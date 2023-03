Midnight Scenes User-Artikel

Teaser Die Point-and-Click-Adventures aus der Midnight Scenes-Reihe erzählen gruselige Kurzgeschichten, die von TV-Serien wie The Twilight Zone inspiriert sind. Dieser Artikel gibt euch einen Überblick.

Midnight Scenes - The Highway

Midnight Scenes - The Highway: Was ist hier passiert?

Midnight Scenes - The Goodbye Note

Midnight Scenes - The Goodbye Note: Ist es eine gute Idee, in dieses Flugzeug einzusteigen?

Der frühere Kinderbuch-Illustrator und autodidaktische Pixelkünstlerbeeindruckt mit seinen Pixelgrafik-Kunstwerken schon seit knapp zehn Jahren. Dies führte in der Mitte des letzten Jahrzehnts dazu, dass er ins Team der Point-and-Click-Adventure-Entwickler von Thimbleweed Park (im Test, Note: 9.0) berufen wurde, um den bekannten Illustrator und Pixelkünstler Mark Ferrari bei den Hintergründen sowie Animationen zu unterstützen. Diese Erfahrung inspirierte Navarro schließlich dazu, mit der Entwicklung seiner eigenen Spiele zu beginnen. Dies war zugleich der Start der-Reihe, die im Februar 2023 mit der vierten Episode ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Doch beginnen wir am Anfang:Ein dunkler Highway mitten im Nirgendwo. In der Rolle von Claire Banes fahrt ihr allein in eurem Wagen und lasst euch dabei von eurem Radio berieseln. Doch plötzlich bricht der Empfang ab, nur noch Störgeräusche dringen aus den Lautsprechern. Noch schlimmer ist, dass ihr nur wenige Momente später gezwungen werdet, eure Fahrt abrupt zu unterbrechen. Ein Strommast ist umgekippt und blockiert die Straße. Euch bleibt also nichts anderes übrig, als auszusteigen und die Gegend zu erkunden und hoffentlich Hilfe zu finden. Doch was ihr tatsächlich findet, gefällt euch ganz und gar nicht...Die erste Episode "The Highway" lehnt sich optisch und atmosphärisch an die 1960er Ausgaben von Mystery-Serien wieoderan. Daher ist die Pixelgrafik auch bewusst in Schwarz/Weiß gehalten. Auch wenn die Spielzeit nicht mehr als 15 Minuten beträgt, kann man The Highway dennoch als gelungenen Auftakt für die Gruselspiel-Serie und als beachtenswerten Erstling von Navarro ansehen.Das Spiel wurde 2020 noch einmal als Deluxe Version herausgebracht, in der ihr nun auch deutsche Texte, ein Artbook sowie den Soundtrack findet. Wer damals dasbei itch.io erworben hat, findet diese Version ohne Zusatzkosten in seinem itch.io Account. Alle anderen können die erste Episode für ca. 3 Euro auf itch.io oder Steam kaufen.Zu Beginn von Episode 2 ("The Goodbye Note") blickt euch ein großes, freischwebendes Auge an, das sich als Erzähler entpuppt und euch in die bevorstehende Geschichte einführt. Diese beginnt mit dem Wissenschaftler Dr. Richard P. Griffin, der kurz davorsteht, die furchterregendste Reise seines Lebens anzutreten. Doch bevor es dazu kommt, spielt ihr zunächst eine Rückblende des vorherigen Tags, in der ihr als Dr. Griffin im Labor eine grausige Entdeckung macht, die euch zur Flucht mit dem nächsten Flugzeug veranlasst. Diese Entscheidung werdet ihr allerdings noch bitter bereuen...Die zweite Episode versucht noch etwas näher an den 1960er-Jahre-Stil des TV-Vorbilds zu kommen und führt daher einen "Mattscheiben"-Look ein, der an die damaligen gebogenen Röhrenfernseher erinnert. Neu hinzugekommen sind nun auch Charakterportraits und Dialoge. Die Grafiken stecken voller kleiner Details: Beispielsweise fand ich es sehr charmant, dass die Flugzeuge von außen mit Drähten verbunden sind, um die damaligen "Special-Effects" zu imitieren.Auch hier werdet ihr nicht viel länger als zwanzig Minuten beschäftigt sein. Die Rätsel sind durchweg zugänglich und halten hauptsächlich die atmosphärische Schauergeschichte zusammen. The Goodbye Note war ebenfalls als Special Edition im Bundle for Ukraine inklusive deutscher Texte enthalten, alternativ könnt ihr die Episode auch für ca. 3 Euro bei Steam oder itch.io erwerben.