche 10 von 12 Punkten und der Amiga Joker seinen Hit-Status: „Das Klax-Fieber ist nicht mehr aufzuhalten“.Die Sonne brennt auf den noch ungebräunten Pelz. Was gäbe es Besseres, als im Schwimmreif steckend im Nass herumzutreiben und dabei relaxt ein eiskaltes Getränk zu schlürfen, während der Hintern seinerseits im Wasser kühlt? Allerdings konnte bedingt durch voneinander abweichenden Quellen nicht ganz geklärt werden, ob die Dose in der Hand der Jugendlichen Biff und Jet nun Cola oder Bier ist. Doch keine Sorge, Empörungspotential kommt später im Artikel noch im Bereich Beach Volleyball.Die spielerische Wildwasserfahrt vonist tatsächlich nicht zu unterschätzen und führt nicht gerade in eine Poollandschaft, sondern vielmehr in wildere Gewässer. 1988 hat die Power Play, damals noch eine Beilage der Happy Computer, dem Atari-Automaten sehr gute Noten ausgestellt. 1990 folgten dann diverse Tests damaliger Magazine für die Umsetzungen für Heimcomputer. Die ASM vergab sogar den ASM-Hit und assoziierte bereits „Fernweh, Badehosen und Sonnenbrillen“ und eine aufkommende Urlaubsstimmung.Die Luft flimmert vor Hitze über dem grauen Beton. Große Palmen stehen vereinzelt im Hintergrund. Die vorhandenen Flutlichtmasten würden zur Abendstunde sicher ein tolles Flair ergeben.Unter Kennern bekannt sein dürfte die C64-Version dieses tollen Kult-Spieles. Neben weiteren hier nicht gezeigten spielbaren Disziplinen sieht die Disziplin Half-Pipe durch ihre Schlichtheit heute noch beinahe zeitlos aus. Sogar die Farbe des eigenen Boards kann unter etlichen Farben ausgewählt werden. Interessierten empfehle ich ein Letsplay hierzu zu schauen, dort kann man die superb programmierten Bewegungsabläufe erkennen.1987 istfür den C64 und bis 1989 noch für weitere Systeme wie DOS erschienen. Der Power Play-Tester befürchtete bedingt durch den Umfang des Spieles eine zu lange Ladezeit der Kassetten- gegenüber der Diskettenversion. Nun, es sollen ja heutzutage auch nicht mehr alle neuen Spiele auf PS4 laufen. Auch manche technischen Phänomene erscheinen im Strudel der Zeit zeitlos.Warum dieses Werk nicht für den Amiga umgesetzt wurde, habe ich leider nicht ermitteln können. Es lädt weiter zum Schwelgen ein. So ist es nach ungeprüften Quellen das erste komplett in Eigenregie erstellte Spiel von keinem Geringeren als Electronic Arts. Auch wurden bereits damals Marktmechanismen genutzt: Das Entwicklerteam wurde aus zu jener Zeit bekannten Programmierern (u.a. Epyx) zusammengekauft, ähh -gestellt. Man wollte in das erfolgreiche Fahrwasser der Games-Reihe von Epyx mit einem eigenen Sportspiel hineinspringen. Und orientierte sich, vermutlich nur ganz, ganz etwas und aus Versehen, am Atari-Automaten, welcher zu jener Zeit ein erfolgreiches Skater-Spiel eines anderen Entwicklers war und auch für Heimcomputer umgesetzt wurde. Witzigerweise berichtete die Power Play bereits im November 1989 im Rahmen ihres C64-Tests von einigen dieser Marktmechanismen.Alle drei tropischen Spiele fallen sicher unter die gleiche Reisewarnung, das Hotel-Ressort besser nicht alleine zu verlassen und nur in Gruppen das Inland aufzusuchen.Was sind schon Warnungen. Den karibischen Passionsfrucht-Cocktail noch schnell ausgetrunken, führt unsin ein höchst korruptes Umfeld. Hier gilt es, politische Intrigen zu steuern und schließlich die Macht zu erlangen. Dabei werden unsere Ohren mit dem gut zu hörenden Retro-Sound einesverwöhnt. Das Spiel erschien im Jahr 1996 in der Spätphase des Amiga und bereits zuvor für den PC. Ratet, wer im seinerzeitigen PC Player (02/96) Artikel der Tester war? Ein gewisserwertete knapp über 50%. In der Power Play kam das Spiel für den PC auch nicht so gut davon. Überraschenderweise vergab der Amiga Joker seinen Hit: War es aus Dankbarkeit, noch eine Spiele-Portierung erhalten zu haben? Mit den kleineren Amigas hatte man aber wohl weniger Spaß. Hübschere Grafiken und mehr Animationen gab es erst mit CD-ROM-Laufwerk und einem Amiga 1200 mit Festplatte und 1,5 MB RAM. 1996 hatte ich persönlich bereits circa 3 Jahre keine neuen Amiga Spiele (in meinem Fall Amiga 500) mehr verfolgt.Ganze 27% gab der Joker im gleichen Jahr 1996 für. Die Idee war wohl eine Art Adventure mit Survival-Einschlag zu erstellen. Schenkt man der Wertung Glauben, ist wohl niemand mehr von dieser Insel lebend heruntergekommen.Drehen wir die Retro-Uhr zurück auf 1983 und 1984. Hier erschienfür Apple II und C64, vermutlich jedoch bis heute nicht in Deutschland. Es handelt sich hierbei um ein Text- und Grafikadventure, welches mittlerweile so alt ist, dass es irgendwie wieder cool aussieht. Einen Beitrag hierzu liefert sicher auch der minimalistische Grafikstil. Guckt euch das Letsplay an. Ulkig, wie beim Bildaufbau die Farbbereiche geladen werden. In der damaligen Happy Computer kam das Spiel erstaunlich gut weg: „Das beste Adventure, das ich bisher nicht lösen konnte“. Dieses Lob geht mir nun nicht mehr aus dem Kopf. Grübel.