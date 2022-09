Sierra Collector's Quest User-Artikel

Teaser Sierra On-Line ist mehr als nur die Firma hinter Leisure Suit Larry und King's Quest. Aber wie viel größer sie tatsächlich ist, hat mir erst ein neues Nachschlagewerk klargemacht.

In den letzten Jahren drangen einige überraschende Bücher und Ankündigungen rund um die altehrwürdige Firma Sierra On-Line an unsere Spieler-Augen und -Ohren. Ken Williams veröffentlichte seine Sicht auf die Firmengeschichte, Shaw Mills ließ in seinem Buch The Sierra Adventure Fans und Mitarbeiter zu Wort kommen, das SpaceVenture der Two Guys from Andromeda landete nach langen Jahren der Irrfahrt doch noch im heimischen Raumhafen und mit Colossal Cave 3D Adventure entwickelt Roberta Williams ihr erstes Computerspiel seit King’s Quest 8. Der schwerwiegenste Neuzugang dürfte allerdings die Sierra Collector’s Quest sein. Ein Sammlerkatalog, der in seiner Detail-Verliebtheit ziemlich einmalig sein dürfte.



Der Kickstarter

Im September 2020 startete Stephen Emond eine Kickstarter-Kampagne, um ein gewaltiges Projekt zu stemmen: Er versprach, mit 35.000 Kanadischen Dollar die ersten beiden Bände eines vollständigen Sierra-Katalogs ausarbeiten und drucken zu können. Band 1 werde die klassischen Serien Hi-Res Adventures, King’s Quest, Space Quest, Police Quest und Leisure Suit Larry umfassen. Das begleitende zweite Buch sei mit seinen 28.000 geplanten Einträgen das Register für alle weiteren Bände und solle deshalb mit der Bezeichnung Sierra Collector’s Quest 0 aus der Nummerierung fallen. Beide Bände sollten 750 Seiten umfassen und sowohl kartoniert als auch fest gebunden und natürlich digital erhältlich sein.





Stephen veranschlagte ungefähr ein Jahr bis zur Lieferung der Bücher. Da er bereits mit der Ultima-Reihe von Richard Garriott ein



Aber der Hersteller erlaubte laut Stephen nur 780 Seiten, so dass die Schrift natürlich kleiner und kleiner wurde. Wer ernsthaft in dieser Ausgabe schmökern möchte, sollte sich eine Lupe neben das Buch legen, weil die Tabellen sehr klein geworden sind. Die PDF-Ausgaben haben dieses Problem natürlich nicht und in Volume 1 kann ich wegen der vielen Abbildungen und der vergleichsweise großen Schrift prima lesen. Dankenswerterweise hat Stephen die digitalen Ausgaben auch farbig gelassen und für Billigheimer wie mich nicht ausgebleicht. Farbe in den gedruckten Werken gibt es nämlich erst ab der fest gebundenen Gold-Version. Weitere Nachträge sollen den Kickstarter-Kunden in regelmäßigen Abständen zugeschickt werden. Dies aber natürlich nur als PDF.

Eine typische Doppelseite aus Volume 0.

Was genau steht denn nun in diesen Büchern drin, fragt ihr? Es handelt sich bei Volume 1 um eine komplette Auflistung aller Veröffentlichungen rund um die oben genannten Serien. Nach einer Einführung der jeweiligen Produktionsgeschichte über ein bis zwei Seiten folgen unzählige mehr mit Darstellungen, Zahlen und Beilagen. So weit auffindbar, ist jede Packung abgebildet und wird im Detail beschrieben. Um das mit ein paar Zahlen zu untermauern:



Wenn ihr auf die Idee kommt, alle Varianten von Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards zu sammeln, kommt ihr in der 1987 erschienenen EGA-Fassung auf 24 Ausgaben. Obendrauf noch die 49 Einträge des 1991 erschienenen VGA-Remakes. Wobei dabei auch Sammelobjekte wie Patch-, Austausch- und Demo-Disketten aufgeführt sind. Dafür habt ihr dann aber auch jede Sprach- und Cover-Variante im Regal. Sieht bestimmt toll aus, könnte aber etwas zu weit führen.

Geliefert wie bestellt

Aber was zählt, ist im Regal. Meine Exemplare stehen dort seit mittlerweile sechs Wochen. Andere Backer warten immer noch auf die Auslieferung, also beschwere ich mich mal lieber nicht über die Verpackung. Die war bis auf den Umkarton nämlich nicht vorhanden. In Europa werden die Bücher von Amazon versendet – und außer den beiden Büchern war nichts im Paket. Ein ganz klein wenig Verpackungsmaterial hatte ich mir schon gewünscht, denn ein paar geknickte Seiten hätten so vielleicht vermieden werden können. Nach ein wenig Liegen und Biegen ist aber alles im Rahmen und die Bücher zieren mein Regal. Auffällig ist die leicht unterschiedliche Größe. Volume 0 ist ein wenig größer als der „reguläre“ erste Band. Ich habe Stephen gefragt, wie es zu dieser Unregelmäßigkeit gekommen ist und er hatte mir erst nicht geglaubt. Beide Bücher sollten die gleiche Größe haben. Er meint, dass er mit seinen Büchern wohl die Messer der Presse kaputt bekommen hat. Er bot mir einen Umtausch an, aber so habe ich ein ganz besonders seltenes Sammlerexemplar bei mir zuhause.



Die schicke Gold Edition entsprach nicht so ganz meinem Budget, also behelfe ich mir mit den handlichen Taschenbuch-Ausgaben. Wobei das Wort "handlich" natürlich hier synonym für "damit kannst du jemanden erschlagen" benutzt wird. Beide Bücher zusammen bringen mit ihrer DIN-A4-Größe ein Gewicht auf die Waage, das meine Küchenausstattung nicht mehr messen kann. Eine kleine Internetrecherche später weiß ich, dass auf dem Tisch vor mir 4,5 Kilogramm geballte Sierra-Nostalgie liegen. Für die ganz beinharten Fans bot Stephen außerdem die Möglichkeit, mit einem höheren Kickstarter-Tier noch einen kleinen zusätzlichen Band zur Quest for Glory-Reihe samt eines Vorworts von Corey und Lori Cole zu erwerben. Da es sich dabei allerdings um ein vorab ausgekoppeltes Kapitel des nächsten Bandes handelt, habe ich dankend darauf verzichtet.



Und wozu das alles?

Was aber fängt der geneigte Käufer nun mit solchen Büchern an? Ich für meinen Teil bin kein Sammler. Außer Leisure Suit Larry 5 in der deutschen Version stehen die verfügbaren Sierra-Klassiker nur in meinen digitalen Spieleregalen. Die ganzen schicken anklickbaren Checklisten sind an mich verschwendet. Ebenso die Detailverliebtheit bei jedem einzelnen Eintrag. Während ich einfach nur staunend durch die Bücher blättere und mich an Cover-Variationen erfreuen kann, gibt es doch aber bestimmt auch Spielesammler, die einen erlesenen Geschmack UND viele Spieleboxen haben. Ich habe also bei Christian Schmidt vom Stay Forever-Podcast nachgefragt, warum er diese Kickstarter-Aktion unterstützt hat und was er sich von den Büchern verspricht. Seine Antwort fand ich überraschend, aber auch nachvollziehbar:

Ich habe das Projekt nicht unterstützt, weil ich mir davon einen praktischen Nutzen erwarte. Das ist ja eh kein wirkliches Lesewerk, sondern eher ein Nachschlagewerk. Als Sammler finde ich es hochgradig faszinierend zu sehen, wie viele Versionen und Varianten es von einzelnen Spielen gibt. Gleichzeitig ist das ungeheuer deprimierend, weil es einem so deutlich vor Augen führt, was einem alles noch fehlt und dass man das niemals „komplett“ haben wird. Hauptsächlich habe ich Geld gegeben, weil ich Stephen Edmond bei seiner Mammut-Aufgabe des Sammelns und Dokumentierens aller Sierra-Veröffentlichungen unterstützen wollte. Ich mag Dokumentationen und finde den archivarischen Charakter des Projekts spannend.

