Teaser Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ein Langzeit-Erfahrungsbericht und Retrospektive zu Ring Fit Adventure, das für Sokar einige Zeit mehr als nur Vergnügen war.

Ungeplant ins Rampenlicht

Grafisch einfach bietet das Spiel ein paar schöne Aussichten

Ein Ring ihn zu drücken und ziehen

Links: Der Ring bleibt stabil, auch wenn stark zusammengedrückt. Rechts: Durch den Lagensensor des JoyCons wird die Haltung erkannt

Vor den Übungen wird erklärt, wie sie auszuführen sind





Vor und nach jeder Session steht Dehnen an. Der Start besteht immer aus den gleichen fünf Übungen, die zum Abschluss variieren je nachdem, was ich trainiert habe. Das Spiel merkt sich, welche Muskelgruppen während des Spielens besonders belastet wurden, und schlägt dann Übungen vor, um genau diese zu dehnen. Ein wenig Schade ist, dass dabei die Erkennung der Haltung durch Ring und Beingurt scheinbar nicht mehr aktiv ist. Ich kann jedenfalls machen, was ich will, ohne dass etwas passiert. Eine der wenigen Dinge, die das Spiel meiner Eigenverantwortung überlässt. Anzeige Die Level sind mit Hindernissen gespickt, einfaches Laufen reicht selten, um unbeschadet das Ziel zu erreichen. Die Bewegungssteuerung kann auch zur Navigation in den Menüs genutzt werden, davon bin ich aber schnell abgekommen. Sie ist einfach zu unpräzise und reagiert teils unvorhersehbar. Deshalb würde ich sie am liebsten ganz ausschalten, da ich das ein oder andere Mal in der Hektik Fehleingaben gemacht habe, die sich in den wenigsten Fällen rückgängig machen lassen. Den Ring ruhig halten und Tasten nicht überhastet drücken ist da die einzige Lösung.

Nintendo hat schon immer ungewöhnliche Spielkonzepte und Peripherie entwickelt, selbst wenn man ihre Zeit als Spielzeughersteller ausklammert. Bereits das Famicom hatte einige Funktionen verbaut, die ihrer Zeit weit voraus waren. Nicht alles setzte sich durch, aber das hat sie nicht davon abgehalten, neue und innovative Arten, wie Videospiele gespielt werden können, zu entwickeln.Als hätte der japanische Hersteller die folgende Pandemie erahnt, brachten sie im Herbst 2019 das Fitness-Spielfür die Switch heraus. Zuerst hatte ich es etwas belächelt, gab es doch andere Möglichkeiten, mich sportlich zu betätigen. Erst als die wegfielen, habe ich mich damit beschäftigt. Mittlerweile sind mehr als drei Jahre vergangen, in denen ich das Spiel sehr intensiv gespielt habe.Anfang November 2019: Nach langem Hin und Her habe ich endlich den Schritt gewagt und meinen Job, der mir bereits einige Jahre nur Frust bescherte, gekündigt. Ich ging das Risiko eines Sabbaticals ein mit dem Ziel, meinen Traum zu verwirklichen, in der Spiele-Industrie zu arbeiten. Nur ein paar Tage später hörte ich die ersten Berichte von einem neuen Virus, das in China entdeckt wurde und Virologen Sorgen macht. Mir aber erst mal nicht; mein Plan stand fest.März 2020: Von einem Tag auf den anderen stand die Welt gefühlt still, das SARS-CoV-2-Virus als unbekannte Gefahr hatte unseren Planeten fest im Griff. Auf mich hatte das erst mal wenig Einfluss, ich habe bereits die letzten Wochen daheim verbracht, um an meinem Demo-Projekt zu arbeiten. Die größte Einschränkung für mich war, dass mein Fitness-Studio seine Pforten schließen musste. Ein für mich sehr wichtiger Aspekt, um meine gesundheitlichen Probleme in Zaum zu halten. Aber aus meinen Erfahrungen des Vorjahres, in dem ich viel krank war und lange mit Bronchen-Problemen zu kämpfen hatte und deshalb nicht trainieren konnte, hatte ich Alternativen parat. Damit hielt ich mich über Wasser, bis mein Studio wieder öffnen durfte und ich mein Training fortsetzten konnte.November 2020: Erst wenige Wochen zuvor hatte ich meinen neuen Job als Programmierer bei Gaming Minds Studios angetreten, mich in der Stadt und in der Arbeit noch nicht richtig eingelebt, da kam der nächste Schock: Ein erneuter Lock-Down, wieder wurde das öffentliche Leben heruntergefahren, noch weiter und länger als im vorherigen Frühjahr. Allerdings hatte ich diesmal ein Ass im Ärmel: Über den Sommer konnte ich ein Exemplar von Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch ergattern. Eigentlich war es nur als Übergangslösung und zur Ergänzung gedacht, sollte aber mein fester Begleiter für fast eineinhalb Jahr werden.Nintendo hat nicht einfach ein paar Übungen aneinander gepackt, sondern ein richtiges Spiel um das Konzept herum gestrickt. Und ohne zu viel zu verraten: Zumindest mir hat das einiges gebracht, weil es mir mehr Kontext gab und damit mehr Spaß machte, als einfach nur stumpf nacheinander Übungen abzuspulen. Einen Vergleich zum wahrscheinlich ungleich populärerenkann ich nicht ziehen, weil ich es nie gespielt habe.Ohne die mitgelieferte Hardware geht bei Ring Fit Adventure nichts, deshalb ist es auch nicht im eShop erhältlich, sondern nur als Retail-Version. Obwohl es nur zwei relativ simple Geräte sind, sind sie in Kombination mit den JoyCons der Switch erstaunlich flexibel einsetzbar.Zuerst natürlich der Ring, das namensgebenden Gerät: In ihn wird der JoyCon mit dem Plus-Symbol einsteckt, links und rechts hat er je einen gepolsterten Griff. An den Polstern gehalten, kann er zusammengedrückt oder auseinandergezogen werden. Und das war es auch schon, in Kombination mit den JoyCons kann die Software relative Lageänderungen feststellen. Mit dem eingebauten Infrarot-Sensor kann der Puls gemessen werden. Das scheint mir allerdings sehr ungenau zu sein, weil der angezeigte Wert stark schwankt. Deshalb habe ich das schnell gelassen, zumal die Software betont, dass der Sensor nicht für eine medizinische Diagnose taugt.Der Ring ist recht steif, speziell Ziehen geht nur ein paar Zentimeter weit. Zusammendrücken kann ich ihn dagegen fast, bis sich die Polster berühren. Aber er ist sehr stabil, ich bin wirklich nicht der Kräftigste, aber selbst bei langer und intensiver Beanspruchung knarzt nichts. Schäden sind nicht mal im Ansatz zu erkennen. Nur die Polster haben sich an den Stellen, wo ich sie halte leicht verfärbt. Das dürfte aber mehr an meinen schnell schwitzigen Händen als an der Verarbeitungsqualität liegen.Das zweite Teil ist der Beingurt, hier wird der JoyCon mit dem Minus-Zeichen eingesteckt und um den linken Oberschenkel gespannt. Und das wars auch schon. Der eingebaute Lagesensor dient dazu, die Körperhaltung zu bestimmen. Das funktioniert an sich gar nicht schlecht: Ob ich stehe, sitze oder liege wird meistens passend erkannt. Solange er an der angedachten Stelle bleibt. Damit hatte ich meine Probleme, je nach getragener Hose hält er mehr oder weniger gut, weil es im Prinzip nur ein Gummiband in einer Stoffhülle ist. An manchen Tagen kam er ständig ins Rutschen, egal wie ich ihn angelegt habe. Generell scheinen Hosen mit glatterem Material schlechteren Halt zu bieten als reine Baumwollhosen.Das klingt alles nicht nach viel, aber die Kombination ist erstaunlich flexibel einsetzbar: Je nachdem, wie ich den Ring halte und drücke oder ziehe, belaste ich unterschiedliche Muskelgruppen. Den Ring über den Kopf zu halten und zu drücken, belastet mehr die Oberarme als die Schultern; hinter dem Kopf andersherum. Ihn vor dem Bauch mit angelegten Armen zu drücken, geht auf die Brustmuskulatur. Andere Übungen wie lang gestreckt Vorbeugen oder Yoga-Übungen sind mehr auf die richtige Haltung ausgelegt - hier ist nur der Lagesensor aktiv. Das System ist nicht perfekt, aber ich habe dadurch zumindest ein wenig Kontrolle, ob ich die Übungen richtig mache.Vor Beginn jeder Übung muss ich eine Ausgangsposition einnehmen, los geht es erst, wenn sie vom Spiel erkannt wurde. Eigentlich soll mir ein zusätzlicher Countdown helfen, aber mal startet er direkt und scheint Bewegungen von mir zu ignorieren, ein anderes Mal muss ich gefühlt ewig warten, bis es los geht. Hin und wieder zeigen sich die Lagesensoren überempfindlich, so dass selbst kleinste Bewegungen den Countdown abbrechen. Manchmal reagieren sie gar nicht, wenn ich eigentlich eine Pause einlegen will. Ganz fehlerfrei ist die Erkennung nicht, wobei ich auch sagen muss, dass diese Fälle mehr die Ausnahme als die Regel sind. Die meiste Zeit funktioniert alles so, wie es soll.Die Einschränkungen der Erkennung kann ich anderweitig ausnutzen: Eine Übung, die ich nie mochte, ist das Turmsegeln. Dabei muss ich teils minutenlang den Ring über den Kopf halten und auseinanderziehen, und das teilweise auch zur richtigen Zeit. Das ging mir nach einer Weile gehörig auf die Nerven. Wann immer es ging, habe ich das Minispiel umgangen, an ein paar Stellen zwingt mich das Spiel aber dazu, es zu machen. Dann habe ich Folgendes gemacht: Ich habe den Ring umgedreht vor meinen Bauch gehalten und ähnlich wie bei der Abwärtspresse genutzt. Da die Lageerkennung recht grob funktioniert und nur relative Bewegungen erkennen kann und keine absoluten Positionen im Raum, dachte die Software, dass alles in Ordnung wäre. Dass ich mich dabei immer ein wenig selbst belüge, weil ich die Übungen falsch mache, weiß ich, weshalb ich es nur in Ausnahmefällen gemacht habe.