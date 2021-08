Schatzsuche im Retro-Dungeon User-Artikel

Teaser Was passiert bei launigen Kommentaren zu altersbedingt verfärbter Hardware? Ein Wahnsinniger liest sie, geht in den Keller und erstellt eine Collage eines schönen Hobbys.

Unterwegs im häuslichen Retro-Dungeon ... die Oberschenkelmuskulatur ist dabei etwas vorteilhaft abgebildet.

Archälogische Arbeit – ein etwas anderes "Unboxing"

Fundstück #1: Rick-Dangerous-Originalkarton mit Inhalt (Artefakte!?).

Fundstück #2: Originalkarton von Shoot-Out. Laut Packungstext mit "spannender" Handlung.

"…als auch mit Filzbelag...", haben sie gesagt

Fundstück #3: Original-Hardware mit Möglichkeit des Weißabgleiches sowie Dokumentation jahrzehntealten Filzes.

Ein unerwarteter Endgegner

Fundstück #4: Universum-TV-Multispiel 4014 und ein Kaltgetränk.

Zugegeben, der freizügige Bildausschnitt der-Originalverpackung (Datasettenversion) schaffte es aufgrund der nackten Haut auf das Titelbild. Danke fürs Klicken. Die Dame auf dem Cover war Ende der 80er geschätzte 26 oder 27 Jahre alt und wäre somit 2021 weit über 50. Das Retro-Hobby kann hart sein. Allerdings hielten sich die Pappkartons aus den 80ern erstaunlich gut, was man von dem Kunststoff der Hardware nicht unbedingt behaupten kann. Doch dazu, wenn ihr Lust darauf habt, später mehr.Mein Anlass, den Kartons mit allerlei Retro-Equipment in meinem Keller einen Besuch abzustatten, war übrigens die Kommentardiskussion im Rahmen des bald erscheinenden A500-Mini , also völlig frei nach dem Motto "Schuld sind immer die anderen." Ach, und ich konnte es nicht mehr abwarten, selbst einen User-Artikel zu schreiben. Ich gehe dann mal in den Keller…Es handelt sich hierbei um eine Altbau-Unterkellerung, die jedoch trocken ist. Der Keller ist in verschiedene Räumlichkeiten unterschiedlicher Nutzung unterteilt. Wirkliche Gefahren, also neben Hochwasser, Brand, Einbruch, Stürzen, Chemikalien, Gasunfällen und/oder Schnittwunden, kann es hier eigentlich nicht geben. Da jedoch auch ein direkter Zugang zum Garten besteht, nisten sich in diesem Raum hin und wieder Exemplare des Typus Große Winkelspinnen ein, die mit einer Beinspannweite von etwa zehn Zentimetern für deutsche Verhältnisse tatsächlich recht groß werden können und auch Gespinste anlegen. Ich habe mal eine mit einem Tortendeckel gefangen, die können auch schon richtige Drohgebärden absetzen, aber das führt jetzt zu weit. Der an sich harmlose - oder besser "normale" - Keller sieht dank diverser Retro-Grafikfilter dann doch irgendwie wie ein kleiner Dungeon vom C64 oder Amiga aus. Die eigentlichen Gegenstände von damals sind auf mehrere Kisten verteilt."Ein Archäologe erforscht alte Kulturen, ... und findet neue Erkenntnisse zur eigenen Geschichte … Nur ein Bruchteil der Arbeit des Archäologen findet an den Ausgrabungsstellen statt. Dort legt der Archäologe mit viel Aufwand die Fundstücke frei, ... der Archäologe muss den Fund interpretieren und geschichtlich einordnen. Durch seine Arbeit lassen sich Rückschlüsse auf das tägliche Leben, Bräuche, Religion, Mythen sowie soziale und politische Verhältnisse finden." oder auch "Was ist denn das?" - "Das ist die Bundeslade." - "Sicher?" - "Ganz sicher!".Um nun auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren, wurde tatsächlich ein-Originalkarton erstmals seit dem Ende der 80er Jahre geöffnet. Ein Zeitpunkt, zu dem der aktuelle Fußballweltmeister noch Argentinien mithieß. Technisch haben wir zu Hause "Kassetten" für den C64 nur kurz genutzt und dann eigentlich gar nicht mehr, sodass sie nicht unbeachtet in Vergessenheit gerieten. Fundstücke, die mir bis dato völlig aus dem Gedächtnis entfallen waren, sind ein wirklich schönes Poster und eine besonders hübsche Bedienungsanleitung. Interessant finde ich, dass Rick irgendwie jedes Mal von den Gesichtszügen anders grafisch gestaltet wurde - bei gleichbleibender Kleidung.Eine kleine Recherche zu dem für das Spiel verantwortlichen Entwickler Core Design (1988-2006) brachte die Information, dass es der gleiche ist, der von 1996 bis 2003 die recht erfolgreichen Spiele des-Franchises entwickelte. Ein im Jahr 2003 jedoch misslungener Ableger der Reihe läutete dann das recht schnelle Ende des Entwicklers ein, mit Übertragung des Franchises an ein anderes Studio durch den Publisher und weiterer Zerschlagung von Core Design.Damals in den 80ern, wie heute, dreht sich das Meiste um? Nein, nicht das, sondern Story und Gameplay . Rein werbetechnisch beziehungsweise nach Packungsangabe warein Spiel, das alles zu bieten hatte. Als es 1987 erschien, waren auf der Langnese-Eiskarte noch vier Sorten Calippo und für die ganz hungrigen Gino Ginelli zu finden, Bundesliga-Meister wurde Bayern München vor dem HSV, der FC Homburg musste neben zwei weiteren Vereinen absteigen und die Fußballstadien trugen noch nicht gesponserte Namen.Der Spieleentwickler martech bewarb sein Spiel damals brachial: So kann der oder die Spielende nie "Joystick King" sein, solange er/sie Shoot-Out nicht gespielt hat, mit seiner "tollen Grafik, überwältigendem Ton und spannender Handlung." Diese wird im Prinzip auf der Packungsrückseite formuliert. Auffällig neben der Western-Story ist die etwas holprige Formulierung "Pass aber auf die armen Städter auf, während du Dusty's Bande auf Boot-Hill-Friedhof abfertigst." Findet der Kampf nun ehrlos auf dem Friedhof statt? Nein, denn selbst unnötige Gewaltformulierungen wurden in den 80ern noch geschönt, was bei einem Blick auf den englischen Packungstext "...as you send ol'Dusty's critters to Boot Hill Cemetery…", deutlich wird, der einen dann die Bandenmitglieder standesgemäß auf den Friedhof bringen lässt.Die ASM sah das damals allerdings etwas anders als martech und gab dem Spiel in ihrer Februar-Ausgabe 1989 (!) 2 von 12 Punkten. Eine Lektüre des damaligen Spieletests ("Wenn ich mir vor Augen halte, daß man für dieses Programm auch noch Geld ausgeben muß – und das nicht zu knapp…") lohnt auch heute noch. Dort ist auch ein Video des Spielgeschehens hinterlegt. Laut Kurzrecherche entwickelte das Studio martech nur von 1982 bis 1988 Spiele.Dann sticht auf der Spielepackung so ein kleiner, nachträglich aufgeklebter - also nicht mitgedruckter - goldfarbener Sticker mit der Aufschrift Electronic Arts ins Auge. Und tatsächlich beteiligte sich das Unternehmen ab 1987 am Studio und benannte es 1989 in Screen7 um. Bei einem Blick auf die Historie von Screen7 fällt besonders der Titelaus dem Jahr 1989 auf. Tatsächlich ist hier das Filmlizenzprodukt gemeint, zu deutsch: Der weiße Hai. Die Powerplay, damals als Happy Computer-Beilage, gab in ihrer Ausgabe 9/89 in einem Kurztest 42 von 100 Punkten und die ASM 4 von 12 Punkten bei Differenzierung in "Anfangs- und Kartengrafiken" und "Ballergrafik". Die Anfangs- und Kartengrafik erhielt sogar 10 Punkte. Würde man heutzutage von einem Grafik-Blender sprechen? Dann noch bei einem Lizenzprodukt, deren Umsetzungen ja auch heutzutage gern mal schief gehen. Auch diese beiden Tests zu Jaws sind einen Blick wert Screen7 hat nach Jaws nur noch einen Titel im Jahr 1990 produziert. Scheiterte auch dieses Studio an einer übermächtigen Lizenz? Welche finstere Rolle spielte Electronic Arts schon damals beim Umgang mit abhängigen, eingegliederten Studios? Leider verliert sich dann die Spur für den Archäologen in Undeutlichkeiten und Widersprüchen.Unter der eingangs erwähnten News zum A500 Mini sind am 10.8.2021 und 11.8.2021 folgende Kommentare gefallen:"Mit Maus und Gummi-Mauskugel. Wie es sich gehört originalgetreu mit den charakteristischen dunklen Anhaftungen an der Kugel selber als auch mit Filzbelag um die drei kleinen Rädchen, welche die Bewegung der Kugel weiterleiten. Klebriges Mauskabel nicht vergessen. :D","Ich habe die auch ständig gereinigt und irgendwann hat es trotzdem dauerhaft gehakt. Scharfkantige Flächen im Inneren des Gehäuses gehören auch noch zu den Must Haves.","Die Einnahme sämtlicher (krümelnder) Mahlzeiten direkt über dem Gerät dann bitte auch nicht vergessen!","Dann bitte aber auch schwitzige Finger auf der Tastatur ruhen lassen, abheben, trockenfönen und wiederholen. 3000x. Am Stück. Ohne Waschen. Bis ausreichend dunkler Belag auf den wenig relevanten Tasten zu sehen ist, und Reste davon an allen wichtigen Tasten. So als Umrandung, oder in den Kuhlen der Taste.", nochmals Claus.Das haben sie gesagt. Wer konnte hierbei in geselliger, launiger Runde ahnen, dass es draußen in diesem Internet einen Wahnsinnigen geben würde, der diese Aussagen zum Anlass nimmt, seine erste News bei Kerzenschein an die nichtsahnende GG-Redaktion einzureichen, nur um dann das Kellergeschoss aufzusuchen und aus diesen - aus einer friedlichen Situation heraus getätigten Aussagen - schlimme Wahrheit werden zu lassen?Nachfolgend kann der dokumentierten Realität ins Auge geblickt werden. Ich finde im Übrigen, dass man diese Bilder gar nicht in der Form versuchen muss "satirisch" anzukündigen, da diese die Ü40-Wirklichkeit einfach sachlich dokumentieren. Mit meinen nächsten Fotos hat GamersGlobal tatsächlich meinen jahrzehntealten Filz veröffentlicht (ha ha ha!).Computerspielen gehört für mich seit circa meinem fünften, sechsten Lebensjahr dazu und das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Retro-Gaming nimmt heute für mich einen kleinen, aber wichtigen Teil im Bereich der Computerspiele ein. Die Nische, wie ich sie empfinde und nicht abschätzig gemeint, ist aber heute so groß, dass sich diesem Thema ganze und tolle Magazine widmen, in Deutschland und auch international.Eine wirklich große Überraschung erfuhr ich - da beim Auffinden zwar noch irgendwo im Hirn abgespeichert, aber nicht mehr präsent - beim Universum-TV-Multispiel. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater Mitte der 80er bereits technischen Aufwand betreiben musste, um die Kiste zum Laufen zu bringen. Nach Kurzrecherche hat sie wohl damals Quelle GmbH (Universum) zumindest vertrieben, ob auch hergestellt? Sozusagen ein früherer deutscher Konsolenhersteller!? Naja, als Erscheinungsdatum wird das Jahr 1977 mit einem Fragezeichen angegeben. Ich freue mich darauf, mich in den nächsten Wochen damit zu beschäftigen.Ich denke, dem Thema muss sich auch nicht mit dem obigen Humor oder diesen teils "Schmuddeligkeiten" (siehe Filz, oder den Keller in Retro-Optik darstellen) genähert werden, man könnte es auch ganz nüchtern angehen. Ich finde jedoch, der Humor passt irgendwie. Besonders, wenn man sich dabei die Musik von damals anhört und sich pixelige Bilder, Animationen und Sprites vor Auge hält. Teilt man den Humor nun nicht, kann die gemeinsame Schnittmenge aber bestimmt die alte Technik und Software von damals sein. Interessierte können auch ganz sauber mittels heutiger Emulatoren auf dem PC und/oder nachgebauten Systemen wie dem A500 Mini, die meines Wissens eigentlich auch Emulatoren sind, die alten Klassiker genießen. Und von diesen Klassikern sind einige tatsächlich zeitlos.Soviel zu meiner Schatzkiste, die ich bei bei meinem Abenteuer im Retro-Dungeon fand. Welche Schätze sind bei euch versteckt? Welche Technik, welche Programme und welche besonderen Dinge wie Poster, Handbücher... oder gar Anekdoten bewahrt ihr auf?Ich hoffe, euch hat das Lesen einigermaßen Spaß bereitet. Zum Schluss ein kühles, sommerliches Bier nach erfolgter Recherche.