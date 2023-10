QuickBASIC User-Artikel

Teaser Schon einmal begaben wir uns in die unwirtlichen Gefilde der Programmiersprache BASIC. Weil es so schön war, werfen wir die DOSBox an und machen noch einen Ausflug in die Welt von GOTO und Co.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit



Wir erinnern uns : Wie das Deutsche hat die Programmiersprache BASIC sehr viele Dialekte. Weit verbreitete und auch eher unbekannte, die nur von irgendwelchen Zauseln mit weißen Bärten vor sich hin gebrabbelt werden. Und dann gibt es noch die Dialekte, die dem einen oder anderen schon einmal zu Ohren gekommen sind. Und trotz ihrer teils merkwürdigen Laute und Eigenheiten eine gewisse Faszination auslösen. Heute soll es um einen dieser BASIC-Dialekte gehen. Dabei stolpern wir schon über die erste Irritation: Wie genau heißt diese Programmiersprache denn jetzt? Es geistern Bezeichnungen durchs Netz wie QBasic oder QuickBASIC, aber auch QB64. Dröseln wir das doch einmal auf.

Eine kleine Zeitreise

Bereits in den 80ern erschien mit QuickBASIC eine BASIC-Entwicklungsumgebung von Microsoft. Zu diesem Zeitpunkt war BASIC nach wie vor sehr weit verbreitet und populär. Natürlich gab es schon C und seit den 80ern die inkrementierte Version C++, JAVA hingegen war noch Quark im Schaufenster (woher auch immer dieser unsinnige Spruch stammt). BASIC hatte sich jedoch als gängige Programmiersprache durchgesetzt, da es so eine simple Syntax besitzt. Wie die meisten sicher wissen, kam es daher auch auf dem C64 zum Einsatz. Mit QuickBASIC konnten also eigene Programme geschrieben und mithilfe eines Interpreters gestartet werden, ein Compiler machte daraus eine ausführbare .exe-Datei.



Interpreter ist ein gutes Stichwort ("eine schöne Überleitung aus dem Überleitungsmuseum in Mainz"). Denn QBasic ist eine QuickBASIC-Version, die im Funktionsumfang eingeschränkt war und lediglich als Interpreter fungierte. Programme konnten also nur in Echtzeit interpretiert, nicht jedoch kompiliert werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, Programme direkt zu starten, ohne Qbasic zu öffnen und die Programmdatei zu laden und erst dann zu starten. Hierzu ein kleines Beispiel:



Wir erstellen eine Datei mit dem Namen gg.bas. Diese liegt im QBasic-Ordner unter Laufwerk C. Darin befindet sich nur eine Zeile Quellcode:



PRINT "GamersGlobal ist super!"



Ausführen können wir dieses Programm über die (DOSBox-)Konsole mit dem Befehl:



qbasic\qb/run qbasic\gg.bas

Quellcode und Ausführung des Programms gg.bas.

Ein bisschen Mathe

Zu den grundlegenden Funktionen, die QuickBASIC zu einer durchaus mächtigen Sprache machen, gehören die mathematischen Befehle. QuickBASIC kann beispielsweise Wurzeln ziehen, Sinus-Werte berechnen und mit Potenzen arbeiten. Damit ergeben sich viele Einsatzmöglichkeiten für diese Sprache. Auch Zufallswerte können generiert werden, was nicht nur im Bereich der Spiele-Programmierung nützlich sein kann. Dabei können wir auf Variablen gängiger Typen wie Integer oder Gleitkommazahlen zurückgreifen, um Ergebnisse abzuspeichern.



Natürlich gibt es auch das Konzept der (Programm-)Funktionen. Wir erinnern uns (möglicherweise): Eine Funktion ist eine Zusammenfassung mehrerer beliebiger Befehle, die immer dann ausgeführt werden, wenn die Funktion aufgerufen wird. Wir können ihr Parameter geben, die sie verarbeitet, und – je nach Algorithmus – liefert sie einen Rückgabewert zurück. Darüber hinaus gibt es sogenannte Subroutinen (Subs), die so ähnlich funktionieren aber keinen Rückgabewert zurückliefern. Wie in DarkBASIC auch, können wir eigene Datentypen definieren, falls das für unser Programm notwendig sein sollte. Grafisch stehen uns rudimentäre Objekte zur Verfügung wie einfache Punkte, Linien und Kreise. Mithilfe bestimmter Parameter lassen sich damit auch Rechtecke und Ellipsen erzeugen.

Jan Skalicky, 2002), das hier heruntergeladen werden kann:

Ein sehr schönes Beispiel dafür, wie vielseitig QuickBASIC eingesetzt werden kann, ist das Programm QBGraph (, 2002), das hier heruntergeladen werden kann: QBGraph

Das Programm mit seiner Oberfläche kann auf den ersten Blick etwas erschlagend wirken. Und natürlich wird auch ein gewisses mathematisches Wissen und Verständnis vorausgesetzt. Aber so kompliziert ist die Bedienung eigentlich nicht: Wir können bis zu vier voneinander unabhängige Funktionen definieren und mit den Tasten F1 bis F4 ein- und ausblenden. Mithilfe des Nummernblocks können wir uns in jede beliebige Richtung entlang der Achsen bewegen, ein Druck auf die Taste 5 bringt uns zum Koordinatenursprung zurück. Uns steht auch der Mauszeiger zur Verfügung, mit dem wir die entsprechenden Symbole anklicken können, um beispielsweise die Achsen ein- und auszublenden oder vom 2D-Koordinatensystem in ein dreidimensionales unzuschalten.



Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hatte ich beim Rumspielen mit diesem Programm sehr viel Spaß. Funktionen definieren, in unterschiedlichen Koordinatensystemen darstellen und Integrale berechnen lassen – herrlich. Obwohl ich von Mathematik eigentlich kaum eine Ahnung habe, dem deutschem Bildungssystem sei Dank! Falls wider Erwarten doch der eine oder andere einen Blick darauf werfen wollen sollte (auf QBGraph, nicht auf das deutsche Bildungssystem, da sind Hopfen und Malz verloren), sei noch Folgendes erwähnt: Die Taste F12 ist dein Freund...

QBGraph: Ach ja... erstmal eine Exponentialfunktion...

Es wird bunt

Im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen können wir bei QBasic die Auflösung nicht manuell festlegen, sondern müssen auf den Screen-Befehl zurückgreifen. Dieser legt den Bildschirm-Modus fest, bei dem die jeweilige Auflösung fest vorgegeben ist. Insgesamt gibt es 14 Modi, wobei Nummer 0 nur der Textmodus ist, Screen 12 beispielsweise verwendet VGA, also eine Auflösung von 640 x 480 Pixeln, Screen 7 hat derer 320 x 200. Je nach Modus stehen uns unterschiedliche Farbpaletten zur Verfügung. Vom Parameter des Screen-Befehls hängen viele Anweisungen ab; so ist es nur bei bestimmten Modi möglich, mithilfe des Color-Befehls nicht nur die Vordergrund-Farbe zu ändern, sondern auch die des Hintergrunds. Unter Modus 12 beispielsweise kann nur die Farbe des Vordergrunds geändert werden, um die des Hintergrunds zu ändern, muss getrickst werden.



Auch Tricksen ist ein gutes Stichwort. Wir merken, die Reihe der schönen Überleitungen reißt nicht ab. Ein großer Nachteil von QBasic beziehungsweise QuickBASIC besteht darin, dass damals bereits etablierte Standards nicht unterstützt werden. Dazu zählt die Möglichkeit, Bilder in gängigen Formaten (beispielsweise Bitmaps) in das Programm zu laden und auf den Bildschirm auszugeben. Auch Befehle für eine native Mausunterstützung sind nicht vorhanden. Das heißt aber nicht, dass es gar nicht möglich ist. Im Internet finden sich viele Anleitungen dafür, wie diese Restriktionen umgangen werden können. Dafür müssen aber eigene Routinen geschrieben werden, die mithilfe bestimmter Tricks beispielsweise die Maus ansteuern. Das macht die Programmierung mit QBasic beziehungsweise QuickBASIC relativ kompliziert und lässt DarkBASIC aussehen wie die benutzerfreundlichste Programmiersprache der Welt.



Hier kommt QB64 ins Spiel. Erstmals erschienen im Jahr 2007, erweitert es den QuickBASIC, Befehlssatz um viele Funktionen, die das Programmieren mit diesem BASIC-Dialekt vereinfachen. Der Funktionsumfang kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass es sich dabei um eine Programmiersprache handelt, mit der die Programmierung zeitgemäßer Programme kaum möglich ist. Es ist gewissermaßen nur eine technische Spielerei, aber eine, die sich durchaus lohnen kann. Denn bis heute gibt es eine aktive Community von QuickBASIC-Enthusiasten, aus den eingeschränkten Möglichkeiten das beste zu machen. Somit entstehen in erster Linie kleinere Spielprojekte.



Natürlich darf man nicht zu viel erwarten. Trotzdem kann sich ein Blick auf das eine oder andere Spiel lohnen, zumindest dann, wenn man sich für Retro-Spiele interessiert (und sich von der Grafik nicht abschrecken lässt). Dabei sind zwei Dinge anzumerken: Zum einen war QuickBASIC von Anfang an auch für die Programmierung von Spielen vorgesehen. Daher liegen der Original-Version zwei Spiele bei, nämlich Gorillas und Nibbles. Zum anderen sind viele Spiele auf Anhieb nicht lauffähig, wenn man versucht, diese unter DOSBox und QBasic beziehungsweise QuickBASIC zu starten. Natürlich besteht in vielen Fällen die Möglichkeit, den Quellcode anzupassen, also beispielsweise die korrekten Dateipfade einzufügen, aber den Fehler zu finden ist nicht jedermanns Sache. Trotzdem habe ich ein paar (meiner Meinung nach) interessante Spiele und -Projekte rausgesucht und möchte diese hier vorstellen.

Anzeige