Teaser Puzzle Bobble Everybubble ist der neueste Teil der altgedienten Reihe und bekommt derzeit gute Wertungen. Meiner Ansicht nach gilt eine Kaufempfehlung jedoch nur für Genre-Veteranen.

Manchmal frage ich mich, für wen Spielmedien eigentlich gemacht werden? Für Leute, die eine Kaufberatung wollen? Die wissen wollen, ob dieses oder jenes Spiel etwas für sie sein könnte? Das wäre zumindest der Anspruch. Doch immer wieder stoße ich auf Spielrezensionen, die mich daran zweifeln lassen. So auch bei Puzzle Bobble Everybubble, dem neuesten Teil der langjährigen Puzzle Bobble-Reihe. Egal welche Rezension ich lese, fast alle gehen auf den größten Kritikpunkt nur unzureichend ein - oder erwähnen ihn überhaupt nicht. Das Spiel ist viel zu schwer, um eine objektive Kaufempfehlung für Jeden auszusprechen. Einen User-Artikel mit einer Medienschelte zu beginnen - das erhöht die argumentative Fallhöhe ungemein. Also fangen wir am besten von vorn an.

Die Historie von Puzzle Bobble

Die Puzzle Bobble-Serie geht auf das Jahr 1994 zurück. In diesem Jahr erschien ein Ableger der Bubble Bobble-Spiele in den Spielhallen. Anstatt in einem Single-Screen-Platformer Gegner in Blasen zu bugsieren und diese dann vom Spielfeld zu kicken, ging es nun darum, gleichfarbige Blasen vom Spielfeld zu entfernen. Mindestens drei gleichfarbige Blasen mussten kombiniert werden und im Idealfall gelang es den Spielern, ganze Combos zu bilden, um das Spielfeld schneller zu leeren. Das Spiel folgte dem Mantra vieler Puzzlespiele dieser Zeit: leicht zu erlernen, schwer zu meistern. Der Erfolg war überwältigend, und so bevölkerten die niedlichen, Blasen werfenden Drachen jedes Spielsystem, das nicht bei drei auf den Bäumen war: Vom PC bis zum Game Boy, vom Super Nintendo bis zur Playstation. Das Spielprinzip begründete ein neues Genre, den Bubble Shooter. Vor allem seit dem Casual-Boom der 2000er Jahre gab es zahlreiche Klone für PC und mobile Geräte, während es sich die Dinos selbst auf dem Nintendo DS mit mehreren Titeln gemütlich machten. Bis Taito, der Entwickler der Serie, an SquareEnix verkauft wurde. Abgesehen von einem wirklich netten Ableger für Android und iOS namens Puzzle Bobble Journey ist es seit 2011 still um die Serie geworden.

Das Spielprinzip funktioniert immer noch sehr gut. Nun also das Comeback auf der Nintendo Switch und schaut euch einmal den hier verlinkten Werbespot an. Es wird als Spaß für die ganze Familie beworben und auch die Kritiken, die ich gelesen habe, gehen ganz häufig in dieselbe Richtung. Da wird der Multiplayer-Modus herausgehoben, genauso wie der bunte Artstyle und ja, das Spiel schaut schon ganz nett aus und es würde sicherlich Spaß machen das Spiel mit jemanden gemeinsam im Co-Op-Modus zu spielen. Wenn ich denn jemanden im Freundeskreis hätte, der hartgesottener Fan der Reihe wäre und der in den letzten 30 Jahren nichts anderes gemacht hätte, als sich Skill in diesen Spielen anzutrainieren.

Zahlreichen Mechaniken und Stressfaktoren

Was macht das Spiel in den ersten ein bis zwei Stunden des Story-Modus? Es bombardiert mich als Spieler mit allerlei Mechaniken, die ich mir erst einmal aneignen muss. Das Prinzip bleibt natürlich gleich: Sämtliche Blasen müssen vom Spielfeld entfernt werden. Die Schwierigkeit liegt in den vielen Spezialblasen. Da gibt es Blasen, die jede Sekunde ihre Farbe wechseln und bei denen es auf sekundengenaues Timing ankommt. Es gibt Blasen, die einem Zeit gutschreiben, aber auch wieder abziehen können. Oder wie wäre es mit Blasen, die Laser in ständig wechselnde Richtungen schießen? Mehr als zehn Spezialblasen sind im Spieldesign enthalten. Zum Vergleich: In den alten Spielen waren es gerade mal eine Handvoll. Alleine das Erlernen dieser Spezialblasen mit ihren verschiedenen Symbolen und den dazugehörigen Funktionsweisen kann einige Zeit in Anspruch nehmen.



Aber das ist noch nicht alles. Natürlich gibt es auch zahlreiche Hindernisse wie unzerstörbare Blöcke. Und vor allem Zeitdruck. Denn in vielen Levels scrollt das Spielfeld kontinuierlich nach unten. Sobald eine Blase oder ein unzerstörbarer Block die unterste Linie erreicht, ist die Runde verloren. Es ist das Zusammenspiel der verschiedenen Mechaniken und des Zeitdrucks, das dieses Spiel überraschend kontraintuitiv gestaltet. Während ich überlege, was diese Spezialblase genau noch mal auslöst oder ich mir eine Strategie für den Level überlege, scrollt das Spielfeld unbarmherzig nach unten und zumindest ich gerate dabei leicht in eine Stresssituation und kann mich nicht mehr konzentrieren. Das ist mir bei einem älteren Spiel dieser Reihe noch nie passiert. Meine Freundin, die ebenfalls ältere Serienteile kennt, kann das ebenfalls bestätigen. Und unsere neunjährige Tochter wäre wohl hoffnungslos überfordert, da sie Zeitdruck in Videospielen ganz generell nicht mag.

Elden Ring wird ja auch nicht als Einstiegsspiel für Kinder und Familien angepriesen. Der Schwierigkeitsgrad kann für ungeübte Spieler schnell frustrierend werden. Es ist eben ein Spiel, das unheimlich viel Druck und Stress erzeugt und sich an Genre-Veteranen richtet. Daran ist erst einmal nichts auszusetzen - es wäre nur hilfreich, wenn Werbung und Spielemedien genau das kommunizieren würden. Einwird ja auch nicht als Einstiegsspiel für Kinder und Familien angepriesen.

Von sabotierenden CPUs und vorsintflutlichem Spieldesign





Nur richtig gute Spieler werden die Extralevels freischalten können. Dann ist mir natürlich nicht entgangen, dass es einen Assistenzmodus gibt, der mir angeboten wird, wenn ich ein Level verloren habe. In diesem Assistenzmodus ist die Zielhilfe dauerhaft aktiviert, die man sonst nur kurzzeitig mit einer bestimmten Spezialblase aktivieren kann. Und es gibt keinen Zeitdruck. Löblich! Aber auch hier gibt es einen Haken: Beendet der Spieler ein Level in diesem Modus, gibt es nur einen Stern. Bis zu drei Sterne gibt es pro Level - je nachdem, wie lange man braucht, um den Level zu beenden. Und die Zeitlimits für den dritten Stern eines Levels sind äußerst knapp bemessen! Nun hat jede Welt in Puzzle Bobble Everybubble 15 normale Levels und 10 Bonuslevels. Und ihr ahnt es schon: Die Bonuslevels werden nur freigeschaltet, wenn in allen 15 normalen Levels jeweils drei Sterne gesammelt werden. Am Ende sehen weniger begabte Spieler also rund die Hälfte des Spiels überhaupt nicht. Doch das Spiel hat noch mehr Probleme. Angepriesen wird auch der Co-Op-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern. Diese Plätze können sogar von der CPU besetzt werden. Wer jetzt aber denkt, dass eine gut spielende CPU einem bei einem so anspruchsvollen Spiel unter die Arme greifen könnte, der irrt gewaltig. Nicht selten verbaut einem die CPU mit falsch platzierten Blasen die Lösung des jeweiligen Levels. Das ist deshalb fatal, weil falsch gesetzte Blasen bei solch einem Spiel mit hoher Spielgeschwindigkeit nur sehr schwer zu korrigieren sind. Manchmal hatte ich während des Spielens sogar das Gefühl, dass die CPU das Vorankommen aktiv sabotieren wollte.Dann ist mir natürlich nicht entgangen, dass es einen Assistenzmodus gibt, der mir angeboten wird, wenn ich ein Level verloren habe. In diesem Assistenzmodus ist die Zielhilfe dauerhaft aktiviert, die man sonst nur kurzzeitig mit einer bestimmten Spezialblase aktivieren kann. Und es gibt keinen Zeitdruck. Löblich! Aber auch hier gibt es einen Haken: Beendet der Spieler ein Level in diesem Modus, gibt es nur einen Stern. Bis zu drei Sterne gibt es pro Level - je nachdem, wie lange man braucht, um den Level zu beenden. Und die Zeitlimits für den dritten Stern eines Levels sind äußerst knapp bemessen! Nun hat jede Welt in Puzzle Bobble Everybubble 15 normale Levels und 10 Bonuslevels. Und ihr ahnt es schon: Die Bonuslevels werden nur freigeschaltet, wenn in allen 15 normalen Levels jeweils drei Sterne gesammelt werden. Am Ende sehen weniger begabte Spieler also rund die Hälfte des Spiels überhaupt nicht.

Das erinnert mich an längst vergessenes Spieldesign aus den 80er und frühen 90er Jahren. Zum Beispiel, als man beim SEGA-Klassiker Castle of Illusion mitten im Spiel gesagt bekam, man könne nicht weiterspielen, weil man den leichten Schwierigkeitsgrad gewählt habe - und man müsse auf einem höheren Schwierigkeitsgrad wieder von vorne anfangen. Das war schon damals demotivierend und es ist im Jahr 2023 nicht besser. Hier lobe ich den Weg von Nintendo: Bei Spielen von Mario & Co. werden weniger geübte Spieler nicht bestraft, wenn sie einen solchen Modus nutzen.



Nicht schlecht - nur nicht für Jeden