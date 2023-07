Mission Critical User-Artikel

Teaser Zwischen 1991 bis 1994 hatte Legend elf Adventures veröffentlicht. Obwohl im gleichen Genre beheimatet, war ihr 1995 veröffentlichtes Spiel in vielen Bereichen dennoch eine Premiere für die Firma.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Packungsbeilagen lassen zu wünschen übrig (Foto: Oliver Knagge / Deutsches Videospielmuseum)

Adventures - The Next Generation

Es ging darum, die nächste Generation von Abenteuerspielen mit immersiven Umgebungen zu erschaffen. Bei einem Textadventure ist die Welt in deinem Kopf: Sie entsteht durch die Worte, die wir Dir vorgeben. Wir haben dem Bild, das die Worte in deinem Kopf formte, Bilder hinzugefügt, aber ich habe immer davon geträumt, dich tatsächlich in die Welt zu versetzen und es zu einem völlig immersiven Erlebnis zu machen.

Michael Dorn! Patricia Charbonneau! Oh, und noch ein bisschen Spiel drumherum. (Foto: Oliver Knagge / Deutsches Videospielmuseum)

Ich wollte ein echtes Legend-Adventure erschaffen, das zufällig in dieser erstaunlichen, immersiven Umgebung spielt ... Es war mein Versuch, dieses sehr reichhaltige Erlebnis zu kreieren und es nicht nur auf die Manipulation von Objekten zu beschränken. Das war mein Versuch, Mission Critical von Myst und anderen Produkten dieser Art zu unterscheiden.

Robocop-Klingonen

Ich wusste, dass es auf dem Markt viele Spiele gab, die in etwa so aussahen. Also dachte ich darüber nach, einen Schauspieler zu besetzen, der einen Bezug zu der Geschichte haben würde, die wir erzählten. Die Leute würden in diesem Zusammenhang über den Schauspieler nachdenken und sagen: "Oh, ich verstehe, was für eine Geschichte das sein wird." Ich habe versucht, eine Abkürzung zu finden, um zu vermitteln, worum es ging.

Gewöhnt euch nicht zu sehr an die Schauspieler. Sie tauchen nicht sehr oft auf.

Wir [Star Trek: Das nächste Jahrhundert] endeten im Jahr 1994 und wir drehten sehr schnell einen Film und hatten die Gewissheit, dass wir danach einen weiteren Film machen würden. So ging mein Leben weiter. Zurück in der Schauspielerwelt mit Vorsprechen und so. Dann, im Jahr 1995, nur ein kurzes Jahr später, drehte ich in Baltimore für ein Videospiel mit dem Titel "Mission Critical". Im Hotel erhielt ich einen Anruf von Rick Berman. Rick und ich verstehen uns gut. Wir reden und er sagte: "Michael, ich möchte dich etwas fragen: Was würdest du davon halten, zurückzukommen und deinen Charakter in Deep Space 9 erneut zu spielen?"

Ursprünglich als traditioneller Künstler eingestellt, wechselte ich in die Rolle der Multimedia-Produzentin – vor allem, weil anfangs niemand bei Legend etwas über Video- und Audioproduktion wusste und ich bereit war, diese Aufgabe zu übernehmen. Es hat geholfen, dass ich Kontakte zur Schauspielszene im Raum Washington hatte und auch mit einigen Audio-/Videoproduktionsfirmen zusammengearbeitet hatte.

Anzeige

Heller als tausend Sonnen. Eine Explosion aus dem Intro-Film.

1995 war Legend Entertainment eine etablierte Firma, die seit Jahren Spiele in guter bis hervorragender Qualität auf den Markt brachte. Mehr als ein Nischen-Belieferer war die Firma bis dahin aber nie. Bis zu 100.000 verkaufte Exemplare eines Spiels waren das höchste der Gefühle. Ziehen wir zum Vergleich Wing Commander 3 heran, das zwischen 1994 und 1995 700.000 Exemplare verkauft hat, dürftenundals Geschäftsführer von Legend ihre eigenen Schlüsse gezogen haben. Falsches Genre? Nun, dann nehmen wir das CD-ROM-Verkaufsargument des denkenden Gamers und schauen auf die Verkaufszahlen des Adventures. Das Spiel verkaufte bis zum Ende des Jahres 1994 über 500.000 Exemplare und zog dann sogar noch an: Nach dem Frühjahr 1995 waren es bereits über eine Million Spiele.Selbst das separat erhältliche Lösungsbuch verkaufte sich über 300.000 mal. Vergleichbare Verkäufe generierte auch, das zeitweise sogar noch vor Myst lag. Am Genre schien es bei Legend also nicht zwangsläufig zu liegen, dass sie immer noch ein Nischen-Anbieter waren. Ihre letzten Spiele boten mit ihren CD-ROM-Fassungen zwar eine gelungene Sprachausgabe und ein paar kurze Render-Filmchen - aber mit dem Geld, das der Verlag Random House in die Firma gepumpt hatte, war es nun vielleicht Zeit für den großen Sprung.Mike Verdu hatte bereits mit den beiden Spielen zu Frederik Pohls Gateway-Romanen seine Vorliebe für Science Fiction gezeigt. Nun ermöglichten ihm die schnelleren Rechner, der CD-ROM-Speicherplatz und nicht zuletzt das Geld von Random House einen großen Technik-Sprung nach vorne. In einem Interview mit The Digital Antiquarian führte er aus:Für heutige Ohren sind solche Sätze nicht unbedingt positiv belegt. Nach dem unglaublichen Erfolg von Myst versuchten viele Studios, dessen Faszination zu kopieren und schufen ein Sammelsurium an leb- und phantasielosen langweiligen Welten. Doch im Gegensatz zu dieser Konkurrenz hatte Legend mit Mike zum Glück einen Designer, der bei aller Technik-Begeisterung die Geschichte in den Mittelpunkt stellen wollte: "Der kreative Geist, der mich leitete, bestand darin, eine vollständige 3D-Welt zum Leben zu erwecken und darin dann eine Geschichte zu erzählen." Auch wenn die Präsentation des Spiels sich von den bisherigen Legend-Spielen unterschied:Alle Spiele der Myst-Machart haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind relativ menschenleer. Vorgerenderte Umgebungen boten sich für solche Interaktionen einfach nicht an. Der Urvater hatte aber schon einen Ausweg gezeigt, wie dennoch eine Bindung aufgebaut werden konnte - und spätere Spiele wieund natürlich Mission Critical machten es nach: Abspielbare Audio- und Videoschnipsel brachten die Geschichte voran und boten gleichzeitig etwas Abwechslung. So gibt es neben dem ungefähr zehn Minuten langen einführenden Film auch (seltene) Einsprengsel mit Schauspielern zu sehen, die die Story vorantreiben. Und das Setting des Adventures sorgt dafür, dass die genre-typische Leere Teil der eigentlichen Spielwelt ist.Die Werbung und die Verpackung des Spiels stellten neben der vorgerenderten 3D-Optik vor allem diese Live-Action-Sequenzen in den Mittelpunkt. Wing Commander 3 hatte im Vorjahr mitgezeigt, wie ein bekannter Genre-Name ein Spiel veredeln konnte. Auf einen ähnlichen Effekt setzte Legend Entertainment.Diese wichtige Vermittler-Rolle fielzu, dessen bekannteste Figur bis heute der Klingone Worf aus diversen Star Trek-Serien sein dürfte. Er spielte aber auch eine kleine Rolle in Rocky, eine wiederkehrende Nebenfigur in der Serie CHiPs und ist Computerspiel-Freunden auch als Sprecher des Dr. John inbekannt. Laut Mike Verdu flog das Team den Schauspieler nur für ein bis zwei Tage für die Dreharbeiten ein, so dass Michael Dorns einzige Interview-Erinnerung , die ich finden konnte, das Spiel nur in einem Nebensatz behandelt:Auch wenn seine Rolle im fertigen Spiel doch recht klein war: Seinen Auftrag, die Spielwelt zu vermitteln, erfüllte Dorn problemlos. Auf dem Cover wurde groß mit ihm und der Serie, die ihn bekannt gemacht hatte, geworben. Und mitund ihrem bekanntesten Film "Robocop 2". Ob dieser Streifen zum Kauf von Mission Critical verführte, kann ich leider nicht verifizieren. Natürlich hatte Legend Entertainment aber nicht die finanziellen Möglichkeiten von Origin Systems (dank der Übernahme durch EA) mit Wing Commander 3. Die Auftritte der Schauspieler fallen also im Vergleich sehr viel kürzer aus und rahmen hauptsächlich das Spiel ein.Die Produzentin des Spiels,, erinnert sich auf ihrer eigenen Webseite gerne an das Spiel zurück. Ursprünglich angestellt wurde sie als Airbrush Artist für, aber schnell übernahm sie alle möglichen Aufgaben innerhalb der Firma. Beioder auchwar sie bereits verantwortlich für den Bereich Voice Acting. Wie sie in ihrem Blog schreibt:Neben der Herausforderung, erstmals mit echten Schauspielern zu drehen, verlangte auch der Rest des Spiels eine ganz neue Herangehensweise. Denn erstmals musste das Spiel vollständig designt sein, bevor die Programmierer - und hier hauptsächlich die Grafiker - an die Arbeit gehen konnten. Bei den älteren Legend-Spielen konnten die Spiele noch bis kurz vor Schluss relativ einfach geändert werden. Ein paar Zeilen Text hier, ein geändertes Puzzle da, eventuell noch einen kleinen Auftrag an einen Künstler, um eine Grafik zu ändern. Einen fertig gerenderten Raum wieder neu berechnen zu lassen, zog viel mehr Kosten nach sich - vom Zeitaufwand mal ganz abgesehen. Mike Verdu ist sich sicher, noch nie so gut vorab vorbereitet gewesen zu sein, bevor auch nur eine Zeile Code geschrieben war. Dennoch war das kleine Team von Legend gegen Ende auch am Limit. Mike und sein Team arbeiteten Nächte durch oder schliefen unter ihren Schreibtischen. Ob es sich gelohnt hat? Nun, schauen wir auf der nächsten Seite mal rein.