Path of Exile - Das Endgame User-Artikel

Einige Grundzüge des Hack-and-Slayshabe ich bereits in Path of Exile – Kein Einsteigerguide (zum User-Artikel) beschrieben. Wie bei dem vorherigen Artikel handelt es sich auch jetzt nicht um einen Guide, sondern um den Versuch, die Endgame-Inhalte von Path of Exile aufzuzählen und in ihren Grundzügen zu beschreiben. Die nachfolgenden Informationen habe ich nach bestem Wissen zusammengetragen, ich garantiere aber keine Vollständigkeit. Wollt ihr tiefer in die Materie eintauchen, empfehle ich euch einen Blick in das offizielle Path-of-Exile-Wiki und auch in den dortigen Atlas-Quick-Guide

Path of Exile wird im Normalfall alle drei Monate um einen neuen Inhalt ergänzt. Damit geht außerdem ein optionaler, "Liga" genannter, Neustart des Spiels einher. In der Liga erlebt ihr die neue Spielmechanik, müsst dafür jedoch einen frischen Charakter erstellen und das Spiel wie alle anderen Exiles in Akt 1, nackt und mit leerer Beutetruhe beginnen. Nach Beendigung der Liga wandern eure Helden in den Standard-Modus und ihr könnt sie weiter optimieren und aufleveln.Nachdem ihr die umfangreiche, aus zehn Akten bestehende Story-Kampagne abgeschlossen habt, warten eine stattliche Menge an Endgame-Inhalten auf euch. Diese Inhalte haben ihren Weg über frühere Updates ins Spiel gefunden und wurden nach Abschluss der dazugehörigen Liga in das Endgame übernommen, teils in veränderter oder deutlich abgeschwächter Form, wie beispielweise der Heilige Hain aus dem Harvest -Update

In den Maps trefft ihr gelegentlich auch auf die Akt-Bosse - harte Brocken mit verschiedenen Kampf-Phasen.

Nach Abschluss der Kampagne beschafft ihr euch im Epilog die benötigten Teile für den Aufbau eines eigenen Kartenapparats. Ist dieses Werk vollbracht, steht euch der Atlas als kommender Endgame-Spielplatz zur Verfügung. Beim Atlas handelt es sich um eine große Landkarte mit acht Regionen, verbunden durch ein Geflecht aus verschiedenen Arealen. In den Regionen verstecken sich die vier abtrünnigen Eroberer des Atlas, die es gilt ausfindig zu machen, aus ihrem Versteck zu locken und schlussendlich im Kampf zu besiegen.Zu Beginn erhaltet ihr den Auftrag, in die vier Eckregionen des Atlas zu gelangen, um einen der Eroberer aufzuspüren. Die Türöffner sind die Maps, es handelt sich um abgeschlossene Gebiete, die ihr in bewährter Hack-and-Slay-Manier von allem befreit, was sich euch in den Weg stellt. Legt ihr eine Map in euren Kartenapparat, öffnen sich die Portale, über die ihr Zutritt zu dem jeweiligen Gebiet erlangt. Anschließend kloppt ihr alle Monster und den Endgegner des Gebiets zu Brei - dabei droppen hoffentlich weitere und im Idealfall höherwertigere Maps, dank derer ihr weitere Areale betretet. Seid ihr in einer Randregion angekommen, erscheint der Eroberer und ihr heftet euch (bildlich) an seine Fersen. Dazu spielt ihr so lange weitere Maps in der Region, bis er euch ein Portal zu seiner Arena öffnet. Besiegt ihr ihn dort, erhaltet ihr seinen Wächterstein.Die Wächtersteine platziert ihr in der Zitadelle eines Gebiets, indem ihr sie in einen vorbestimmten Slot einsetzt. Dadurch offenbaren sich euch neue, bislang verborgene Gebiete. Diese Mechanik dient aber weiteren Zwecken: Befüllt ihr eine Zitadelle mit vier Wächtersteinen, steigert ihr den Erweckungs-Level eurer Atlas-Karte, was euch mehrere Boni gewährt, aber auch das Leben des Kartenbosses um 15 Prozent erhöht. Außerdem benötigt ihr mit fortschreitendem Spielverlauf mehrere dieser Wächtersteine, um die Eroberer des Atlas überhaupt hervorlocken zu können. Gelingt es euch, genügend Wächtersteine zu sammeln und alle vier Eroberer zu besiegen, steht euch der Weg zum Endboss Sirius offen.Die einzelnen Maps könnt ihr zudem verzaubern und so um weitere Modifikatoren ergänzen: Beispielsweise teilen die Monster höheren Schaden aus, vergiften euch bei Treffern oder weisen Resistenzen gegen Element-Schaden auf. Mit Währungsmaterialien entzaubert ihr Karten wieder oder würfelt die Modifikatoren neu aus. Denn je anspruchsvoller die Modifikatoren der Karte sind, umso höher ist die Ausbeute an Erfahrungspunkten, die Wahrscheinlichkeit auf guten Loot und neue Maps.Beim Verzaubern der Maps ist aber Vorsicht geboten: Teilt ihr vornehmlich physischen Schaden aus, stellt ein Modifikator, der Gegner physischen Schaden reflektieren lässt, ein Himmelfahrtskommando dar und ist eure beste Möglichkeit, die erhaltenen Erfahrungspunkte (EP) leichtfertig zu verspielen. Denn im Endgame kostet euch jeder Tod einen Teil eurer hart verdienten EP. Zwar könnt ihr nicht im Spieler-Level sinken, aber eine gut gefüllte EP-Leiste, die sich mit jedem Tod wieder gen Null nähert, schmerzt das Spielerherz. Außerdem ist die Anzahl der Portale in einem Gebiet auf insgesamt sechs begrenzt. Da ihr bei jedem Wiedereintritt eines verbraucht, habt ihr nichts zu verschenken.