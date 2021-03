Ode an die Global Brothers User-Artikel

Teaser Mobilmachung bei Gamersglobal. Beim aktuellen Crowdfunding fand sich die Bruderschaft der Global Brothers zusammen. Hier werden ihre Abenteuer, Erfolge und Niederlagen besungen!

Du willst selbst Teil der Kompanie werden und die Global Brothers unterstützen? Alle Infos dazu findest du beim Crowdfunding Sengende Hitze. Verdorrte und verbrannte Weizenfelder. Die großen Kornspeicher neben den Viehställen waren von vagabundierenden Plünderern leergeräumt. Die Händler, die sich vereinzelt noch in dem einst so idyllischen Dorf Putzbrunn blicken ließen, verlangten horrende Preise für ihre Waren. Die Dorfbewohner hatten Glück, wenn von Zeit zu Zeit überhaupt einmal etwas Frisches oder Exotisches angeboten wurde. So durfte es nicht weitergehen! Daher versammelten sich auf Geheiß des Dorfschulzen Jörg schweißgestählte Bauern und geschickte Handwerksburschen, umtriebige Tagelöhner und gewandte Wilderer bei Sonnenuntergang in der großen Scheune, um der trostlosen Situation ein Ende zu bereiten.

Die rote Abendsonne tauchte die Umgebung in ein warmes Licht. Es herrschte aufgeregtes Getuschel, bis der Barde Nivek auf seiner Laute zu spielen begann. Die Anwesenden verstummten und ließen sich auf den Strohballen nieder. Die Melodie aus dem angestimmten Instrument war gleichsam ermutigend als auch mahnend und passte zur Szenerie und dem Ernst der Lage. Ein Fingerzeig des Schulzen genügte und die Töne flauten ab. Durch die erdrückende Stille drangen nun die eindringlichen Worte des Dorfoberhauptes.

"Die Lage ist ernst! Wir sind gezwungen zu handeln. Wir waren immer davon überzeugt, mit unser eigenen Hände Arbeit genug Ertrag hervorbringen zu können, damit wir satt werden und uns ein wenig Hab und Gut anzusammeln. Die Schönheit unseres Dorfes wurde einst besungen und Gäste, auch aus den fernsten Ländern, waren gern gesehen. Nichts von alledem ist uns geblieben!



Die, die sich noch hierher wagen, versuchen aus unserer Not ein Geschäft zu machen. Oder machen gar gemeinsame Sache mit Banditen und Wegelagerern. Unsere Ersparnisse sind verbraucht. Unsere Bauern und Handwerker sind zur Untätigkeit verdammt, die Felder unfruchtbar und es fehlen die Rohstoffe. Aber wir haben kräftige und wagemutige Männer unter uns, die im Umgang mit einer Mistgabel oder einem Messer geübt sind. Wir können hier nicht länger ausharren und zusehen, wie sich widerliche Halunken immer und immer wieder über Putzbrunn hermachen. Wir müssen das Übel bei der Wurzel packen und ausreißen, ganz so wie wir es mit dem Unkraut machen!



Ihr habt für eure Familien und eure Arbeit geblutet. Nun blutet mit mir! Lasst uns in den Kampf ziehen, um unserer Heimat den Frieden und Wohlstand wiederzubringen. Denen, die mit mir ziehen, wird ein Denkmal im Zentrum unseres Dorfes sicher sein und noch unsere Urenkel werden die Geschichten unserer Heldentaten erzählen! Unsere Taten werden so tief mit in diesem Ort verwurzelt sein, wie die Kiefern, die unsere Äcker umsäumen. Wem die Kraft oder den Mumm für einen Blutzoll fehlt, der möge unseren gerechten Kampf mit Gold unterstützen!"

Die Dorfgemeinschaft erhob sich. Junge, kräftige Männer sammelten sich um ihr Oberhaupt, bereit für den Kampf. Ängstliche und Schwache bemühten sich, emsig in ihren Geldkatzen nach Münzen zu kramen. Nur wenige versuchten, sich in dem Durcheinander davonzustehlen. Jörg, der sich mit seiner Dorfbewohnerschar gut auskannte und einiges an taktischem Gespür aufweisen konnte, hatte mit solchen Versuchen gerechnet und postierte im Vorfeld an den beiden Scheunenausgängen treu ergebene Gefolgsleute. So stand diesseits von ihm der Handlanger Dennis mit dem Schwert im Anschlag und jenseits postierte er seinen Lieblingsgehilfen Kriesing. Letzter ließ bei zahlungsunwilligen Kumpanen gekonnt die Glefe etwas tiefer gleiten und verhalf ihnen durch diese Geste zum Sinneswandel.



Rot eingesackt war und lediglich die blutdürstenden Kerle übrig waren, deutete Jörg mit seiner Hand in eine dunkle Ecke der Scheune. Ein weiterer streng untergebener Gehilfe namens Hagen verstand den Fingerzeig sofort und rollte zwei Fässer aus ebendieser Ecke. Die Fässer wurden vor der Meute aufgestellt und Dennis entzündete auf einem davon eine Kerze. Ihr flackernder Schein erhellte den nur noch spärlich beleuchteten Raum, denn die Sonne war mittlerweile hinterm Horizont verschwunden. Der Schulze selbst entrollte ein Pergament auf dem oben in großen Lettern GLOBAL BROTHERS zu lesen ward. Da er alle Anwesenden kannte, trug er die Namen derer, die sich für das Wohlergehen Putzbrunns opfern wollten in die Liste:





Sobald die Kollekte von allen zahlungsfreudigen Zeitgenossen durch Niveks Zwillingsbruder Rot eingesackt war und lediglich die blutdürstenden Kerle übrig waren, deutete Jörg mit seiner Hand in eine dunkle Ecke der Scheune. Ein weiterer streng untergebener Gehilfe namens Hagen verstand den Fingerzeig sofort und rollte zwei Fässer aus ebendieser Ecke. Die Fässer wurden vor der Meute aufgestellt und Dennis entzündete auf einem davon eine Kerze. Ihr flackernder Schein erhellte den nur noch spärlich beleuchteten Raum, denn die Sonne war mittlerweile hinterm Horizont verschwunden. Der Schulze selbst entrollte ein Pergament auf dem oben in großen Lettern GLOBAL BROTHERS zu lesen ward. Da er alle Anwesenden kannte, trug er die Namen derer, die sich für das Wohlergehen Putzbrunns opfern wollten in die Liste:

Nachdem die Tinte mit den Namen im Pergament getrocknet war, zog Jörg ein großes Brotmesser hervor und schwor die Truppe auf Blutsbrüderschaft ein. Er selbst hatte bereits sein Blut, direkt unter dem Namen der Truppe, hinterlassen. Der frische Lebenssaft der künftigen Schicksalsgemeinschaft prasselte nun Tropfen um Tropfen, Bruder um Bruder auf das Schriftstück. Ein Symbol, gemeinsam in den Kampf zu ziehen, niemals zu fliehen, keine Blaublütigen in ihre Reihen zu lassen und nicht eher zurückzukehren, bis sich Putzbrunn wieder ein freies Dorf nennen kann. Es keimte gar die Hoffnung in ihnen auf, dass sie neben dem Ruhm auch noch einiges an Schätzen am Ende des ungewissen Feldzuges mit nach Hause tragen würden.