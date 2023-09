Nur dem Schwert kannst du vertrauen User-Artikel

Teaser Plöpp machte es. Der Kopf des Skelettkriegers war ab. Um vierhundert Punkte erhöhte sich sogleich der Score. Wer hat Lust auf eine Auswahl schwertlastiger Retrospiele?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mögen sich: Barbaren, nackte Haut und hübsche Landschaften.

Myth: History in the Makeing aka Conan

Myth: History in the Makeing zeigte fein ausgestaltete Szenarien, inklusive seitlich scrollendem Schoot-Em-Up-Level im Schneidersitz.

Stormlord 2, Raffaele Cecco und Maniacs of Noise

Die prägnanten Sound-Effekte des Spieles aus dem vorherigen Abschnitt klingen mir weiter im Ohr. Ich hatte diese auch irgendwo schon einmal früher gehört? Aber wo? Genau. Bei Stormlord. Die Neugier ist geweckt, wie es zu dieser doppelten Verwendung gleicher Sounds kam. Stormlord wurde von dem damals sehr guten Spieledesigner Raffaele Cecco kreiert. Schauen wir einmal in seine Vita:

Ich habe den größten Teil des heutigen Tages damit verbracht, den Vertrag zu entschlüsseln, der offensichtlich in Anwaltssprache verfasst wurde. Es ist erstaunlich, wie unglaublich professionell dieses Geschäft geworden ist. An einem einzigen Spiel sind nicht nur Programmierer beteiligt, sondern auch Werbung, Vertrieb, Veröffentlichungspläne, Öffentlichkeitsarbeit, Künstler, Musiker und alle möglichen seltsamen und wunderbaren Menschen.

Da ich weiß, dass das Spiel scrollen soll, spiele ich am PC herum und versuche, die Probleme des horizontalen Scrollens auf einem Spectrum abzuwägen. Hmmmm, das wird etwas schwieriger, als ich dachte: Zunächst müssen die Attribute kompliziert angeordnet werden, um Probleme mit Farbkonflikten zu vermeiden. Ich denke, dass monochrome Spiele auf einem Computer, der acht Farben unterstützen kann, unerwünscht sind.

Stormlord 2: Feen, kleine Rätsel und eine Menge Action

Rastan Saga Trilogie

Rastan bediente viele Klischees eines waschechten Barbaren-Spieles und machte seine Sache dabei sehr gut.

Anzeige

Oberes Bild: Teil drei von Rastan gab es wohl nur auf Arcade, dafür aber umso beeindruckender. In allen drei Teilen ließen sich vielfältige Gegnerschaften blicken.

Bei Sicht auf eine beeindruckende Gebirgsformation offenbarte der bärtige Vater mit leidenschaftlicher Mimik, weit geöffneten Augen, erhobenem Zeigefinger und hingeneigt zu seinem Sohnemann: "Niemandem kannst du trauen. Vertraue weder Menschen noch Tieren. Nur dem Schwert kannst du vertrauen". Der ungewöhnliche Erziehungsratschlag klingt nach einem Fall für das Jugendamt, begründete stattdessen im Jahre 1984 eine Weltkarriere des Actionsfilms.Wenn ich mich recht an die Story erinnere, hatte Paps als Schmied erlesener Waffen auch noch beruflich mit den Dingern zu tun gehabt. Und es nach einem langen Arbeitstag am Glutofen vielleicht nur etwas auf die Spitze getrieben? Aber wer weiß es schon, vielleicht deutet sich das uns gezeigte Familienbild auch völlig anders. Vielleicht bereitete der besorgte Familienvater seinen Sprössling nur auf das harte Leben vor. Das harte Leben eines trainierenden und schwertschwingenden ... retro Gamers.Schauen wir uns gemeinsam Actionspiele der Jahre 1987 bis 1996 an, in denen die Klinge bitte noch selbst geschwungen wurde. Allerlei grafische Eindrücke, stichhaltige Zitate der Spielepresse und Anekdoten wird es geben. Ich hoffe, euch macht das Lesen dieser Inhalte so viel Freude, wie mir das Erstellen. Es möge der Tanz des Schwertes alias Quickjoys beginnen.Passend für diesen Artikel trägt das erste gezeigte Spiel den Namen. Man durfte mit keinem Geringeren, als mit dem Vorzeige-Barbar in das Kampfgeschehen ziehen. Oder war es doch nur der Namensvetter eines damals ungeschützten Franchises? Streng genommen sowieso nur auf dem NES. Auf allen anderen Systemen, auf denen das gleiche Spiel zwischen 1989 und 1994 erschien (C-64, ZX-Spectrum, Amstrad CPC, Amiga und CD32 ) lautet der Titel. Der Verwirrung nicht genug, spielte man auch gleich je nach System eine ganz andere Hintergrundgeschichte und auch nicht mehr Conan sondern einen Teenager, der in einen Zeitstrudel geriet oder aber einen mystischen Krieger, der beseelt durch die Kräfte von Stonehenge durch die Zeit reiste. Früher war nicht alles einfacher.In allen Versionen kämpfte man sich grafisch recht eindrucksvoll durch verschiedene geschichtliche Epochen mit mystischen Hintergründen. Mir sind bei der Amiga-Version die liebevoll und sehr variantenreich ausgefallenen Bewegungen der Hauptfigur aufgefallen. Das hatte es um 1989 vermutlich auch nicht so oft gegeben. Die Figur schaut heute noch zugleich putzig, aber auch cool aus. Allerdings weder wie ein Teenager noch wie ein Barbar, wenn ihr mich fragt.Die ASM gab damals satte 10 von 12 Punkte beim Gesamtspielspaß. Dabei vergab das Magazin ebenso für den Sound 10 Punkte und stellte schwärmend fest: "Bemerkenswert auch die Soundeffekte. Flammenlodern und Echos werden so lebensnah herübergebracht, dass man sich rein akustisch in den Unterwelten orientieren könnte. Ganz zu schweigen von der mystisch-okkult gestalteten Akustikkulisse". Hört sich schon wirklich gut an. Das Thema mit den Soundeffekten nehmen wir mit, in den nächsten Abschnitt des Artikels.Rafaelle Cecco, Jahrgang 1967. Begann mit 17 Jahren, damalige Top-Spiele zu programmieren. Nach seiner Spielografie waren seine Liebenssysteme der C-64 und der ZX Spectrum. Aber auch um das Jahr 2000 gibt es für den PC tatsächlich noch sporadische Einträge.Aufschlussreich und interessant sind sicher seine Entwickler-Tagebücher. Einträge daraus wurden regelmäßig vom ZX-Spectrum Magazin Crash veröffentlicht: "New Series! Inside Raffaele Cecco! The trials and tribulations of a star programmer."Früher gab es natürlich längst noch kein Instagram, aber auch der eine oder andere Marktmechanismus, der heute als selbstverständlich gilt, musste damals erst noch festgestellt werden, so Raffaele am 21.04.1988:Bei all den fortgeschrittenen Spielereien in unserer heutigen Zeit liest sich folgender Eintrag vom 20.04.1988 einfach nur sympathisch und entschleunigend:Doch mit dem fraglichen Spielhatte Raffaele gar nichts zu tun gehabt und damit auch nicht die gleichen Soundeffekte in zwei Spielen zum Einsatz gebracht. Die Spur droht mir zu erkalten. Einen Moment. Das Tagebuch. Es bringt mich doch noch auf eine neue Spur: "An einem Spiel sind alle möglichen seltsamen und wunderbaren Menschen, ... Musiker, beteiligt." Sogleich fütterte ich Google mit aufeinander abgestimmten Suchbegriffen: "Soundeffekte, Myth, Stormlord." Treffer. Das niederländische Tonstudioproduzierte um 1990 für zahlreiche Spiele Soundeffekte und tatsächlich auch für die beiden betrachteten Spiele. Das Rätsel um identische Soundeffekte ist gelöst. In Raffaeles Spielografie sticht mir aber noch etwas anderes ins Auge. Es gab einen zweiten Teil von Stormlord?Ja, es gab einen zweiten Teil von Stormlord. Welchen ich nun nach circa 35 Jahren kennenlernen darf. Aber auch weitere retro-Verwirrungen möchte ich euch nicht vorenthalten. Das Spiel ist damals in einigen Ländern unterund anderswo nur unter der Betitelungerschienen. Auch programmierte Raffaele lediglich die für die 8-Bit-Versionen des Spiels für die Systeme C-64, Amstrad und Spectrum. Auf 16-Bit-Systemen wurde - unter gleichem Spieletitel - ein völlig neues Spiel von komplett anderen Programmierern geschaffen. Neben anderer Optik und Spielgefühl fallen heute diese Details auf: Der Spieler konnte auf dem Amiga eine Axt verwenden, während man auf den 8-Bit Systemen zwischen verschiedenen Waffen umschalten konnte. Die Macintosh-Version des Spieles zeigte eine feengleiche Dame in Unterwäsche, anstelle sie wie in den anderen Varianten des Spieles unbekleidet am Bildschirm darzustellen. Bekleidet, wenn auch spärlich, geht es ins nächste Barbaren-Abenteuer.“Viel Monster fürs Geld” lobtein seinem Power Play-Test im Märzen des Jahres 1988 das Spiel. Es handelt sich um den ersten Teil der Rastan-Trilogie. Sein Test bezog sich sowohl auf die Kassetten- als auch die Diskettenfassung der C64-Version. "Wieder einmal ist ein waschechter Barbar Held eines Computerspieles." und wieim Happy Computer-Sonderteil im April 1988 weiter feststellte, ist es eine technisch saubere Automatenumsetzung. Das Taito-Spiel mit "Leipziger-Monster-Allerlei" war für Action-Spielfans empfehlenswert. Gelobt wurde die bequeme Steuerung mittels Joystick und das facettenreiche Spiel, das auf Extras wie Schutzschilder, magische Ringe oder besondere Elixiere zurückgriff. Dabei erschien das Werk zwischen 1987 und 1991 für zig Heimcomputer und Konsolen.Rastan, "der Barbar, der aus der Spielhalle kam" ließ sich dann in seinem zweiten Abenteuer,, auf dem Automaten und nur noch limitiert auf Genesis beziehungsweise Mega Drive sehen. Der zweite Teil spielte zwischen dem sehr guten ersten und außerordentlich guten dritten Reihentitel aber nur eine untergeordnete Rolle.Nun kommt der Haken an der Sache: Sofern ich die Lage richtig überblicke, ist der eigentlich schönste Teil der Serie im Jahre 1991 bis heute ausschließlich als Taito-Automat erschienen. Und zwar unter dem Namen. Um in voller retro-Ehrfurcht mit den Worten Heinrichs zu sprechen: "Viel Monster für enorm viel Geld", sofern man den dritten Teil der Saga zu Hause spielen wollte. Aber auch als Ferienreise galt sicher weiter "viel Monster für außerordentlich viel Geld". Denn der Automat ist wohl nur in Japan erschienen. Bei Youtube gibt es übrigens recht aussagekräftige Videos des Spieles. Ich hätte die dort gezeigte Grafik nicht mit dem Jahre 1991 in Verbindung gebracht.