Rettet Mirror’s Edge User-Artikel

Teaser Wenn man mich in den vergangenen zehn Jahren nach meinem Lieblingsspiel gefragt hat, dann war meine Antwort immer Mirror’s Edge. Ich hoffe, trotz des mittelmäßigen Catalyst, auf einen dritten Teil.

„Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber auch lebendig und wunderschön.“ Mit diesem Satz beginnt die Geschichte vonIch habe das 2008er Action-Adventure so oft gespielt, dass ich ihn auch Jahre später noch auswendig kann. Und auch wenn ich vom 2016er Ableger Mirror's Edge Catalyst (im Test) nicht unbedingt begeistert war, hoffe ich, dass EA meinem Lieblingsspiel irgendwann doch noch einmal eine Chance gibt.Die Geschichte von Mirror's Edge ist schnell erzählt: Wir spielen Faith Connor, die in einer unter totaler Überwachung stehenden Großstadt als Runnerin arbeitet. Als solche ist es ihr Job, Botschaften zu überbringen, deren Inhalt die Regierung besser nicht kennen sollte, weswegen sie für ihre Kuriertätigkeit über die Dächer der Stadt sprintet. Als ein für Reformen und Deregulierung eintretender Politiker ermordet wird, wird das Attentat als Teil eines Komplotts Faiths Schwester Kate in die Schuhe geschoben, woraufhin sie alles daransetzt, ihre Schwester zu befreien. Machen wir uns nichts vor, die Story ist nicht gerade besonders tiefgründig oder einfallsreich. Aber das dystopische Setting, gepaart mit dem rot-weiß-gelb-lastigen Grafikstil hat dazu geführt, dass mir das Spiel nachhaltig in Erinnerung geblieben ist.Auch das eigentliche Gameplay war und ist eher ungewöhnlich. Wir sprinten durch die Stadt, springen im richtigen Moment über Abgründe, klettern an Barrikaden hoch oder hangeln uns an Geländern entlang. Auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden werden wichtige Objekte in der Spielwelt rot eingefärbt und wir können per B-Taste (auf der Xbox 360) unseren Blick in die Richtung drehen lassen, in die wir laufen müssen. In bestimmten Momenten können wir nicht einfach vor der uns verfolgenden Polizei davonlaufen und müssen zum Kampf übergehen.Hier können wir unsere Gegner entweder entwaffnen und erschießen, oder sie durch gezielte Schläge und Tritte aus dem Weg schaffen. Am meisten Spaß macht Mirror's Edge, wenn man auf das Achievement „Glaub an Dich“ spielt, für das man das Spiel abschließen muss, ohne dabei eine Waffe abzufeuern. Auch finde ich auf den Konsolen die Steuerung besser gelungen, da für die verschiedenen Sprünge Bumper und Trigger in Kombination verwendet werden, während auf dem PC das meiste über die Leertaste gemacht wird.Lange wurde bei Mirror's Edge um einen zweiten Teil spekuliert und wenn ich mir Entwicklerinnen-Interviews aus dieser Zeit durchlese, dann hört es sich für mich so an, als hätte dem Team von EA und DICE lange eine zündende Idee für eine Fortsetzung gefehlt. 2015 stellte Electronic Arts dann schließlich Mirror's Edge Catalyst auf der E3 vor, das ein Jahr später in den Handel kam – acht Jahre nach dem ersten Teil. Es handelte sich hierbei um ein Prequel, das vor den Ereignissen des 2008er Ablegers spielte. Ich habe mir Catalyst damals gleich am ersten Tag gekauft und es in den folgenden Tagen durchgespielt. Leider war und bin ich nicht gerade begeistert davon.Offen gestanden hatte ich damals das Gefühl, dass EA ihr eigenes Spiel nicht versteht. Denn im Vergleich zum ersten Teil hat DICE zwar an ein paar Stellschrauben gedreht, damit aber aus meiner Sicht vieles kaputtgemacht, was diesen so großartig gemacht hat. Zum Beispiel hat Catalyst eine offene Spielwelt (was damals ein Trend war), wohingegen das Original aus Schlauchlevels bestand. In diesen Schlauchlevels hat man immer nur einen kleinen Teil der Großstadt zu sehen bekommen, während der Rest im Hintergrund angedeutet wurde. Die Stadt wirkte dadurch riesig, dreckig und schien sich weit über den Horizont hinaus zu erstrecken. In Catalyst können wir nun zwischen den Missionen durch die gesamte Stadt rennen, die dadurch auf einmal sehr klein wirkt. Überhaupt sehe ich nicht, warum ein Spiel eine lieblos gestaltete offene Welt braucht, in der sowieso fast nichts los ist und die, dadurch dass sie nur aus Dächern besteht, auch keinen besonderen Wiedererkennungswert oder Abwechslungsreichtum hat.Ein weiterer Vorteil der Schlauchlevels war eben ihre Linearität. Was man jedem anderen Spiel zurecht vorwerfen mag, hat bei Mirror's Edge genau zum Gameplay gepasst. Denn dadurch stellte sich ein Flow ein und das in einer Intensität, wie ich ihn bei keinem anderen Spiel erlebt habe. Ich konzentriere mich nur aufs Rennen. Immer geradeaus, immer vorwärts, immer so schnell wie möglich. Bei Catalyst baute EA nun einen Skilltree und zusätzliche Nahkampf-Moves ein. Auf einmal werden die Kämpfe viel komplexer, wodurch DICE aus dem Spiel die Geschwindigkeit rausgenommen, den Flow immer wieder unterbrochen hat.Ich weiß, ich muss mir keine übertriebenen Hoffnungen auf ein neues Mirror's Edge machen. Das Spiel stammt aus einer Phase, in der EA zur Abwechslung mal neue Dinge ausprobiert hat, unter anderem auchDie beiden Titel der Reihe waren nicht übertrieben erfolgreich und verkauften sich jeweils um die zwei Millionen Mal. Catalyst erhielt außerdem weitgehend durchwachsene Kritiken. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre DICE also sehr viel besser damit beraten, ihren Fokus auf dieSerie zu legen, die sich deutlich konsistenter verkauft.Aber ich glaube, wenn sich EA auf die Stärken des ersten Teils konzentriert und – man möge mir das Wortspiel verzeihen – genug Vertrauen in Faith aufbringt, dann könnte noch ein drittes Mirror's Edge drin sein. Kein Blockbuster-Titel, aber einer, der sich mit einem mittelgroßen Budget realisieren lässt. Kommt schon, lasst sie nicht hängen!