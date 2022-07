Pokemon (Blau/Rot) User-Artikel

Teaser Sie lauern im hohen Gras, in Höhlen und im Wasser. Wir können sie fangen, trainieren und mit ihnen Kämpfe austragen. Und dabei haben wir nur ein Ziel: Der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden!

Pokémon-Titel Karmesin und Purpur an – auf den Tag genau 26 Jahre nach Erscheinen der ersten Spiele des bekannten Taschenmonster-Franchise. Erscheinen sollen die Spiele der mittlerweile neunte Generation Ende des Jahres. Dass ich diesen Artikel sowieso schreiben wollte und es reiner Zufall ist, dass die neunte Generation angekündigt wurde und ich das als Einleitung für meinen Artikel nutzen konnte, ignorieren wir einfach mal. Werfen wir also einen Blick auf die Anfänge einer der erfolgreichsten Marken aller Zeiten.

Blau oder Rot?

Die erste Frage, die sich ein Pokémon-Spieler der ersten Generation stellen musste, war: welche Version? Pokémon erschien in zwei verschiedenen Versionen, später folgte mit der Gelben Edition eine dritte Variation des selben Themas. Rot und Blau unterscheiden sich in erster Linie durch die verfügbaren Pokémon, die im jeweiligen Spiel vorkommen. Theoretisch gibt es 150 verschiedene Pokémon (die ich natürlich alle auswendig kannte), hinzu kommt ein inoffizielles 151. Pokémon.



Das Spielprinzip ist einfach: Wir fangen Pokémon und lassen sie gegen wilde Exemplare oder andere Trainer antreten. Durch gewonnene Kämpfe erhalten unsere Pokémon Erfahrungspunkte, durch die sie im Level aufsteigen und stärker werden. Außerdem lernen sie neue Attacken. Klingt nach einem einfach Spielprinzip; ist es auch, kann aber trotzdem recht komplex sein.

Durch den Pokédex erhalten wir Informationen über die Pokémon. Mh, irgendwie passt diese Beschreibung auch auf mich...

Es wird eine beschwerliche Reise

Unser Abenteuer beginnt in Alabastia, einem kleinen Nest. Beim Versuch, den Ort zu verlassen, werden wir rechtzeitig von Professor Eich aufgehalten. Denn außerhalb des Ortes gibt es wilde Pokémon, die uns gefährlich werden können. Er bringt uns in sein Labor, wo auch sein Enkel auf uns wartet. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, uns selbst, sondern auch Professor Eichs Enkel einen Namen zu verpassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dem jemals irgendjemand einen netten Namen gegeben hat, ich hab den immer Arsch oder Idiot genannt. Passt auch, wie sich im Laufe des Spiels zeigen wird. Von Prof. Eich erhalten wir unser erstes Pokémon. Zur Auswahl stehen das Pflanzen-Pokémon Bisasam, das Feuer-Pokémon Glumanda und das Wasser-Pokémon Schiggy. Der Idiot wählt stets das Pokémon neben dem, das wir gewählt haben. Wenn man sich also – so wie ich – für Schiggy entscheidet, wird der Idiot Bisasam nehmen – und uns sofort zu einem Duell herausfordern. Das wird er öfter im Verlaufe der Handlung tun an bestimmten Stellen.



Mit unserem ersten Pokémon bewaffnet, können wir also die Gegend unsicher machen. Wir haben unsere ersten Kämpfe gegen wilde Pokémon und erweitern unsere Sammlung um ein paar Exemplare. Wahrscheinlich gehören Taubsi und Rattfratz zu den am häufigsten gefangenen Pokémon. So gelangen wir über Vertania City und dem gleichnamigen Wald, wo wir das eine oder andere Käfer-Pokémon fangen, nach Marmoria City. Mittlerweile dürften (beziehungsweise sollten) unsere Pokémon schon ein paar Level aufgestiegen sein. Denn hier erwartet uns die erste Arena. Leiter ist Rocko, der Gesteins-Pokémon trainiert. Besiegen wir ihn, bekommen wir den Fels-Orden, den ersten Orden von insgesamt acht. Nach und nach besuchen wir also weitere Städte und besiegen die lokalen Arena-Leiter, um deren Orden zu erhalten. Denn wir benötigen alle acht, um in der Pokémon-Liga antreten zu können, um der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden. Bis dahin ist es aber ein langer Weg…

Ja, die Arena ist voller Frauen. Toll. Danke für die Info, Spanner-Opa.



Einfache Spielmechaniken...

Pokémon lebt in erster Linie von seinen Spielmechaniken, keine Frage. Die meiste Zeit verbringen wir damit, unsere Pokémon zu trainieren oder neue zu fangen. Erfahrungspunkte sammeln alle Pokémon, die aktiv in einem Kampf gegen ein anderes Pokémon antreten. Während eines Kampfes kann ein Pokémon jederzeit gegen ein anderes getauscht werden. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn unser aktuelles Pokémon keine Chance hat gegen das gegnerische. Denn Pokémon können nicht nur unterschiedlich stark sein und unterschiedliche Attacken beherrschen, sondern entsprechen einer oder zwei Gattungen, hier Typen genannt. Wasser-Pokémon beispielsweise sind gegen Feuer-Pokémon sehr effizient, nicht umsonst erinnert dieses Konzept an das Schere-Stein-Papier-Prinzip. So müssen wir also lernen, welche Art von Pokémon gegen welche anderen Arten effektiv ist.



Allerdings spielen dabei auch andere Faktoren eine Rolle. Durch einen Levelaufstieg erhält das Pokémon auch mehr HP (hier KP – Kraftpunkte - genannt), kann also mehr einstecken. Zudem gibt es Werte wie VERT (Verteidigung), ANGR (Angriffswert) und INIT (hier als „Geschwindigkeit“ bezeichnet). Ein Kampf läuft immer nach dem selben Schema ab: Wir können angreifen und eine Attacke wählen, das Pokémon wechseln, ein Item nutzen oder fliehen (nur bei Kämpfen gegen wilde Pokémon und auch nicht immer). Attacken fügen entweder Schaden zu ober beeinflussen die Statuswerte des eigenen oder des gegnerischen Pokémon. Die Attacke „Biss“ zieht also KP ab, während die Attacke „Sandwirbel“ den GEN-Wert (Genauigkeit) herabsetzt. Man kann sich also denken, was im Hintergrund passiert: Bei einer Attacke wird auf der Grundlage einer komplexen Formel berechnet, ob und wie viele KP vom Gegner abgezogen werden.

Die Kampf-Animationen und Grafiken im Allgemeinen sind aufgrund der Hardware-Restriktionen des Game Boy eher zweckmäßig, aber vollkommen ausreichend.



...dennoch sehr komplex

Durch die vielen unterschiedlichen Attacken kann man Taktiken entwickeln, die einem helfen, einen Kampf zu gewinnen. Ganz so einfach, wie es auf dem ersten Blick erscheint, ist es nämlich nicht. Sinkt die Genauigkeit eines Pokémons, trifft es nicht mehr. Normalerweise werden Aktionen im Wechsel durchgeführt, wobei in der Regel der Spieler beginnt. Ist der INIT-Wert zu gering, kann es sein, dass das gegnerische Pokémon zwei (oder mehr) Attacken hintereinander ausführt. Das kann dazu führen, dass man kein Land mehr sieht und ein Pokémon nach dem anderen einfach umgehauen wird, ohne dass auch nur eines davon eine Attacke ausführen kann.



Doch das ist noch nicht alles. Es gibt spezielle Attacken, die etwas anders funktionieren als herkömmliche oder andere Effekte haben. Attacken wie „Hypnose“ oder „Schlafpuder“ versetzen Pokémon in einen tiefen Schlaf, aus dem sie irgendwann wieder aufwachen. Allerdings können sie logischerweise nichts machen, wenn sie schlafen oder paralysiert sind. Es gibt auch schädliche Satuseffekte wie Feuer oder Gift, die dem Pokémon nach jeder Aktion zusätzliche KP abziehen und das Pokémon auch nach dem Kampf ausschalten können, erreichen wir nicht rechtzeitig ein Pokémon-Center. Alternativ können wir dem betreffenden Pokémon auch Items geben, die diese Statuseffekte aufheben. Zudem gibt es Tränke und bestimmte Items wie Eisen, die die Werte des Pokémon entweder während des Kampfes oder permanent erhöhen.



In jeder Stadt gibt es ein Pokémon-Center, in welchem wir unsere Pokémon kostenlos heilen könnten. Das sollte man oft und regelmäßig tun. Werden nämlich alle unsere Pokémon besiegt, fallen wir in Ohnmacht und erwachen vor dem letzten Pokémon-Center, das wir besucht haben. Und die Hälfte unseres Geldes ist futsch. Das verdienen wir durch das Gewinnen von Kämpfen mit anderen Trainern und das Verkaufen von Items, die wir unterwegs finden oder nicht benötigen. Benutzt werden kann das Geld in Märkten, in denen wir notwendige Items wie Tränke oder Pokebälle kaufen.

Im Pokécenter heilen wir unsere Pokémon. Außerdem können mithilfe eines PCs Pokémon und Items gelagert werden. Hier kommt auch das Link-Kabel zum Einsatz, wenn wir mit anderen Spielern kämpfen oder Pokémon tauschen.



Man trifft sich immer zweimal im Leben – oder öfter

An bestimmten Stellen treffen wir auf unseren Konkurrenten, den Enkel von Professor Eich. Und der fordert uns immer wieder zu Kämpfen heraus. Und kriegt (hoffentlich) jedes Mal den Arsch voll. Dasselbe gilt für alle anderen Trainer sowie die Arena-Leiter. Oft haben sie sich auf einen bestimmten Typ von Pokémon spezialisiert. Haben wir alle Orden, können wir uns zur Pokémon-Liga begeben, in der wir die Top Vier besiegen müssen. Und das am Stück! Haben wir diese vier Trainer besiegt – und das ist eine echte Herausforderung – müssen wir noch einmal dem Idioten klarmachen, dass er die ewige Nummer zwei sein wird. Dann haben wir es endlich geschafft und dürfen uns den besten Pokémon-Trainer der Welt nennen!



Allerdings erleben wir auf unserer Reise auch so manches Abenteuer. Denn es gibt eine Verbrecher-Organisation namens Team Rocket, die Pokémon für ihre Zwecke missbraucht, quält und auch mal zu Tode bringt. Keine Frage also, dass wir diesen finsteren Gestalten das Handwerk legen! Wir stoßen immer wieder auf Mitglieder des Team Rocket und durchkreuzen ihre Pläne. Ihr größter Coup ist die Besetzung der Stadt Saffronia City und die versuchte Übernahme der Firma Silph Company. Neben dem Silph Scope, mit dem man Geister identifizieren kann, entwickelte diese Firma den Meisterball. Dieser ist sehr begehrt, denn mit ihm kann jedes beliebige Pokémon beim ersten Versuch gefangen werden. Natürlich unterliegt das Team Rocket letztendlich; deren Anführer Giovanni entpuppt sich als der achte Arena-Leiter, von dem wir den Erd-Orden erhalten. Tja, das war wieder mal ein Schuss in den Ofen für Team Rocket!



Auf unserer Reise müssen wir auch das eine oder andere Rätsel lösen. Helfen können uns dabei spezielle Attacken der Pokémon wie „Fliegen“, das als Schnellreise-System fungiert, oder „Zerschneider“, mit dem wir Büsche kleinhacken und damit neue Wege freilegen können. Diese Attacken können den Pokémon durch sogenannte Versteckte Maschinen beigebracht werden. Zudem gibt es Technische Maschinen genannte Items, die einem Pokémon eine normale Attacke beibringen, aber nur einmal benutzt werden können. In der Regel lernen Pokémon neue Attacken, wenn sie ein bestimmtes Level erreichen. Manche Pokémon können sich auch weiterentwickeln, aus Schiggy wird Schillock und dann Turtok.

Der fiese Giovanni führt das Team Rocket an. Sympathisch ist da jetzt nicht unbedingt das Wort der Wahl.



Ein frühes Multiplayer-Spiel

Schon vor Erscheinen von Pokémon GO boten die Pokémon-Spiele die Möglichkeit, sich mit anderen Spielern zu messen oder Pokémon zu tauschen. Benötigt wird dafür ein Link-Kabel. Das Tauschen von Pokémon ist aus mehreren Gründen sinnvoll: Bestimmte Pokémon gibt es nur in der Blauen Edition, während andere Pokémon nur in der Roten Edition auftauchen. Demnach ist es nicht möglich, seinen Pokedex voll zu bekommen, also von jedem Pokémon ein Exemplar zu besitzen, wenn man nicht mit einem anderen Spieler Pokémon tauscht, der die jeweils andere Version des Spiels besitzt. Zudem gibt es Pokémon, die sich nur dann weiterentwickeln, wenn sie über ein Link-Kabel getauscht werden. Zumindest kann ich mich dunkel daran erinnern, dass das so war. Vielleicht irre ich mich auch, ist ja schon lange her.



Ungefähr zur gleichen Zeit erschien für das damalige N64 das Spiel Pokémon Stadium. Mithilfe des Transfer Paks konnten Pokémon von einem GameBoy-Modul in das Spiel übertragen werden, wo man mit seinen Pokémon Kämpfe bestreiten konnte. Außerdem gab es diverse Minispiele. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mangels Hardware nie diese Erfahrung gemacht habe. Interessant ist die Vorstellung dennoch, immerhin sprechen wir bei der ersten Pokémon-Generation von Spielen, die mit Schwarz-Weiß-Grafik auskommen mussten. Beim Transfer von pixeligen Pokémon-Sprites auf das N64 wurden daraus bunte, dreidimensionale Polygon-Modelle. Grafisch liegen dazwischen also wortwörtlich Welten (wenn man eine Dimension als eigene Welt betrachtet).

