Mystic Quest User-Artikel

Teaser Squares Kult-RPG-Serie begann als Kreuzung aus Final Fantasy und Action-Adventures.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Viele Waffen, viele Rätsel

Lasst euch nur nicht erwischen beim Belauschen des Diktators.

Die Axt macht den Weg frei – allerdings nur bei ganz bestimmten Bäumen.

Mit Erfahrung, Zauberei und Schlüssel

Bekannte Sprites, epische Kompositionen

Der alternde Ritter/Einsiedler Bogard ist ihre letzte Hoffnung.

Mein Fazit

Anzeige

Zeitweise haben wir Begleiter, die mitkämpfen. Erwartet nur nicht, dass sie auch in die richtige Richtung schießen.

In Japan waren Rollenspiele ja schon seit den späten 80ern äußerst beliebt, doch für Nintendo-Konsolen schafften es lange Zeit nur die wenigsten auch nach Europa. Eines von denen, die es taten, war ein Game-Boy-Ableger von Squares-Serie. Im japanischen Original heißt erund in Amerika machte man daraus. Als Nintendo sich dann später entschloss, das Spiel hierzulande zu veröffentlichen, wollte man die Marke nicht nutzen und nannte es schließlich– eigentlich der Titel eines zwischenzeitlich erschienenen entfernten Verwandten für das Super NES, der dann verwirrenderweise wiederum inumbenannt wurde.Ein wesentlicher Grund dafür, dass man das Spiel dem europäischen Publikum zutraute, war offensichtlich, dass es, anders als es damals die Regel war, keine rundenbasierten Kämpfe verwendet. Nein, es ist eigentlich gar kein reines Rollenspiel, sondern eine Kreuzung aus RPG und Action-Adventure (also war der amerikanische Name doch relativ treffend). Und es war erfolgreich genug, um seine eigenen Nachfolger für andere Konsolen zu bekommen, die dann aber tatsächlich nur noch Rollenspiele mit Echtzeitkämpfen darstellten und zu einem eigenständigen „“-Franchise wurden. So, jetzt aber zum Inhalt.Die Welt von Seiken Densetsu, Mystic Quest oder wie auch immer dreht sich um den Mana-Baum. Der gilt als die Quelle allen Lebens, soll aber auch demjenigen, der ihn berührt, ungeheure Macht verleihen. Die soll natürlich nicht in die falschen Hände geraten. Der grausame Herrscher Dark Lord trachtet mit Hilfe seines Zauberers Julius danach. Unser Held, wir müssen ihm selber einen kurzen Namen geben, ist ein Gladiator, der fliehen kann und von einem sterbenden Freund den Auftrag bekommt, die letzten Gemma-Ritter vor der Bedrohung zu warnen. Unterwegs rettet er ein Mädel, auch sie hat keinen kanonischen Namen, dafür aber ein besonderes Amulett. Und damit beginnt ein langes Abenteuer …Wie in einem Action-Adventure steuert ihr euren Helden die meiste Zeit von Bildschirm zu Bildschirm, verprügelt direkt in der Umgebung diverse Monster und löst gelegentliche Rätsel, wozu euch diverse Gegenstände und Zaubersprüche zur Verfügung stehen. So muss häufig ein Schalter betätigt werden, um die nächste Tür zu öffnen. Das Problem besteht dann darin, den Schalter zu erreichen, oder wir müssen ein Objekt, eine leere Truhe oder einen Schneemann draufschieben und dabei aufpassen, es nicht versehentlich im Kampf zu zerstören. Herumlaufende Gegner könnt ihr mittels Eiszauber in Schneemänner verwandeln, das wiederum ist in einigen Fällen nur auf Distanz möglich und so weiter. Andere Rätsel beschäftigen sich mit Eisflächen, die nur in eine Richtung überquert werden können, sehr häufig müsst ihr auch Hindernisse mit Hilfe einer Peitsche überwinden (ja, hier werden bekannte Situationen ausvorweggenommen) oder nach Geheimgängen suchen, um weiterzukommen. In Städten quatschen wir mit den Leuten, kaufen Rüstungen und andere Gegenstände und erholen uns. Die Handlung ist JRPG-typisch linear.Sowohl zum Kampf, als auch für Rätsel, gibt es zahlreiche Waffen. Die verschiedenen Waffenarten haben unterschiedliche Eigenschaften, so könnt ihr mit einer Sichel rundumschlagen und störenden Farn beseitigen, mit Äxten hingegen Bäume fällen. Bei voller Kraftleiste wird die einfache Attacke durch einen waffenabhängigen Spezialangriff ersetzt – in der Regel könnt ihr eure Waffe dann werfen oder habt zumindest eine etwas größere Reichweite, mit Schwertern lassen sich aber auch nette Wirbelattacken ausführen. Die Kraftleiste fällt allerdings auch bei jedem einfachen Hieb auf Null zurück und zu Beginn des Spiels dauert es schon eine Ewigkeit, bis ihr endlich mal einen Spezialangriff ausprobieren könnt, gegen Ende geht es dagegen blitzschnell.Vor allem im späteren Spielverlauf verursachen manche Waffen zusätzlich Elementarschaden. Viele Gegner lassen sich nur mit bestimmten Schadensarten verletzen, folglich müssen wir recht häufig ins Menü gehen und auf eine andere Waffe wechseln, was recht lästig werden kann. Wenn eine Waffe eindeutig obsolet geworden ist (wie die einfache Kettenpeitsche, nachdem wir die stärkere Flammenpeitsche erlangt haben), lässt sich diese leider unter Umständen trotzdem nicht immer verkaufen, sofern sie zur Lösung von Rätseln eingesetzt werden kann. Damit soll verhindert werden, dass man sich durch den Verkauf einer Waffe in eine spielmechanische Sackgasse manövrieren kann. Die Rätsel lassen sich allerdings genauso gut mit den stärkeren Waffenversionen lösen – hier waren die Programmierer offensichtlich zu faul, eine Abfrage einzuprogrammieren, die die Verkaufsmöglichkeit für veraltete Waffentypen freigibt, was etwas ärgerlich ist, da im Inventar nur begrenzt Platz ist und entsprechend das Geld für den Kauf neuer Ausrüstung fehlen könnte.Zaubersprüche gibt es in Mystic Quest nur relativ wenig – acht Stück, um genau zu sein. Ihr erhaltet sie nach und nach im Verlaufe der Handlung und könnt sie jederzeit einsetzen, solange ihr genug Energie habt. Den für manche Rätsel benötigten Eiszauber habe ich ja schon erwähnt, andere Sprüche bieten euch Heilung oder weitere Möglichkeiten, die Gegner anzugreifen. Die Anzahl der Items ist dagegen auf den ersten Blick wieder relativ groß, allerdings bilden viele Gegenstände auch nur wieder die normalen Zaubersprüche in unterschiedlicher Stärke nach. Auch dieses Inventar müssen wir häufig ausmisten. Regelmäßig benötigt ihr Schlüssel und Pickel, um verschlossene Türen beziehungsweise Geheimgänge zu öffnen. Ihr solltet euch daher im Krämerladen mit einem entsprechenden Vorrat eindecken, bevor ihr in den nächsten Dungeon geht, um sie nicht hinterher bei einer bestimmten Monstersorte farmen zu müssen.Wie in so ziemlich jedem Rollenspiel sammelt euer Held im Kampf Erfahrung (und Geld zum Handeln). Mit jedem Stufenanstieg erhöhen sich die Werte eurer Figur, so dass ihr im Laufe des Spiels immer stärker werdet, wobei ihr jedes Mal selbst entscheiden könnt, welche Eigenschaften Priorität haben sollen, falls ihr euch auf bestimmte Kampftaktiken spezialisieren wollt. Im Laufe des Abenteuers werdet ihr von anderen Personen begleitet, die allerdings nur irgendwie im Bild herumlaufen und teilweise die Monster angreifen, ohne eigene Figurwerte zu besitzen. Nicht einmal verletzt werden die Glücklichen. Jeder der Begleiter besitzt eine Spezialfähigkeit, die nur auf Anfrage eingesetzt wird: zum Beispiel eure Energie wiederherstellen, die Hintergrundmusik ändern oder euch einfach nur einen Hinweis zum Spiel geben. Ähnlich der Final-Fantasy-Serie könnt ihr später auch noch auf einem Dodo (im Original Chocobo) durch die Oberwelt reiten und so den Monstern entgehen (aber wer nicht kämpft, wird natürlich auch nicht belohnt).Die Grafik ist ganz gut gelungen, dafür, dass die Hardware relativ schwach ist, wobei man sich hier in einigen Fällen bei der Final-Fantasy-Hauptserie bedient hat. Die musikalische Untermalung stammt vonund ist klasse. Natürlich sind nicht alle Stücke auf demselben Niveau, einige von ihnen (vor allem später im Spiel) gehören aber zum Besten, was ich jemals in einem Videospiel gehört habe.Abspeichern könnt ihr nur zwei verschiedene Spielstände, praktischerweise ist die Speicherung aber jederzeit möglich und nicht nur an bestimmten Orten. Seid aber bloß nicht so übermütig, dies mitten in einem aussichtslosen Kampf zu machen (oder in einem reinen Meeresbildschirm ohne Land, sonst stürzt das Programm später beim Laden ab).Inzwischen gibt es zwei Remakes des Spiels, die ich leider nicht spielen konnte. Das erste war ausschließlich für japanische Mobiltelefone erschienen, das zweite wird als Download für Playstation Vita, Android und I-OS angeboten, nun in 3D und im Westen unter dem Titel. Außerdem existiert ein Game-Boy-Advance-Titel namens, der die Handlung (aufgemotzt) nacherzählt und weiterhin einen fantastischen Soundtrack hat, aber ansonsten ein eigenständiges, schwächeres Spiel darstellt. Wer lieber das Game-Boy-Original will: Als Virtual-Console-Download ist es leider nie erschienen, man bekommt es aber zusammen mit seinen SNES-Nachfolgern alsfür Nintendo Switch.Insgesamt ist Mystic Quest eine solide Mischung aus Action-Adventure und RPG ohne große Schwächen und mit einigen fantastischen Musikstücken. Das Spiel ist für die frühen 90er relativ düster geraten, doch während im ersten Drittel recht viel passiert, verkommt die Sache danach leider nach und nach zur Alibi-Handlung. Und das Wechseln zwischen den jeweils besten Waffen für die verschiedenen Gegner kann recht nervig sein. Ansonsten aber eine klare Empfehlung von mir.