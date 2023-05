Shannara User-Artikel

Teaser Sierra-Designer treffen auf Legend Entertainment. A match made in heaven? Nun, wir werden sehen...

Bob Bates und Steve Meretzky gerade einmal zwei erfahrene Designer, die das Portfolio bestückten. Mit Michael Verdu, Glen Dahlgren und Michael Lindner per Sprung ins kalte Wasser ebenfalls diese Rolle aus und wurden im Laufe der nächsten Jahre zu Säulen der Legend-Entwicklung. Bis auf wenige Ausnahmen prägten diese fünf Persönlichkeiten die Produktpalette des Unternehmens bis zum vorletzten Spiel 2003.



Die erste dieser Ausnahmen erschien 1995 und war (Überraschung!) die Adventure-Umsetzung einer Fantasy-Reihe. Bates war mit seinem Edutainment-Programm Lori Ann Cole und Corey Cole.

Working in a Cole-mine

Quest for Glory - So you want to be a hero, einem Adventure mit starken Rollenspiel-Elementen. Neben einigen Fortsetzungen dieses Titels waren die Coles auch federführend an Mixed-up Fairy Tales oder an Castle of Dr. Brain beteiligt. Außerdem "durfte" Lori ihre Stimme in King's Quest 5 - Absense makes the Heart go yonder! Königin Isabella leihen. Sie waren also ein fester Bestandteil der Sierra-Erfolgsgeschichte. 1992 schloss Ken Williams dann mit dem Entwickler-Paar einen Vertrag über drei Spiele ab. In einem Matt Barton erzählten die Coles, dass Quest for Glory 4 - Shadows of Darkness, dessen Entwicklung teilweise sehr gehetzt ablief, der erste Titel dieser Vereinbarung war.



Als nun Quest for Glory 5 in die Design-Phase eintrat, sollte das Budget im Vergleich zum Vorgänger um 20 Prozent gekürzt werden. Das lag nicht speziell an diesem Spiel: Sierras neuer Finanzchef



Einige Jahre zuvor hatten sie auf der GDC Bob Bates kennen gelernt. Und da sie von Anfang an auf einer Wellenlänge zu senden schienen, war ein Spiel für Legend Entertainment eine logische Wahl. Umgekehrt dürfte Legend sehr froh gewesen sein, erfahrene Designer gefunden zu haben, die ihre Reihen verstärkten. Bob bat die Coles also, ihm zehn Ideen für das nächste Projekt zu geben - die er dann durch die Bank höflich ablehnte, weil Legend bereits ein Team suchte, das die Umsetzung der Fantasy-Buchreihe Shannara stemmen könnte. Kurz zuvor hatte sich Random House, der größte amerikanische Verlag, bei Legend eingekauft und bestärkte die Spieleschmiede, weiter an Buch-Umsetzungen zu arbeiten. Die Coles waren übrigens nicht besonders überrascht, dass ihre Ideen abgelehnt wurden. Dieses Procedere ist ihrer Aussage nach in der Branche gang und gäbe.



Sowohl Lori als auch ich hatten Das Schwert von Shannara (den ersten Band der Reihe) im College gelesen, und wir waren nicht beeindruckt. Wir hielten es für eine offensichtliche Herr der Ringe-Kopie... Wir entschieden uns jedoch, offen zu bleiben und das Buch noch einmal zu lesen. Meine revidierte Meinung war, dass das erste Drittel des Buches eine offensichtliche Kopie war, aber danach betrat das Buch Neuland und wurde zu einem eigenständigen Werk. Vermutlich dachte Brooks als angehender Schriftsteller, dass der beste Weg, ein so erfolgreiches Buch wie "Der Herr der Ringe" zu erschaffen, darin bestand, mehr oder weniger dasselbe Buch erneut zu schreiben. Aber im Laufe der Zeit entwickelte er seine eigene Autorenstimme und wurde ein viel stärkerer Schriftsteller.



Die Lücke im Lebenslauf

Die Sache ist die, dass ich mich früher ausschließlich auf Bücher konzentrierte, weil ich ein großer Buchliebhaber bin. Also widmete ich mich dem Buchmaterial und bei allem anderen sagte ich einfach zu meinem Agenten oder meinem Lektor: "Mach, was du denkst. Du kümmerst dich darum. Erzähl mir nichts davon", und dann entschieden sie. Das zeigt dir wahrscheinlich, wie naiv ich bin, aber es war mir einfach egal, und ich interessiere mich immer noch nicht für viel außerhalb der Bücher...

Terrys Serie war sehr ernst und so mussten wir auf unsere üblichen Wortspiele und humorvollen Charaktere verzichten. Bei der Entwicklung der Rätsel haben wir direkt mit Bob Bates zusammengearbeitet, der selbst eine beeindruckende Liste an Adventures designt hat. Dadurch fühlt sich das Spiel ganz anders an als die Glory-Serie.

Das Cover ist jedenfalls auffällig (Foto: Oliver Knagge / Deutsches Videospielmuseum)

Far away

... sie leben ja in Kalifornien und damit am anderen Ende des Kontinents. Auf jeden Fall gehen sie mit viel Liebe zum Detail ans Gamedesign heran, und was sie bisher geliefert haben, gefällt mir sehr.

Anzeige Shella wird unser erstes Gruppen-Mitglied

Das Spiel setzt sich in die Lücke zwischen den ersten beiden Romanen der Reihe namens "Das Schwert von Shannara" und "Die Elfensteine von Shannara". Die Hauptfigur im zweiten Roman ist der Enkel des Helden des ersten Bands - und die dadurch entstandene Generationen-Lücke lässt sich doch hervorragend füllen, ohne mit zu vielen Geschehnissen der Romane zu kollidieren. Die Coles studierten die beiden Bände intensiv, entwickelten ihre Geschichte und ließen sich diese von Terry Brooks absegnen. Terry selbst erinnert sich nicht daran. Er sagte im Interview mit Lightspeed Magazine Aber wer auch immer die Story des Spiels freigegeben hat: Die Coles hatten von Hause aus eine weitere Schwierigkeit, wie sie im Interview mit Adventuregameclassic erzählten:Die Coles stellten ein eigenes externes Team zusammen, in dem sich einige andere ehemalige Sierra-Angestellte sammelten. Sie nannten es FAR Productions (benannt nach ihrem Haus "Flying Aardvark Ranch") und legten los. Ihnen zur Seite standen noch einige andere ehemalige Sierra-Angestellte rund um Entwickler, dessen Ludographie 1983 mitbegann und der Sierra nachverlassen hatte. Heitman hatte nach einem kurzen Zwischenspiel mit der Firma Tsunami Media ein neues Unternehmen namens Triton Interactive gegründet, mit dem er nun an Shannara arbeiten wollte. Doch ganz rund lief die Entwicklung nicht. Ein Grund dafür dürfte in der räumlichen Entfernung zu finden sein. Die Coles und Triton Interactive waren an der Westküste beheimatet, Legend Entertainment lag auf der anderen Seite des Kontinents in Virginia. Eine richtige Zusammenarbeit war damit natürlich schwierig. Bob Bates sagte der PC Joker 1995:Dennoch gab es einige Abstimmungsprobleme. Bates und Legend Entertainment kamen von den Textadventures, die Coles aus der Grafikadventure-Entwicklung. Bates liebte es, den Spieler für etwas abseitigere Eingaben und Versuche mit einem interessanten Text zu belohnen, Lori Ann Cole hielt dies für Zeitverschwendung, die die Spieler sogar eher von den wirklich wichtiges Dingen ablenken würde. In dem Artikel über das Spiel, der auf The Digital Antiquarian veröffentlicht wurde, lässt sich das Drama in mehreren Akten sehr gut nachvollziehen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Kommunikations-Schwierigkeiten und Zeitdruck eine ungute Gemenge-Lage bildeten. Dass daraus ein Spiel entstand, mit dem vermutlich keiner der Beteiligten richtig glücklich ist, das aber trotzdem Spaß macht und in einigen Bereichen hervorragend ist, ist wohl ein Wunder.