Retro-Blättern: Play Time 9/1993 User-Artikel

Teaser 1993 wiesen die Kioskregale eine Fülle von Spielemagazinen auf, einige bereits zu Klassikern geworden, andere experimentell und kurzlebig. Heute liegt die Play Time auf dem Tisch von Moriarty1779.

Wenn der Pulli zum PC zur Tapete passt - ich in den 90ern

"Warum bleiben uns solche Programme nicht erspart?"

Rocket Knight Adventures für das Mega Drive ziert das Titelbild der Ausgabe 9/1993

Und damit freue ich mich, zusammen mit euch eine neue Zeitreise zu unternehmen. Wie in den Vorgänger-Artikeln zur Maniac aus 2003 oder zur Video Games aus 1992 werden wir gemeinsam in der Ausgabe blättern und dabei in vergangene Zeiten eintauchen. Wer also nach der tollen Kolumne von Harald Fränkel Lust auf mehr Nostalgie bekommen hat, der lese gerne weiter!Bevor wir allerdings das Magazin aufschlagen, vergegenwärtigen wir uns einmal, wann und wo wir uns befinden: wieder im Ruhrpott, wieder in einem heißen Sommer - es ist Anfang August und die Ferien in NRW sind etwa halb vorbei. Meine beiden großen Themen im Leben sind meine Musik und mein Computer - Mädchen wahrscheinlich auch, aber noch in einer sehr zaghaften Weise, die vornehmlich durch das "miteinander Gehen" und gemeinsame Kinobesuche - Bodyguard mitwar da so ein Kandidat - geprägt war. Im pubertierenden Kopf spuken abwechselnd Deanna Troi oderherum, denn das Fernsehen spielt eine große Rolle bei der täglichen Informationsgewinnung. Noch wichtiger ist mir allerdings die Musik. Ich höre meine Lieblingsbands rauf und runter - und dazu gehören in diesem Sommer Pearl Jam, Nirvana oder die Smashing Pumpkins.Auch technisch wurde seit dem Vorjahr aufgerüstet: Ein Highscreen 486er ergänzt meinen Fuhrpark, den ich von meinem Patenonkel übernehmen konnte - er war der IT-Freak in meiner Familie und hatte sich einen der allerersten Pentium-PCs gekauft. Seit Wochen befasse ich mich also zusammen mit meinem besten Schulfreund mit MS-DOS 6, Windows 3.11 und natürlich solchen Highlights wieoderDie Video Games kaufe ich mir noch immer regelmäßig, dazu aber auch immer häufiger verschiedene Multiformat-Magazine wie die Power Play oder eben die Play Timeaus dem Computec-Verlag. Unter den Magazinen dieser Ära nimmt die Play Time eine etwas außergewöhnliche Rolle ein: Gestartet im Mai 1991 brachte sie es auf insgesamt nur 52 Ausgaben und wurde im August 1995 eingestellt. Von Beginn an verfolgte die Play Time dabei ein interessantes Konzept, nämlich das Übersetzen von Artikeln des Computer Fun-Magazins aus England - wem kommt das bekannt vor?Die Play Time hatte schon damals einen nicht allzu guten Ruf. Im Gegensatz zur Power Play gaben die Tests und Reportagen dem Leser häufig mit ihrer holprigen Sprache und teils unverständlichen Wertungen (noch heute wird auf Retro-Magazin-Seiten über die Top-Wertung des spielerischen Müllsdiskutiert) das Gefühl, sehr schludrig erstellt worden zu sein. Vielleicht trug auch die englischsprachige Herkunft einiger Artikel dazu bei?Beispiel gefällig? Lest euch mal den Verriss desim Bild durch - der Test stammt übrigens von, der denjenigen unter euch, die die Szene etwas verfolgt haben, durchaus bekannt sein könnte. Hans Ippisch hob später die erfolgreiche N-Zone aus der Taufe, war lange Chef der Amiga Games und unter anderem auch Geschäftsführer der Computec Media mit den Töchtern Golem und 4Players...