New Super Mario Bros. Wii User-Artikel

Teaser Nach dem erfolgreichen 2D-Comeback von Super Mario auf dem DS machte Nintendo nach dem gleichen Prinzip auf der Heimkonsole weiter, ergänzt um spektakuläre Mehrspielerfunktionen.

Im 3D-Zeitalter waren die einst auf Konsolen allgegenwärtigen 2D-Platformer nicht mehr cool und erschienen fast nur noch auf den schwächeren Handhelds, doch irgendwann besann man sich wieder auf die Klassiker. Das spielerisch stark an die Originale angelehnteerschien zwar auch lediglich auf dem Nintendo DS, verkaufte sich aber wie blöd und mit diesem Erfolg im Rücken traute sich Nintendo EAD dann 2009, das klassische Gameplay auch auf die aktuelle Heimkonsole zu bringen, dazu noch mit neuen Mehrspielerfunktionen. Und nein, New Super Mario Bros. Wii (im Test, Wertung 9.0) ist wieder eine komplett neue Episode, keine Portierung des DS-Vorgängers.Die Handlung ist wie üblich minimalistisch: Bowser Jr. entführt Prinzessin Peach und Mario jagt ihnen nach. Doch halt, es gibt neuen Fanservice: Die sträflich vernachlässigten Koopalinge sind endlich mal wieder mit von der Partie (auch wenn sie nicht mehr als Bowsers Söhne betrachtet werden). Und im Mehrspielermodus natürlich auch Luigi … und zwei generische Pilzmenschen. Wer auf Antiheld Wario gehofft hatte: Der hatte leider nicht den richtigen Körperbau ...Die klassische Spielmechanik ist im Prinzip unverändert. Ihr lauft, springt und stellenweise taucht durch die verschiedenen Landschaften, bis ihr am Ziel seid. Dabei müsst ihr natürlich aufpassen, nicht mit den zahlreichen Gegnern zusammenzustoßen, in einen Abgrund zu fallen oder das Zeitlimit zu überschreiten. Manchmal könnt ihr auch alternative Pfade und geheime Schatzkammern entdecken, indem ihr in die richtige Röhre schlüpft oder eine Kletterpflanze findet. Als zusätzliche Herausforderung gilt es, in jedem Level drei mehr oder weniger gut zu findende/erreichende Sternmünzen einzusammeln. Es gibt aber auch immer noch Arcade-Altlasten wie begrenzte Leben und einen Punktezähler, die zwar nostalgisch wertvoll sein mögen, aber keinen erkennbaren spielerischen Sinn haben: Gerade, wer schon Erfahrung mit älteren Spielen hat, sammelt mehr Leben, als er verliert und eine High-Score-Funktion ist mir nicht aufgefallen.Die große Neuerung in diesem Hauptteil des Spiels ist, dass wir ihn mit bis zu vier Spielern zusammen spielen können. Und zwar nicht bloß abwechselnd wie früher, sondern wir durchqueren die Level wirklich gemeinsam. Das dürfte das diesmal relativ schwierig designte Spiel vereinfachen, sofern wir uns denn nicht gegenseitig behindern. Und natürlich müssen Geschicklichkeitsaufgaben in der Regel von allen geschafft werden, allerdings kehren unsere ausgeschiedenen Kameraden nach kurzer Zeit in einer Blase zurück (man kann sogar freiwillig hinein), aus der sie dann von jemand anders wieder befreit werden können. Nur, wenn das allen auf einmal passiert, müssen wir wieder zurück zum Start oder zur Level-Mitte. Einzelspieler, die im selben Level viele Leben hintereinander verlieren, bekommen hingegen die Option, den sogenannten Super-Assistenten für sich spielen zu lassen, erhalten dann aber keine Gegenstände. Stattdessen mit NPC zu spielen, geht leider nicht. Zu vielen konkreten Stellen im Spiel (etwa gut versteckten Geheimnissen) existieren auch Hilfevideos, die mit Sternmünzen freigekauft werden können, allerdings ist unklar, ab wann das Spiel sie jeweils denn überhaupt anbietet.Nach wie vor könnt ihr euch gegen die verschiedenen Gegner zur Wehr setzen, indem ihr einfach auf sie springt, obwohl das natürlich nicht bei allen funktioniert. Inzwischen sind auch härtere Stampfattacken möglich, einfache Sprünge funktionieren aber weiterhin. Häufige Gegner sind wie immer die Koopa Troopas, die sich beim Draufspringen in ihren Schildkrötenpanzer zurückziehen. Berührt ihr den Panzer dann noch einmal, flitzt er anschließend auf dem Boden herum und kann andere Gegner umhauen sowie in entsprechenden Situationen Item-Blöcke (siehe unten) von der Seite aktivieren, einfache Blöcke zerstören und auch bestimmte Gegenstände für euch einsammeln. Dummerweise können die Dinger an Hindernissen zurückprallen und euch wie ein Bumerang treffen. Falls nötig, könnt ihr die Panzer auch hochheben und herumtragen. Es gibt noch weitere bekannte, klassische wie moderne Designelemente: Unregelmäßig gilt es, innerhalb eines Zeitlimits acht rote Münzen einzusammeln, um eine Belohnung zu erhalten. Mario rutscht langsam an Wänden herunter und kann von ihnen abspringen. P-Blöcke lassen zeitweise Münzen erscheinen und verwandeln bereits vorhandene in Plattformen. An Lianen können wir hin- und herschwingen und so weiter.Diesmal lassen sich auch wieder Drehsprünge ausführen, mit denen wir zwar nicht so hoch und weit kommen, wie mit einem normalen Hüpfer, die dafür aber andere Vorteile haben – beispielsweise können sichtbehindernde Wolken weggewirbelt werden. Und die Yoshis sind wieder da! Die Reit-Dinos können mit ihren langen Zungen viele Gegner verschlingen und kurze Distanzen flattern. Werdet ihr getroffen, fällt Mario von Yoshi herunter, ohne Schaden zu nehmen. Der Dino rennt davon und kann wieder eingefangen werden, sofern er nicht gerade in einen Abgrund fällt. Freut euch aber nicht zu früh – Yoshi und seine gleichnamigen Artgenossen sind zwar mit auf dem Cover zu sehen, tatsächlich aber nur sehr selten zu finden und verschwinden spätestens am Level-Ende wieder.Wie immer gilt es, unterwegs möglichst viele Gegenstände einzusammeln, um sich aufzupowern. Im normalen Zustand ist Mario klein, schwach und verliert schon bei der ersten Feindberührung ein Leben. Nun werdet ihr während des Abenteuers aber auf viele Fragezeichenblöcke stoßen, die einen Preis freigeben, wenn ihr von unten dagegenspringt, sie mit einem Panzer von der Seite trefft oder von oben hart draufstampft (Achtung, in letzterem Falle kommt der Inhalt unten raus). Auch in einfachen und sogar unsichtbaren Blöcken sind gelegentlich Items zu finden. Der häufigste Gegenstand ist die Münze – alle 100 Stück bekommt ihr ein Extraleben. Die relativ seltenen Sternwesen machen euch zeitweise unbesiegbar.Am bedeutendsten sind die immer mal wieder zu findenden Power-Ups: Solange ihr klein seid, bekommt Ihr meistens zunächst einen Superpilz, der euch bei Berührung in Super-Mario verwandelt. Dann seid ihr nicht mehr sofort beim ersten Treffer hinüber, sondern verwandelt euch lediglich in den einfachen Mario zurück und könnt einfache Blöcke, die euch vielleicht stören, durch Dranspringen oder Draufstampfen zerschmettern. Außerdem werdet ihr als Super-Mario häufig die altbewährten Feuerblumen finden und könnt anschließend die meisten Gegner bequem mit Feuerbällen abwerfen, die dann auch noch Münzen hinterlassen.Ein neues, jedoch nicht direkt zum Kampf geeignetes Power-Up ist der Propeller-Pilz, der es Mario erlaubt, schnell aufzusteigen und langsam wieder nach unten zu schweben. Ferner gibt es Eisblumen, jedoch mit einem völlig anderen Effekt, als im dreidimensionalen: Wir können mit ihnen die Gegner einfrieren und dann etwa als Stufe benutzen. Der relativ seltene Pinguinanzug lässt uns ebenfalls Eisbälle werfen, zusätzlich Rutschattacken ausführen und besser schwimmen. Alle diese Power-Ups verleihen euch gegenüber Super-Mario übrigens noch einen weiteren Lebenspunkt, schließen sich jedoch gegenseitig aus.Schließlich hat man aus dem DS-Vorgänger noch die Minipilze beibehalten: Mini-Mario ist noch schwächer als die einfache Version, springt jedoch weiter, was je nach Situation ein deutlicher Vorteil sein kann. Anstelle einer Reservebox gibt es diesmal wieder ein Inventar, in das Power-Ups wandern, die wir außerhalb der regulären Level erwerben, und die wir dann auf der Weltkarte einsetzen können, um den nächsten Level (oder etwa den, bei dem wir gerade gescheitert sind) mit einem Vorteil zu beginnen.Wir steuern das Spiel wahlweise mit quergehaltener Fernbedienung oder Nunchaku – richtige Joypads werden leider nicht unterstützt. Für einen Drehsprung müssen wir die Fernbedienung schütteln, was leider schon mal aus Versehen passiert. Wollen wir einen Koopa-Panzer aufheben, halten wir wie gewohnt den entsprechenden Knopf gedrückt und laufen in ihn hinein – um andere Gegenstände (oder auch Mitspieler) zu tragen, müssen wir jedoch zusätzlich einmalig schütteln, was je nach Objekt zwar sinnvoll sein dürfte, durch diese Inkonsistenz jedoch verwirrend und lästig wirkt. Ein weiteres gelegentliches Ärgernis ist das sogenannte Mickey Mousing (oder die Umkehrung davon) – von Zeit zu Zeit machen die Gegner eine Art Tanzschritt zur Hintergrundmusik. Schunkelnde Gumbas im Film sind kultig, aber ein Koopa im Spiel, der plötzlich innehält, wenn man gerade versucht, auf ihn zu springen, ist unfair.77 reguläre Level gibt es diesmal, unterteilt in acht Welten, deren Länge kaum schwankt und die normalerweise genau einen Rücksetzpunkt besitzen. Grundsätzlich öffnet das Durchlaufen eines Levels den Weg zum nächsten, es gibt aber auch diverse Abzweigungen, für die wir zum Teil versteckte zusätzliche Level-Ausgänge finden müssen und die alternative Pfade und/oder Abkürzungen darstellen können. Von Zeit zu Zeit finden wir Toad-Häuser und können dort in Minispielen Power-Ups für unser Inventar oder Extraleben erringen. Es gibt diverse Spezial-Level wie etwa Türme und Schlösser, an deren Ende wir uns mit den Koopalingen duellieren, sowie wandernde Gegner, hinter denen sich Mini-Level verbergen, in denen wir uns lauter Superpilze verdienen. Im Einspielermodus können wir außerdem die optionale Aufgabe bekommen, aus einem bereits erledigten Level einen Toad zu retten – soll heißen, ihn den ganzen Weg zu tragen, ohne dass er zu viel Schaden nimmt.Speichern könnt ihr zunächst nur, wenn ein Endgegner zum ersten Mal besiegt wird, in der Regel zweimal pro Welt (seltener als im DS-Vorgänger). Erst nach Bewältigung der Hauptaufgabe darf (auf der Weltkarte) frei gespeichert werden. Bis dahin müssen wir also jede halbe Welt am Stück durchlaufen. Wir dürfen zwar temporär zwischenspeichern, was aber nichts nützt, wenn wir alle Leben verlieren oder der Strom ausfällt. Man fühlt sich also ohne erkennbaren Grund unter Druck gesetzt und schikaniert, was dazu verleitet, das Abenteuer so schnell wie möglich durchzuspielen – dabei gegebenenfalls mehrere Welten mit geheimen Warp-Kanonen zu überspringen – und erst hinterher eventuell nochmal alles in Ruhe zu erforschen, was eher absurd wirkt.Noch einmal zurück zu den Mehrspielerfunktionen: Im Hauptspiel ist die Anzahl der Spieler nicht fest an unsere Speicherdatei gebunden, sondern kann auf den Weltkarten beliebig verändert werden. Für Mehrspielerpartien steht aber auch ein freier Spielmodus zur Verfügung, in dem wir Level einzeln spielen können (empfohlene oder beliebige im Hauptmodus freigespielte). Schließlich gibt es noch die Münzenjagd, in der wir durch einen von fünf Spezial-Leveln hetzen und versuchen, mehr Moneten als die anderen zu scheffeln. Leider fehlen auch hier Computer-Gegner (sowie Online-Spiel).Wie schon der DS-Vorgänger enthält auch NSMBW mehr Retro-Elemente, als man das bei einem Sequel sonst erwartet – beispielsweise entspricht das Standard-Level-Ende dem von– und auch die Sound-Effekte scheinen immer noch die von 1985 zu sein. Es gibt aber State-of-the-Art-Rendergrafik. Die Musikuntermalung wiederum besteht die meiste Zeit aus Cover-Versionen der für das erste NSMB komponierten Stücke.New Super Mario Bros. Wii ist bis aufwohl der bis dato schwierigste Teil der Serie, einige Stellen sind nicht einmal fair und die Speicherfunktion ist grundlos eingeschränkt – die meiste Zeit ist das Spiel aber durchaus gelungen und herausfordernd und es gibt ja auch optionale Hilfestellungen. Wer mal wieder Lust auf ein klassisches 2D-Super-Mario hat, kann sich über hohen Umfang und trotzdem relativ abwechslungsreiche Level freuen. Die große Attraktion ist natürlich die Möglichkeit, mit mehreren Spielern gemeinsam durch das Schwammerlland zu hüpfen. Schade nur, dass die Mehrspielermodi weder Computer-Spieler noch Internetunterstützung anbieten.