Retro-Blättern: Video Games 8/1992 User-Artikel

Bereits mein Vorgänger-Artikel , der sich mit einer MAN!AC-Ausgabe der frühen Nullerjahre befasst, beginnt mit der Anekdote um mein allererstes Spielemagazin, die Video Games. Es wird Zeit, den Sprung zurück zu machen - es sind immerhin mittlerweile 31 Jahre - und euch abermals auf eine kleine Zeitreise mitzunehmen.Es ist 1992, ein typischer Sommer im Ruhrpott. Heißer Asphalt, kühlendes Wassereis. 1992 sollte in den Folgejahren als "Rekordsommer" gelten - und erst 2022 übertroffen werden ! Ich bin 13, gerade haben die olympischen Spiele in Barcelona begonnen und die Sommerferien liegen ebenfalls noch zum großen Teil vor mir.Zusammen mit meinen Freunden verbringe ich angenehme Tage zwischen Bolzplatz und Freibad. Im Frühjahr war ein Doppel-Album namens "Bravo-Hits" erschienen, das in meinem Walkman rauf und runter läuft - mit Hit-Interpreten wie U96, Right Said Fred oder Roxette. Etwas später würde ich erkennen, dass die einzig wahre Musik der Grunge ist. Ich würde mir die Haare wachsen lassen, Gitarre lernen und den viel zu frühen Tod vonbetrauern - aber so weit bin ich 1992 noch nicht.Gespielt wird auf dem Game Boy und gespart wird für ein Super Nintendo Entertainment System - die Marketingmaschinerie des Club Nintendo und dessen Magazin funktioniert tadellos. Das Super NES ist seit Monaten Thema Nummer eins bei meinen Freunden und mir - denn langsam kommen Informationen dazu auch in beschaulichen Vorstädten in Deutschland an. Um meinen Plan, bis Weihnachten einen finanziellen Grundstock für das begehrte 16-Bit-Gerät aufzubauen, in die Tat umzusetzen, finde ich mich an einem Markttag zusammen mit meinen Schulfreunden auf dem örtlichen Dorfplatz zum Trödeln ein (wenn ich von "Dorf" spreche, dann meine ich Walsum, den nördlichsten Stadtteil Duisburgs, in dem ich aufgewachsen bin. In den 1990ern hatte Walsum als Grenze zwischen Ruhrpott und Niederrhein tatsächlich etwas sehr dörfliches...).Trödeln bedeutete, auf dem Gehweg vor den ansässigen Supermärkten eine Decke auszulegen und dort die gesammelten - und überflüssig gewordenen - Schätze seiner Kindheit auszubreiten: Dinosaurier-Gummifiguren, halb vollständige Playmobil-Sets oder mit Wellensittich-Bisspuren verzierte Ausgaben des Lustigen Taschenbuchs - natürlich diejenigen, bei denen nur jede zweite Doppelseite farbig gedruckt war. Sorgfältig ausgerissene Rechenkästchen-Zettelchen mit Preisangaben lagen auf den einzelnen Waren. Ich weiß nicht mehr genau, wieviel Geld ich an dem Vormittag verdient hatte, aber ich werde nie vergessen, wofür ich an diesem Tag 3 Mark ausgab: die Ausgabe 8/1992 der Video Games.