Teaser Um auch unerfahrene Spieler für JRPGs wie Final Fantasy zu gewinnen, entwickelte man diesen betont zugänglichen Ableger.

Multitalent mit wechselnden Mentoren

Wollt ihr die eigene Lebensenergie in Balkenform haben oder doch lieber als Zahlen? Den Gegnern sieht man Verletzungen auf ihre eigene Weise an.

Schurken sitzen nur rum, dafür aber um so zahlreicher

Mit Klauen kraxelt der Held an bestimmten Wänden herum.

Mein Fazit

Auf vorgegebenen Pfaden geht es von Ort zu Ort.

Anfang der 90er waren Rollenspiele in Nordamerika lediglich Nischentitel, wohl da sie für Konsolenverhältnisse recht komplex waren, und in Europa erschienen auf Nintendo-Plattformen überhaupt erst die wenigsten. Square, Macher der-Serie, entschloss sich daraufhin, einen Ableger zu produzieren, der zwar den typischen japanischen RPG-Mechaniken treu blieb, jedoch bewusst simpel gehalten wurde, um einsteigerfreundlich zu sein. Das Ergebnis hieß dannund erschien 1992 in den USA; ein Jahr später brachte Nintendo das Spiel auch nach Europa, wo man aber die Final-Fantasy-Marke nicht verwenden wollte und den Titel inänderte – „“ ohne weiteren Zusatz hatte man bereits einem nur entfernt verwandten Game-Boy-Spiel verpasst. Das Super-NES-Spiel wurde später wie andere Square-Titel weltweit als Wii-Download wiederveröffentlicht, für Wii U jedoch aus irgendeinem Grund nur in Japan.Die Story: Das Land ist verflucht, denn Monster haben sich der vier Kristalle der Erde bemächtigt. Unsere Hauptfigur (einen Namen müssen wir selbst bestimmen) wird von einem merkwürdigen Alten namens Wombel angesprochen: Er sei der Auserwählte, dazu bestimmt, die Kristalle wieder zu befreien. Und so zieht der junge Held umher und findet schnell Verbündete, die an seiner Seite kämpfen.Mystic Quest Legend ist im Prinzip ein typisches Japan-Rollenspiel. Im Rahmen der Handlung bereist ihr nach und nach die Welt, erreicht einige Städte, in denen ihr Kraft tanken und später auch Gegenstände kaufen könnt, erforscht aber vor allem gefährliche Orte, plündert Kisten und vertrimmt unzählige Monster. Anders als in der Final-Fantasy-Hauptserie werden wir jedoch nicht mit plötzlichen Zufallskämpfen genervt. Die Gegner sind von vornherein sichtbar und bei Berührung wird in einen speziellen Kampfbildschirm umgeschaltet. Allerdings bewegen sich die Gegner nicht vom Fleck; diejenigen, die uns nicht im Weg sind, können wir also einfach ignorieren. Sollten wir aber nicht unbedingt, denn durch Kampferfahrung wird unser Held nach und nach stärker (außerdem verdienen wir Geld, aber das im Überfluss). Dabei haben wir fast immer einen Mitstreiter. Davon gibt es vier verschiedene, die sich im Laufe des Abenteuers ablösen. Die Kämpfe laufen klassisch rundenbasiert – jede Figur hat eine Aktion pro Runde. Unser aktueller Begleiter wird standardmäßig vom Computer befehligt, wir können aber jederzeit umschalten und beide Helden selber steuern. Das ist auch sinnvoll, um ihre Aktivitäten miteinander abzustimmen - und da die KI ohnehin nicht gerade vorausschauend agiert.Ferner finden wir verschiedene Rüstungsgegenstände und Waffen. Ein klassisches Ausrüstungsmanagement gibt es allerdings nicht, sondern der Held verwendet einfach automatisch den jeweils besten Gegenstand seiner Art. Wir können jedoch beliebig zwischen den verschiedenen Waffenarten (Schwert, Axt, Klaue und Bomben) wechseln. Bestimmte Gegner sind unabhängig von ihrer eigentlichen Stärke gegen bestimmte Arten von Angriffen resistent oder anfällig. Aber auch außerhalb der Kämpfe müsst ihr gelegentlich mit den Waffen die Umgebung manipulieren. Außerdem finden wir Zaubersprüche, mit denen wir uns heilen oder ebenfalls die Gegner angreifen, solange uns die zugehörige Energie nicht ausgeht, und Tränke, die unsere Energien wiederherstellen. Krafttränke, später im Spiel auch andere Items, dürften wir im Überfluss finden, auch da die entsprechenden Kisten immer wieder aufgefüllt werden. Unsere Begleiter können auch auf die Tränke zugreifen, entwickeln sich im Gegensatz zum Haupthelden aber ansonsten nicht weiter. Sie bleiben statisch, bis sie uns irgendwann wieder verlassen und wir kurz darauf einem erfahreneren Kollegen begegnen.Leider ist die tatsächliche Umsetzung des Spiels nicht rundum gelungen. Wie schon erwähnt bewegen sich die Gegner nicht vom Fleck. Das hat es den Designern ermöglicht, recht große Massen von ihnen zu platzieren - und in den meisten späteren Dungeons haben sie das auch getan. Hinzu kommen Schlachtfelder in der Oberwelt, die nur aus Kämpfen bestehen. Dadurch kann das Spiel ziemlich repetitiv wirken – für diese hohe Anzahl an Kämpfen ist die Anzahl der verschiedenen Gegner einfach zu gering. Klar kann man viele von ihnen einfach umgehen, aber dann muss man auf die Belohnungen verzichten und ist vielleicht später nicht mehr stark genug. Darüber hinaus gehendes, wirklich stupides Grinden wie in vielen anderen alten Titeln ist aber nicht notwendig.Wie in japanischen Rollenspielen üblich gibt es eine relativ stark ausgearbeitete Handlung. Im Nachhinein ist sie aber doch eher eine Enttäuschung: Zum einen kann sie recht albern wirken, zum anderen dreht sie sich ausschließlich um die Guten – die Bösen haben ihr Unwesen bereits getrieben und sitzen jetzt nur noch passiv herum. Die wenigsten Schurken haben überhaupt Text.Gespeichert werden kann übrigens überall (ungewöhnlich für ein damaliges Konsolenspiel) und verlorene Kämpfe lassen sich sofort unter denselben Bedingungen wiederholen, ohne erst manuell wieder den letzten Spielstand laden zu müssen. Auf Wii behauptet die Virtual Console, wir würden einen Classic Controller zur Steuerung benötigen, mit einem Game-Cube-Joypad geht es aber mindestens genauso gut.Die Musikstücke wirken etwas primitiv, sind aber trotzdem recht eingängig. Ähnlich verhält es sich mit dem Grafikstil. Er ist recht comichaft schlicht und erinnert eher an Spiele für 8-Bit-Konsolen (einige Graphiken sind auch tatsächlich recycelt), bietet aber höhere Auflösung und Farbtiefe. Hässlich fand ich ihn ganz und gar nicht. Man hat nur eben im Hinterkopf, dass das SNES eigentlich zu mehr fähig ist. Tatsächlich stammt das Spiel von den Machern von, mit dem es auffällig viel gemeinsam hat (in Sachen Optik wie Spielmechanik – meines Wissens, ich habe es selber nicht gespielt).Mystic Quest Legend soll sich im Prinzip wie ein typisches JRPG spielen, jedoch einsteigerfreundlich sein - und in dieser Hinsicht erscheint es mir auch gelungen. Ob man aber auch als erfahrener Spieler Spaß damit haben kann, hängt davon ab, ob einem die Mechanik nicht zu sehr simplifiziert ist. Die Handlung fand ich im Nachhinein enttäuschend, vor allem aber kamen mir die Kämpfe selbst im Vergleich zu ähnlichen Spielen recht monoton vor.