Retro-Blättern: Club Nintendo-Magazin 8/1992 User-Artikel

Teaser Der Club Nintendo brachte alle zwei Monate kostenlose Magazine heraus, die zwar als Werbeblättchen gedacht, aber liebevoll produziert waren. Kommt mit - mal wieder geht es in den Sommer 1992...

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Club Nintendo-Redaktion - "ein starkes Team" schreiben sie über sich selbst!

Anzeige

Das Magazin erschien alle zwei Monate und gehörte zur Pflichtlektüre jedes Nintendo-Fans

In meinem Retro-Blättern zur Video Games 8/1992 habe ich euch schon mit auf eine Reise in einen heißen Sommer im Ruhrgebiet genommen. Ihr erinnert euch - es war das Jahr der Olympiade in Barcelona, heißester Sommer des Jahrzehnts, erst 2022 übertroffen, und so weiter.Neben dem langsam eingestaubten C64 war der Game Boy mein Haupt-Spielgerät. Bis zum eigenen PC sollte es noch ein paar Jahre dauern (ein Highscreen 486 DX/2-66, etwa Mitte der 90er. Freut euch schon mal auf das Retro-Blättern zu einer der frühen PC-Games "Disc & Mag"-Ausgaben!). 1992 aber war mein Traum das Super Nintendo. Die Vorfreude wurde durch die Berichterstattung - und zu der Zeit waren das ausschließlich Zeitschriften - ordentlich befeuert. Wenn Ihr die 90er schon als Spiele-Interessierte erlebt habt, dann erinnert ihr euch an bunte, lange Supermarktregale voller Hefte, die ihr bisher nicht kanntet (und die vielleicht auch nur eine kurze Zeit existieren sollten). In dieser Zeit kam eine wahre Fülle an verschiedenen Magazinen, ob Multiplattform oder speziell auf eine Marke zugeschnitten, auf den Markt.Ein Must-Have war für mich immer das kostenlose Club Nintendo-Magazin. Kostenlos war es im Grunde nur, wenn man Mitglied im Club Nintendo war - ansonsten wurde eine "Schutzgebühr" von 1,- DM erhoben, wenn man sich das Heft im örtlichen Karstadt-Kaufhaus an der Kasse der Spielwarenabteilung abholte. Unnötig zu erwähnen, dass ich stets stolz meine Club-Karte vorzeigen konnte. In meiner Erinnerung sah ich dabei ähnlich cool aus wie, der seine Polizeimarke lässig aus dem Aufklapp-Portemonnaie blitzen lässt.Der Club Nintendo war ein hiesiges, erfolgreiches Beispiel für - in Japan deutlich weiter verbreitete - Loyalitätsprogramme mit Fokus auf eine junge Spielerschaft. Zu dieser Zeit fanden Spielkonsolen und Spiele selbst - insbesondere die Nintendo-Produkte - ihren Platz meist in den Spielwarengeschäften und dort tummelte sich auch die Hauptzielgruppe.Wenn man - das gilt ja auch für die anderen Retro-Blättern-Artikel - in diese Ära eintaucht, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass vieles von dem, was Videospielen heute ausmacht und prägt, noch gar nicht existierte oder stattgefunden hatte. Erst Mitte der 1990er, in der Ära der Sony Playstation, wurden Videospiele und Konsolen vom bunten Spielzeug zu Unterhaltungsausstattung, die sich auch junge Erwachsene in ihr Wohnzimmer stellten. Mit Aufkommen des Internets und der Professionalisierung der Branche wurde Gaming sichtbarer. Erste Aussagen, Spielen sei in der "Mitte der Gesellschaft" angekommen, wagen Journalisten allerdings erst weit nach der Jahrtausendwende mit dem Aufkommen von Casual-Spielen und Smartphones.Der Club Nintendo existierte von 1989 an und manifestierte sich primär über das vorliegende Magazin. Die Mitgliedschaft konnte nach dem Kauf irgendeines Nintendo-Produkts über eine beiliegende, portofreie Postkarte gestartet werden - der besagte Clubausweis im Scheckkartenformat erreichte dann per Post den stolzen Besitzer. Ich weiß noch, dass ich meine Eltern regelrecht beknien musste, damit sie mir den Club-Beitritt erlauben. Das Datenschutzbewusstsein der damaligen Elterngeneration war durch das Volkszählungsurteil durchaus vorhanden - außerdem kam eine gehörige Portion Technik-Skepsis hinzu. Gerade hatten sie sich damit abgefunden, dass ihre Kids mit dem amerikanisierten Plastikspielzeug von Mattel (He-Man lebe hoch!) groß werden - schon spielte das keine Rolle mehr und der Ruf nach blinkenden Daddelkisten fürs Kinderzimmer wurde laut. Muss hart gewesen sein!Eingestellt wurde das Club-Magazin erst 2002, nachdem es zunächst ein Jahr zuvor von Computec unter der Chefredaktion von Hans Ippisch neu konzipiert werden sollte. Seine goldenen Jahre hatte das Heft allerdings in der Hochphase des Super Nintendo in den frühen 1990ern. Chefredakteurund insbesondere sein Nachfolgersind Namen, die Spielern dieser Zeit im Gedächtnis geblieben sind und heute Tränchen der Nostalgie in die Augen treiben.In der Phase des Nintendo 64 - um 1997 herum - verblasste langsam der Glanz des Heftes, und nach zahlreichen Designänderungen dümpelte es bis zu seiner Einstellung noch ein paar Jahre herum. Der Club Nintendo selbst fand seinen geistigen Nachfolger der Kundenbindung im eShop-Sterneprogramm, welches dann auch irgendwann - es müsste um 2015 gewesen sein - beerdigt wurde.