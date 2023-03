Mixed-up Mother Goose User-Artikel

Teaser Hey diddle diddle / The cat and the fiddle / The cow jumped over the moon / The little dog laughed to see such sport / And the dish ran away with the spoon.

1987 war Roberta Williams schon ein Urgestein der Adventure- und Entwicklerlandschaft. Nachdem sie mal eben im Handstreich mit Mystery House die Abenteuerspiele um Grafiken bereichert und mit King’s Quest eine der erfolgreichsten Serien aus der Taufe gehoben hatte, war es wohl mal Zeit für etwas Neues. Sie war allerdings noch nicht so weit, mit Phantasmagoria mal eben eines der Splatter-lastigsten Full-Motion-Video-Spiele aus der Taufe zu heben. Nein: nach all den eher Fantasy-angehauchten, aber auch leicht soap-opera-mäßigen Titeln speziell der Saga um die Familie des Königs Graham ging Roberta noch einen Schritt weiter und wandte sich Kinderreimen zu.



Donald Duck? Emil Erpel? Mutter Gans?

Sierra hatte schon früh mit Titeln wie Donald Duck’s Playground oder Mickey’s Space Adventure auch Kinder als Käufer im Visier. Was jeden Spieler, der jemals auch nur aus der Ferne ein Sierra-Adventure aus dem Augenwinkel gesehen hat, sehr verwundern dürfte. Nicht umsonst haben diese Perlen der Computerspielmaus-Vernichtungsindustrie den Ruf, ziemlich schwer zu sein. Es hat schon seinen Grund, dass mittlerweile eine ganze Industrie an „How to die in… (hier x-beliebiges Sierra-Spiel einsetzen)“-Videos entstanden ist. Die durchaus sehr unterhaltsam sind. Und lang. Wirklich wirklich lang. Mit den Sterbe-Videos der Quest-Reihen könnte jeder Interessierte schon mal locker ein verregnetes Wochenende rumkriegen. Ist jetzt nicht unbedingt meine Empfehlung. Aber es geht.



1987 jedenfalls hatte Roberta DIE Idee: was wäre, wenn ich mal ein Spiel mache, bei dem die Spielfigur nicht alle Nase lang vom Baum fällt, in einem Brunnen ertrinkt, verhext oder von einem Ork zerkaut wird? Was, wenn ich ein Spiel für kleine Kinder machen würde? Und was, wenn – das war für ein Adventure 1987 wirklich eine bahnbrechende Idee – das Spiel ohne Text steuerbar wäre? Letzteres war wichtig, weil Robertas Zielgruppe im Wortsinne ziemlich klein war: Schon Vierjährige sollten Mixed-up Mother Goose bedienen können. Und die können nun mal noch nicht lesen. Sprachausgabe schied zu diesem Zeitpunkt ebenfalls aus. Also blieb nur noch eine rein graphisch zu erfassende Steuerung übrig. Aber dazu komme ich gleich noch.



Ein wenig Literaturgeschichte

Und ein wenig Geschichts-Geschichte

Robert II. ausgemacht haben wollen. Vielleicht passender ist die Geschichte, dass die Frau des Bostoner Einwohners Isaac Goose die Vorlage geliefert haben soll. Der verwitwete Isaac Goose schloss seine zweite Ehe mit Elisabeth Foster, die in die Ehe sechs Kinder mitgebracht hat. Dazu dann noch Isaacs zehn eigene Nachkommen aus erster Ehe. Lasst das mal auf euch wirken und freut euch, wie ruhig euer eigenes Leben ist. Jedenfalls soll diese lebenslustige Dame nach dem Tod ihres Mannes zu ihrer ältesten Tochter gezogen sein und dort ihren Enkeln Reime und Lieder beigebracht haben. Wer sich ein wenig für diese Geschichte interessiert, kann Mutter Gans wird in den Geschichten gerne als etwas betagte Bauersfrau charakterisiert. Eine liebenswerte Damen mit wahlweise spitzem oder rundem Hut mit Blumen obendrauf. Das passt allerdings überhaupt nicht zu neueren Forschungen, die als historische Vorlage die Frau des französischen Königsausgemacht haben wollen. Vielleicht passender ist die Geschichte, dass die Frau des Bostoner Einwohnersdie Vorlage geliefert haben soll. Der verwitwete Isaac Goose schloss seine zweite Ehe mit, die in die Ehe sechs Kinder mitgebracht hat. Dazu dann noch Isaacs zehn eigene Nachkommen aus erster Ehe. Lasst das mal auf euch wirken und freut euch, wie ruhig euer eigenes Leben ist. Jedenfalls soll diese lebenslustige Dame nach dem Tod ihres Mannes zu ihrer ältesten Tochter gezogen sein und dort ihren Enkeln Reime und Lieder beigebracht haben. Wer sich ein wenig für diese Geschichte interessiert, kann hier noch ein wenig weiterlesen . Aber seien wir mal ehrlich: ist ja egal, ob es eine Mother Goose wirklich gegeben hat. Wichtig ist, dass sie heutzutage für Reime wie diesen hier steht:

Humpty Dumpty sat on a wall,

Humpty Dumpty had a great fall,

All the King’s horses and all the King’s men,

Couldn’t put Humpty together again. Oder auch: Jack and Gill went up the hill

To fetch a pail of water.

Jack fell down and broke his crown

And Gill came tumbling after. Wer übrigens die volle Dosis samt satten Farben und alter Musik haben möchte, kann ja mal bei Youtube nach Mother Goose Rock ‚n‘ Rhyme suchen. In dem Film aus dem Jahre 1990 geben sich Little Richard, ZZ Top, Art Garfunkel, die Stray Cats oder auch Katy Sagal alias Peggy Bundy zusammen mit ungefähr 500 anderen bekannten Namen die Klinke in die Hand. Alles ganz zuckersüß und garantiert nicht gesund. Oder sucht nach Mother Goose Treasury. Sieht ein wenig wie die Muppets aus, allerdings ist jede GamersGlobal-Greenscreen-Aufnahme zehnmal professioneller als die dort gezeigten Szenen.



Zusammengefasst: Mother Goose ist eine sehr bekannte Figur in den USA. Ihre Reime kennt buchstäblich jedes Kind. Und vermutlich aus diesem Grund nimmt sich Roberta Williams dieser Frau denn an und packt sie in ihr neuestes Werk. Die zuckersüße VGA-Version Oder auch:Wer übrigens die volle Dosis samt satten Farben und alter Musik haben möchte, kann ja mal bei Youtube nach Mother Goose Rock ‚n‘ Rhyme suchen. In dem Film aus dem Jahre 1990 geben sich, dieoder auchalias Peggy Bundy zusammen mit ungefähr 500 anderen bekannten Namen die Klinke in die Hand. Alles ganz zuckersüß und garantiert nicht gesund. Oder sucht nach Mother Goose Treasury. Sieht ein wenig wie die Muppets aus, allerdings ist jede GamersGlobal-Greenscreen-Aufnahme zehnmal professioneller als die dort gezeigten Szenen.Zusammengefasst: Mother Goose ist eine sehr bekannte Figur in den USA. Ihre Reime kennt buchstäblich jedes Kind. Und vermutlich aus diesem Grund nimmt sich Roberta Williams dieser Frau denn an und packt sie in ihr neuestes Werk.

