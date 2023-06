Planet of Lana: Knobeln im Gamepass User-Artikel

Teaser Ihr rettet mit Cleverness und Geschick den Planeten von Lana! Eine Welt, die handgezeichnet, wunderschön und beängstigend zugleich ist.

Im rätsellastigen Jump-and-Run Planet of Lana geht es wieder einmal um die Weltrettung. Die Schwestern Elo und Lana leben in einem romantischen Fischerdorf aus Holzhütten auf ihrem wunderschönen Planeten und genießen ihr Leben, bis auf einmal dunkle Mächte in Form von außerirdischen Robotern über sie hereinbrechen. Euch steht nur das schwarze Katzen-Affen-Eichhörnchen Mui zur Seite, welches für euch hüpft und sich gern streicheln lässt.

Style

Elo und Lana rennen in Seitenansicht durch ihren Heimatort, verstecken sich vor der Köchin, hüpfen, schieben und klettern. Das Tutorial zeigt bereits die flüssigen Animationen, atmosphärische, handgezeichnete Grafiken, die Besetzung des Planeten durch außerirdische Mächte und Elos Entführung durch eine fliegende Maschine. Ich bin beeindruckt von der erst herzlichen, dann bedrückenden Stimmung und direkt höchstmotiviert, Elo und die Welt zu retten. Doch bin ich dies, bis ich fünf Stunden später die Credits zu Gesicht bekomme?



Rätsel

Katzen-Affen-Eichhörnchen

Fantasievolle Wesen bedrohen Mui Nachdem ihr schon bald Mui, eine Art außerirdisches Katzen-Affen-Eichhörnchen für euch gewinnt, baut das Spiel auf dessen neue Sprung- und Ablenkungskraft. Viele der Rätsel sind nicht sonderlich fordernd und teilweise auch repetitiv. Besonders nervig ist es, Mui auf einen höher gelegenen Absatz zu schicken und ein dort liegendes und befestigtes Seil zu uns hinunterzuwerfen. Unzählige Male dürft ihr im Spiel diese Prozedur erleben und ich fühle mich immer mehr von den Programmierern veralbert.

Mehr Rätsel



Die sechsbeinigen Herrscher dürfen uns nicht erblicken Ich werde hier keine Rätsel ausplaudern, aber es gibt sehr schöne Kombinationen, in denen ihr feindliche Geräte übernehmt und diese anschließend für euer Vorankommen nutzt, spannende Stealth-Bereiche in denen wir uns im Gras verstecken und Mui zur Ablenkung durch Löcher senden. Auch die Wasserscheu des kleinen Mui wird genutzt und wir dürfen Wasser pumpen und Boote schieben. Insgesamt wirken die Rätsel gut in die Spielwelt integriert und nicht künstlich aufgesetzt, wie beispielsweise in The Plague Tale

Geschick



Im Bereich der Geschicklichkeit bleiben die Drohnen-Level in Erinnerung. Ihr bestreitet fordernde Abschnitte dank Wind, Laserwänden und Flappy Bird -Schub-Steuerung. Dürfen wir im Laufe des Spiels nur in kurzen Abschnitten einfach befreit rennen und springen, wird am Ende des Spiels nochmal alles in einer ansehnlichen Fluchtsequenz nachgeholt und auch die bekannten und ausschaltbaren Quick Time Events werden bemüht.

Fazit

Das Fischerdorf, unsere Heimat, will gerettet werden

Der zeitlich aufwendigste Teil des Spiels sind die Rätsel. Da ihr die Vorbilder wie im GG-Test 8.5 ) oder im GG-Test 9.0) sicherlich kennt, könnt ihr euch auch die Machart der Puzzles vorstellen. Der erste Dank an die Entwickler Wishfully folgt zugleich, da das Spiel in 2D gestaltet wurde und somit nicht die 3D-Steuerungs-Grauen von im GG-Test 8.0 ) wiederholt. Dennoch ist die außerirdische Bedrohung in beiden Titeln ähnlich kompetent und glaubhaft dargestellt. Die Rätsel sind bei Lana gewöhnlicher und bedienen sich Kisten-Schiebereien, umgehen und ablenken von feindlichen Robotern und Wesen, sowie einiger Logikrätsel.Zusammenfassend sieht Planet of Lana nicht nur vorzüglich aus – gerade in den hellen Bereichen kommt fast Fernweh auf – sondern auch der spielerische Part ist kompetent in Szene gesetzt. Natürlich wiederholen sich viele Rätsel oder sind euch schon aus ähnlichen Programmen bekannt. Aber die Atmosphäre und die Verbindung der beiden Protagonisten tröstet euch bis zum spektakulären Ende.Erwähnenswert ist auch der überaus stimmige und sich hervorragend anpassende Soundtrack, der das Erlebte nicht nur stützt, sondern bewusst verstärkt. Toll!