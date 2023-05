Teaser Anfang April erschien für iOS und Android Pocket City 2 - ein City Builder ohne Free-to-Play-Mechanik oder Werbung. Ich habe mir den Titel näher angeschaut und gebe euch eine Einschätzung.

Wer in den App Stores von Apple und Google nach Städtebau-Simulationen sucht, findet zahlreiche Titel. Doch eines haben sie gemeinsam: Es sind Free-to-Play-Spiele. Das Gameplay besteht nicht darin, eine Strategie zu entwickeln, sondern diese Spiele nerven mit Wartezeiten und anderen Spielzeitverlängerungen - es sei denn natürlich, man investiert richtig viel Geld. In diesem Markt hat der kanadische Entwickler Bobby Li 2018 mit Pocket City nicht nur einen Anachronismus, sondern auch einen echten Überraschungserfolg veröffentlicht. Ein Spiel komplett ohne Werbung und Mikrotransaktionen und mit dem Gameplay-Loop, den man aus alten SimCity-Zeiten kennt. Das kam nicht nur bei den Kritikern, sondern auch bei den Spielern gut an. Allein im App Store von Google wurde das Spiel über eine Million Mal heruntergeladen - ein beachtlicher Erfolg für eine kostenpflichtige App.



Dennoch blieb auch Pocket City nicht frei von Kritik. So wurden häufig fehlende Inhalte im Endgame und mangelnde Langzeitmotivation bemängelt. Wer einmal alles freigeschaltet hatte, war durch und es gab keine Herausforderung mehr. Anfang April erschien nun der zweite Teil von Pocket City - mit dem Versprechen, mehr Inhalte und ein besseres Gameplay zu bieten.



Nun habe ich die ersten 10 Stunden in Pocket City 2 hinter mir und bevor ich mit meinem User-Test beginne, ein paar Worte zu meinem Genre-Hintergrund: Ich habe in den 90er Jahren sehr gerne Aufbausimulationen wie SimCity oder Theme Park gespielt. Als das Genre dann immer komplexer wurde, hat es mich irgendwann verloren. Ich mag es von der Spielmechanik her lieber übersichtlich. Erst Cities: Skylines konnte mich wieder vollends begeistern, da hier der Fokus mehr auf das Gestalten der Welt liegt.



Vertrautes Gameplay

Märkte und Straßenfeste sind gute Möglichkeiten um Geld einzunehmen und der Bevölkerung Abwechslung zu bieten. Wenn ihr das Spiel startet, findet ihr euch auf einem kleinen Ausschnitt einer großen Karte wieder. Wie im Vorgängerspiel müsst ihr nach und nach neue Gebiete kaufen. Doch so weit ist es noch nicht. Am Anfang steht das Rathaus. Hier werden nicht nur die Steuern festgelegt, sondern auch Forschungspunkte gegen neue Technologien zur Energiegewinnung und Stadtprogramme für Bildung oder Tourismus eingetauscht. Außerdem hat man von hier aus Zugriff auf alle relevanten Statistiken der Stadt. Jetzt geht es aber erst einmal darum, die ersten Gebiete zu bauen. Wie in SimCity gibt es auch in Pocket City 2 drei entscheidende Zonen: Wohnen, Industrie und Handel. Drei kleine Balken am oberen Bildschirmrand zeigen jederzeit an, welche Zone gerade benötigt wird. Natürlich sollten Wohn- und Industriegebiete weit voneinander entfernt sein - niemand möchte neben Fabriken wohnen. Am besten füllt ihr den Raum zwischen Industrie und Wohnen mit Geschäften, Natur, Freizeitangeboten und Sehenswürdigkeiten. Natürlich braucht ihr auch Energie wie Strom und Wasser, und der Inhalt der Kanalisation muss geklärt werden. Doch in den ersten Stunden bleibt euch nichts anderes übrig, als die Seen zu verschmutzen und Müllberge anzuhäufen.



Der Einstieg ist sehr intuitiv. Jedes Element auf dem Bildschirm wird erklärt und die verschiedenen Quests nehmen euch an die Hand. Beispiele für Quests wären: Ausbau von bestimmten Gebäuden, den Wert eines bestimmten Bereiches wie Bildung zu erhöhen oder auch das erfolgreiche Abschließen eines Minispiels.



Jede Bevölkerungsgruppe, aber auch jeder Bereich wie Bildung, Medizin oder Handel hat einen eigenen Vertreter, mit denen ihr euch im Laufe des Spiels anfreundet. Entweder indem ihr deren Aufgaben erfüllt oder ihnen Geschenke macht. Erledigte Quests bringen euch zusätzlich Geld, Forschungspunkte oder auch Ressourcen. Das Spiel verfügt über ein einfaches Ressourcenmanagement. Setzt ihr Bauernhöfe auf ein Feld, beginnen diese Nahrungsmittel zu produzieren. Holzfäller in einem Wald produzieren Holz. Und es gibt Steinvorkommen, die im Tagebau wertvolle Mineralien liefern. Diese können entweder am Hafen verkauft oder zum Beispiel zum Aufwerten eigener Gebäude wie Feuerwehr oder Polizei genutzt werden. So entsteht ein einfacher Warenkreislauf, der aber bei weitem nicht die Komplexität wie zum Beispiel in der Anno-Reihe erlangt.



Die Statistiken geben Auskunft über Potential zur Verbesserung. Und so breitet ihr euch immer weiter aus. Die Stadt wächst und gedeiht, und mit Hilfe von Erfahrungspunkten steigt ihr eine von 100 Stufen auf. Durch das Erreichen bestimmter Stufen, aber auch durch die Freundschaft zu den Einwohnern, werden nach und nach neue Gebäude und Spielelemente freigeschaltet. So bringen zum Beispiel Plakatwände Einnahmen. Wer dagegen Hotels an touristischen Hotspots wie Freizeitparks oder Sehenswürdigkeiten platziert, kann mit Touristen rechnen. Und in regelmäßigen Abständen können Events wie Stadtteilfeste und Märkte veranstaltet werden. Bei Erfolg steigert man so die Zufriedenheit der Bevölkerung und generiert weitere Einnahmen. Aber Vorsicht: Der Erfolg hängt von verschiedenen Faktoren wie Tageszeit und Wetter ab. Ein Stadtfest am frühen Morgen bei Regen macht wenig Sinn.

Jeder, der schon einmal eine Städtebau-Simulation gespielt hat, kennt diesen Moment: Man hat endlich neue Technologien freigeschaltet und die Stromerzeugung nachhaltiger ausgerichtet. Das hat viel Geld gekostet! Jetzt möchte man vielleicht eine neue Straßenbahnlinie bauen, um den Verkehr zu entlasten. Aber nun heißt es warten, bis die Steuereinnahmen wieder genug Geld bringen. Die meiste Zeit sitzt man vor dem Bildschirm und hat nichts zu tun. Das dachte sich wohl auch der Entwickler und so gibt es in Pocket City 2 neben der Simulation noch eine weitere Ebene: Man kann die Stadt jederzeit in 3D erkunden! Bevor jetzt die Erwartungen in die Höhe schießen: Wir reden hier nicht von einer aufwendigen Open World à la GTA V, an der hunderte Entwickler gearbeitet haben. Vielmehr wird die Stadt in der 3D-Ebene so dargestellt, wie sie gebaut wurde. Die Grafik ist sehr blockhaft und erinnert an Mitte der 90er Jahre, oder wie man heute sagen würde: „Low Poly". Trotzdem: Vor dem Hintergrund, dass das Spiel von einer einzelnen Person entwickelt wurde, ist es immer noch beeindruckend.



Was könnt ihr in dieser Welt tun? Manchmal könnt ihr mit den Bewohnern interagieren, zum Beispiel wenn es darum geht, bei einem Unfall Erste Hilfe zu leisten oder wenn eine alte Frau einen illegalen Straßenmarkt organisiert. Mit der Zeit werden auch viele Minispiele freigeschaltet. So gibt es zum Beispiel von Anfang an die Möglichkeit, Taxi zu fahren. Und nach dem Bau eines Basketballplatzes hat man auch die Möglichkeit, ein paar Bälle zu werfen. Oder ihr geht in das Schulgebäude und sucht nach Notizen - eine sehr schöne Möglichkeit schnell an Forschungspunkte zu kommen. Und dann sind überall Schatzkisten versteckt - ob auf den Dächern oder im Wald. In ihnen findet ihr zum Beispiel Einrichtungsgegenstände für das eigene Haus. Diese können aber auch in den gebauten Läden gekauft werden. Oder wie wäre es, als Bürgermeister an illegalen Straßenrennen teilzunehmen? Während der Kampagne werden in der Tat zahlreiche Möglichkeiten freigeschaltet, sich abzulenken.



Auch ein Zeitvertreib: Ihr könnt euch ein eigenes Haus kaufen und es mit verschiedenen Möbeln einrichten. Oder ihr geht ins Tierheim und adoptiert ein Haustier? Wenn euer Haus geschmackvoll eingerichtet ist, wird die nächste Party mit allen wichtigen Leuten der Stadt bestimmt ein voller Erfolg. Ja, ihr habt richtig gelesen. Ihr könnt sogar Partys schmeißen. Aber erwartet keine soziale Interaktion wie bei den Sims.



Das alles hört sich wie fürchterliches Feature Creep aus der Hölle an. Und ja, einiges ist auch nicht richtig ausgereift. Manchmal, wie bei den Straßenrennen, zickt auch gerne mal die Steuerung (oder ich bin zu alt für die Touch-Steuerung). Diese Aktivitäten helfen trotzdem ein lebendiges Gefühl für die eigene Stadt zu bekommen. Und für 5-10 Minuten sind die Minispiele allemal unterhaltsam. Also genau die Zeit, die man sonst nur mit dem oben erwähnten Warten auf mehr Geld verbringen würde.

Wertschätzung