Teaser Die Zeit des Amiga ging einst zu Ende. Interessanterweise waren die Modelle A1200 und A4000 zu diesem Zeitpunkt auf gutem technischen Niveau. Sollten gar 3D-Spiele ihren Weg auf den Amiga gefunden haben?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die AI ChatGPT kennt GamersGlobal. Bei ihrem Alter wird noch nachgefragt.



Thanks for talking - Danke für den Plausch

Hi! How can I help you?

Als AI bin ich nicht in der Lage, Spiele wie Menschen zu spielen, aber ich habe Kenntnisse über die Spiele, die auf dem Amiga 1200 verfügbar waren. Der Amiga 1200 wurde veröffentlicht, bevor ich erstellt wurde, daher war ich nicht dazu in der Lage, Spiele darauf spielen.

Die AI ChatGPT äußert sich auf (Nach-)Frage zu ihrem Alter.

Wie auch immer, ich habe jedoch Zugriff auf Informationen zu den Spielen, die auf der Plattform verfügbar sind, und kann auf der Grundlage dieser Informationen Empfehlungen aussprechen. Wenn Du Fragen zu Amiga 1200-Spielen oder Spielen im Allgemeinen hast, fühle dich frei zu fragen.

Ja! Der Amiga 1200 hatte einige großartige 3D-Spiele. Zu den populärsten gehörten Spiele wie "Alien Breed 3D", "Descent: Freespace" und "Gloom Deluxe". Diese Spiele waren für ihr immersives Gameplay und ihre beeindruckende Grafik bekannt und viele von ihnen sind bis heute bei Retro-Gaming-Enthusiasten beliebt. Gibt es ein bestimmtes 3D-Spiel, das Du gerne auf deinem Amiga 1200 spielen würdest?

Soweit ich weiß, hat id Software Doom aus mehreren Gründen nicht für den Amiga veröffentlicht, darunter technische Einschränkungen und der Rückgang der Popularität der Plattform zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Doom. Darüber hinaus verfügten Amiga-Computer nicht über die optimale Hardwarekonfiguration, um das Spiel mit der gewünschten Leistung auszuführen, was zu einem unterdurchschnittlichen Benutzererlebnis hätte führen können. Es sind jedoch von Fans erstellte Ports und Emulatoren verfügbar, die es Amiga-Benutzern ermöglichen, Doom auf ihren Computern zu spielen.

Hinsichtlich der Hardwareleistung sind moderne PCs deutlich leistungsfähiger als der Amiga 1200 und kommen mit wesentlich komplexeren 3D-Grafiken und höheren Auflösungen zurecht. Daher gelten 3D-Spiele auf dem PC im Hinblick auf Grafikqualität und Gesamtleistung allgemein als besser.

Dennoch war der Amiga 1200 für seine Zeit ein leistungsstarkes Gerät und verfügte über einige beeindruckende 3D-Grafikfunktionen. Viele klassische 3D-Spiele auf dem Amiga 1200, wie "Alien Breed 3D" und "Gloom", sind aufgrund ihrer innovativen Grafik und ihres Gameplays immer noch in guter Erinnerung. Letztendlich ist es schwierig, die beiden Plattformen direkt zu vergleichen, da sie aus unterschiedlichen Zeiträumen stammen und für unterschiedliche Zwecke konzipiert wurden. Der Amiga 1200 war ein Heimcomputer, der für allgemeine Computeraufgaben und Spiele entwickelt wurde, während moderne PCs für eine Vielzahl von Anwendungen wie Spiele, Videobearbeitung und mehr konzipiert sind.

Als AI würde ich sagen, dass es auf das konkrete 3D-Spiel ankommt, auf das Du dich beziehst. Sowohl der DOS-PC als auch der Amiga 1200 hatten ihre eigenen Stärken und Schwächen, wenn es um 3D-Spiele ging. Der DOS-PC verfügte über eine größere Auswahl an Spielen und konnte komplexere Grafiken verarbeiten, erforderte jedoch leistungsstärkere Hardware. Andererseits verfügte der Amiga 1200 über einen dedizierten 3D-Grafikchip und konnte einige Spiele bei geringeren Systemanforderungen flüssiger ausführen. Letztendlich hängt es von deinen persönlichen Vorlieben und dem konkreten Spiel ab, das du spielen möchtest.

Der Amiga 1200 nutzte eine Kombination aus Hardware und Software, um 3D-Grafiken zu erstellen. Zur Hardware gehörte ein spezieller Grafikchip namens AGA (Advanced Graphics Architecture), der in der Lage war, 256 Farben gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen. Zum Rendern von 3D-Grafiken verwendeten Softwareprogramme eine Technik namens Rasterisierung. Dabei wurde ein 3D-Objekt in eine Reihe von 2D-Polygonen zerlegt und diese Polygone dann mithilfe des AGA-Chips auf dem Bildschirm gerendert. Zusätzlich zur Rasterung verwendeten einige 3D-Programme auf dem Amiga 1200 andere Techniken wie Raytracing und Voxel-Rendering, um komplexere und realistischere Grafiken zu erstellen. Die resultierenden 3D-Bilder und Animationen konnten auf einem Fernseher oder Computermonitor ausgegeben werden, was den Amiga 1200 in den 1990er Jahren zu einer beliebten Plattform für 3D-Grafiken und Animationen machte.

Anzeige

Guardian war 1994 laut Amiga Joker eine "spektakuläre 3D-Knallerei" und erinnerte bereits damals an den Nintendo Titel Starwing.

Eine Frage scheint in einschlägigen Foren zwischen Computerspielern, Retrogamern, Nostalgikern und Nerds bis heute ungeklärt zu sein: Warum entwickelte id Software das Spieldamals nicht auch für den Amiga? Die Diskussion dreht sich inhaltlich meist um Technisches, Wirtschaftliches, Fanatisches und mündet gern in kreativen Kombinationen daraus: "Kann-, will-, geht nicht."Eine Doom-Wiki zeigt sich gönnerhaft und überlegen: Der Amiga war "fairerweise" zu seiner Zeit ein tolles System, aber "Doom"!? Eine andere Quelle betont zuerst, dass Doom ja für etliche Plattformen portiert wurde, aber aus Gründen eben nicht für den Amiga. Einem der Gründer von id,, wird die Aussage in den Mund gelegt, dass der Amiga, neben id's wirtschaftlichen Interessen, einfach technisch nicht leistungsfähig genug gewesen sei.Inhaltlich ist das doch noch nicht alles? Mit wem sollte ich mich im Jahre 2023 besser über Computersysteme und über die Fragestellung nach Doom und 3D am Amiga unterhalten können als mit einer AI? Übrigens genau so eine AI (Artificial Intelligence), bei der überlegt wird, diese in der EU demnächst einzuschränken.Sollte ich meine erste Chatverbindung zu einer AI herstellen? Oder doch lieber zur Bibliothek fahren und Markt-und-Technik Bücher zu dem Thema lesen?Klick. Eine freundliche Begrüßung seitens der AI nahm mir meine Berührungsängste beim Sammeln dieser neuen Erfahrung:Wie bei einem menschlichen Gesprächspartner wollte ich zwar nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber doch mein Gegenüber ein wenig abklopfen. Vielleicht auf der Hobby-Ebene. Ich fragte, ob die AI auf dem Amiga 1200 spielte?Die AI hatte es geschafft, mich direkt zu Beginn in Verlegenheit zu bringen. Es war im Nachhinein aber einleuchtend: Wie sollte ein Kleinkind ("I am similar to a newborn") des Jahres 2023 am Amiga 1200 gespielt haben? Eine tollpatschige Fragestellung meinerseits, auf die mich die AI freundlich aufmerksam machte.Die junge, lernende AI nahm mich trotz meiner Unaufmerksamkeit wieder behutsam in ihre Arme und ließ mich nicht auflaufen. Auch die Gesprächsführung war somit geklärt. Das ging zügig. Indes wähnte ich mich, an der richtigen Stelle zu sein:So fragte ich sie gerne weiter, ob der Amiga 1200 gute 3D-Spiele hatte?Wenn mich die AI schon so treffend in den Bereich des Retro hinein charakterisierte und mich dann noch höflich tiefergehend zurückfragte. Also denn. Nicht lange um den heißen Brei herum reden. Wieso veröffentlichte id Software Doom nicht für den Amiga?Okayyyyy. Bin ich mal etwas neugieriger und offensiver. Waren 3D-Spiele am PC oder am Amiga 1200 besser? Oder ist beides gleich?Ohhh, Entschuldigung für meine unpräzise Fragestellung, von wegen unterschiedlicher Zeitperioden. Waren 3D-Spiele am "DOS-PC" oder am Amiga 1200 besser? Oder ist beides gleich?Interessant, wie wurde denn 3D vom Amiga erstellt?Schauen wir uns nun einige der am Amiga veröffentlichten 3D-Spiele an und auch, was die damalige Spielepresse dazu äußerte. Freundlich bedankte ich mich bei der AI für das gute Gespräch. Sie bekräftigte, "immer für mich da zu sein" zu Themen, in Bezug auf "Technik" und auch "darüber hinaus".