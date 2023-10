Retro-Blättern: PC-Games Disc & Mag 7/1994 User-Artikel

Teaser Das Jahr 1994 stand für den User Moriarty1779 ganz im Zeichen des PCs! Ein schmucker Highscreen-Tower mit einem mächtigen 486 DX2-66 und Soundblaster- Karte sollten seinen Kinderzimmer-Look aufwerten!

Das Editorial

"What's Up"? War das nicht auch ein Song der 4 Non Blondes? Der eigentlich "Whats Going On" heißen sollte, es aber schon einen Marvin Gaye-Song des gleichen Namens gab, deshalb Rechtsstreitigkeiten... ich schweife ab...

Bemüht man die Google-Suche zum Sommer 1994, dann stößt man zunächst wieder auf Artikel zum " Hitzerekord " - offensichtlich wurde der Trend der Vorjahre, den ich auch in meinen Retro-Blättern-Artikeln aus 1992 und 1993 erwähnte, konsequent fortgesetzt. Wer sich an 1994 erinnert, dem fällt vielleicht ein, dasszum Bundespräsident wurde. Oder denkt Ihr an die Weltmeisterschaft? Ich meine nicht unbedingt das 1:2 gegen Bulgarien im Viertelfinale... nein, Effes Stinkefinger machte dieses Turnier unvergessen!1994 hatte ich als Haupt-Spielemaschine einen PC. Ich hatte den bereits im Vorjahr von meinem Onkel überlassen bekommen, der als IT-Freak unserer Familie auf den Pentium-Hypetrain aufgesprungen war (der " Pentium-Bug " wurde ja erst im November 1994 bekannt...), hatte den allerdings zunächst etwas stiefmütterlich neben meinem Super Nintendo platziert. Mit der Zeit nahm mein Interesse an dem PC allerdings gehörig zu, der Durchbruch kam dann mit dem CD-ROM-Laufwerk und. Ich werde nie den Samstagvormittag vergessen, an dem ich beim örtlichen Foto Allkauf-Laden zusammen mit meinem Onkel und diversen Schaulustigen im Laden stand, als ein Verkäufer auf einem der ausgestellten PCs das Intro des Spiels laufen ließ. Seit dem habe ich nie wieder ähnlich intensiv das Gefühl gehabt, dass ein Spiel die ganze Branche verändern würde!Da bereits seit einigen Jahren das Lesen von Spielemagazinen zu meinem monatlichen Pflichtprogramm gehörte, fing ich in 1994 an, vermehrt Magazine mit PC-Schwerpunkt zu suchen. Neben den Multiformat-Heften stach mir die PC Games am Kiosk ins Auge - zunächst wegen der aufgeklebten Diskette mit Demo-Versionen.Stolze 7 D-Mark kostete das Heft, das wären heute inflationsbereinigt immerhin... moment... 5,87 Euro ? Offenbar waren Magazine damals doch nicht so teuer wie sie sich für 15jährige Taschengeldbezieher anfühlten.- heute der Betreiber von Eurogamer.de - ist Computec-Urgestein und war lange für die PC Games tätig. 1994 war er Leitender Redakteur und verfasste das Editorial. In dem ging es - ähnlich wie in diesem Artikel - um den heißen Sommer und die Fußball-WM!Wie ein roter Faden scheint sich die Tatsache, dass Sondereditionen mit Meisterschaftsbezug in der Regel keine Top-Spiele sind, durch die Historie der Fußball-Videospiele zu ziehen. Auch kamen sich schon damals Redaktionsschluss und Testmusterbezug ins Gehege, some things never change...Neben dem Editorial wird die beiliegende Diskette vorgestellt - Demos von, das in der gleichen Ausgabe eine doppelseitige Werbeanzeige und eine Spielspaßwertung von 85% bekommt, sowie des Actionspiels, befinden sich darauf.Außerdem ein Spieletrainer für Ultima 8 - wenn Heinrich Lenhardt das 2021 gewusst hätte ...