Teaser Im abschließenden vierten Teil meines Tagebuchs besuchen wir das Horror-Theater des Todes, wandeln durch lebensfeindliche Gegenden, landen in einer Irrenanstalt und entfliehen in andere Sphären.

Ein komisches Völkchen, diese Kultisten.

Ich, Kultist?

Eigentlich hatte ich beim Betreten der öden Gasse etwas..."Langweiliges" erwartet.

Echt öde hier!

Baronessi und ich sind schon ganz dicke Freunde!

Ich, Kultist!

Wenn ich nicht sowieso schon wahnsinnig wäre, würde ich es spätestens jetzt werden! FHTAGN!

Das Theater der Knochen

Gruselig! Das Kino-Publikum zerfleischt sich gegenseitig.

In meinem Tagebuch berichte ich euch von meinen seltsamen Erlebnissen im Rollenspiel Stygian - Reign of the Old Ones . Aber Vorsicht: Der gesamte Artikel ist ein einziger Spoiler, wenn ihr das Spiel also noch selbst erleben möchtet, solltet ihr jetzt aufhören zu lesen.Im dritten Teil habe ich alle Materialien für Fredkin gesammelt und unter seiner Anleitung zusammengebastelt, in der Hoffnung, endlich einen Ausweg aus Arkham zu finden. Und tatsächlich: Wenn ich bereit gewesen wäre, als Gehirn in einem Kanister weiterzuleben, würde ich jetzt mit den Mi-Gos durch das Weltall reisen. Unverständlicherweise habe ich aber abgelehnt.Außerdem habe ich die restlichen Spuren zum Schlitzer von Arkham verfolgt. Leider gab es auf dem Weg einige unnötige Opfer und die Auflösung des Falls war mehr als enttäuschend. Immerhin habe ich in den Traumlanden mit der träumenden Baroness nun eine neue Freundin gefunden. Ach ja, und Miss Carter hat meine Gruppe verlassen und wurde gegen einen traumatisierten Soldaten-Zombie ersetzt, der zwar ziemlich treffsicher ist, mir dafür aber ab und zu auch in den Rücken schießt.Zuletzt habe ich mich auf die Suche nach dem Necronomicon gemacht. Dieses sagenumwobene Buch soll sich in der Miskatonic Universität befinden, die derzeit nur über das von Kultisten überrannte Pilgerviertel zugänglich sein soll...Gerade erst bin ich im Pilgerviertel angekommen, da muss ich feststellen, dass Nicht-Kultisten hier äußerst unhöflich behandelt werden. Meine Freunde und ich scheinen wohl das perfekte Trainingsmaterial für Kultisten-Anwärter zu sein. Jedenfalls werden wir von diesen angegriffen. Und ehe wir ein Wort sagen können, befinden wir uns in einem Handgemenge. Interessanterweise sind sie stark von unseren mittlerweile gar nicht so schlechten Magiefähigkeiten beeindruckt, manche werden gar wahnsinnig beim Anblick unserer Zaubereien. Nett!Nachdem wir uns den Dreck vom Kampf aus den Klamotten geklopft haben, nehmen die Jungs und ich die Gegend einmal genauer unter die Lupe. Zunächst stoßen wir auf einen Kultisten, der offensiv für die verstörenden Anblicke wirbt, die den Besuchern des gut bewachten "Theaters der Knochen" winken. Aber: Zutritt nur für Kultisten. Ein paar Schritte weiter finden wir eine Art Museum - und wieder heißt die Devise: Zutritt nur für Kultisten. Wir kommen uns irgendwie ausgeschlossen vor. Vielleicht sollten wir dem koolen Kult beitreten?!Am östlichen Ende der Stadt fällt mir dann wieder ein, aus welchem Grund wir eigentlich hier sind: Wir wollten ja durch die öde Straße zur Arkham Universität gelangen. Nichts leichter als das, oder?Hier ist also diese ominöse öde Gasse. Ich frage mich, warum hier keiner durchgeht. Also marschiere ich drauflos und erschrecke mich fürchterlich: Hier liegt buchstäblich etwas in der Luft! Ich glaube, ich ersticke! Nur ein paar Meter vor mir entdecke ich eine Leiche mit Gasmaske. Hier sollte ich nicht ohne Vorbereitung lang spazieren, also mache ich auf der Hacke kehrt und lande wieder im Pilgerviertel.Überraschenderweise kommt dort der maskierte Handlanger von meiner Freundin, der träumenden Baroness, auf mich zu und teilt mir mit, dass diese mich gerne sehen würde. Praktisch, ich wollte sowieso gerade ein wenig ins Land der Träume entfliehen!In den Traumlanden angekommen plaudere ich ein wenig mit Baronessi, wie ich sie (glaube ich) nennen darf, und sie bietet mir Hilfe bei meinem Problem mit der öden Gasse an. Wenn ich ihr die "Träne einer Erinnerung" bringe, lehrt sie mich den Traumwandeln-Zauber, der mich kurzzeitig unanfällig für die öde Gasse macht. Ich hinterfrage das nur ganz kurz in meinem wahnsinnigen Verstand, hake es unter "egal" ab und bedanke mich bei Baronessi.Auf der Suche nach der Träne einer Erinnerung wird mir klar, dass ich wohl dem koolen Kultisten-Klub beitreten muss. Schließlich sind da Orte, die mir bisher verschlossen blieben. In der Nähe des Museums verwickle ich einen frischgebackenen Kultisten in ein Gespräch. Er entpuppt sich als ehemaliger Physiker und ich überzeuge ihn, dass die Physik sich so gar nicht mit dem kosmischen Horror vereinbaren lässt. Er stimmt mir zu, schwört dem Kult ab und hinterlässt mir seine Kultisten-Robe. Der erste Schritt zu meinem Kultisten-Dasein!Optisch nicht von einem echten Kultisten zu unterscheiden, marschiere ich zum Kollegen beim Knochen-Theater und erbitte Einlass. Aber das wäre ja zu einfach! Ich soll ihm gefälligst mal mein Läuterungsmal zeigen. Moment mal! Mein WAS?!Scheinbar haben alle Kultisten ein Mal, das offenbart von welcher menschlichen Schwäche dieser sich getrennt hat. Am besten ließe man sich das entsprechende Symbol bei vollem Bewusstsein auf die Brust einbrennen. Ich zweifele, ob ich wirklich dem koolen Klub beitreten möchte... Wobei, mittlerweile spielt das auch keine Rolle mehr. Aber woher bekomme ich das Mal? Da statte ich doch einmal meinen Ex-Kultisten-Freund Kroogh in Arkham-Mitte einen Besuch ab!Und tatsächlich, Kroogh weiß natürlich darüber Bescheid und hat auch praktischerweise immer ein Brandeisen griffbereit. Ich suche mir noch schnell eine Schwäche aus (die ich mittlerweile schon wieder vergessen habe) und zack: Brandmal auf der Brust! Das geht interessanterweise auch durch die Kleidung durch. Muss Magie sein. Jetzt bin ich wohl Klub-Mitglied!Bevor ich zum Pilgerviertel zurück pilgere, gehe ich noch einem Gerücht nach, das ich aufgeschnappt habe: Auf dem Dach des Essex Hotels sollen unfassbare Dinge zu beobachten sein. Sicherlich stark übertrieben, denke ich mir, und laufe zum Hotel und von dort schnurstracks aufs Dach. Dort begegne ich zunächst einer Wache, aber das, was ich im Hintergrund entdecke, lässt mich den mickrigen, kleinen Menschen sofort vergessen.Dort befindet sich tatsächlich der Rockstar unter den Großen Alten. Cthulhu höchstpersönlich!Die Wache verkraftet den Anblick von Cthulhu so gar nicht, aber ich bin glücklicherweise wohl schon fernab von Gut und Böse und schaffe es irgendwie, mich der Präsenz des Großen Alten zu entziehen. Wow!Nach dieser Begegnung fühle ich mich jetzt so richtig kultig. Oder kultistig? Jedenfalls gehe ich nun zurück zum Knochen-Theater, zeige mein Brandmal und darf eintreten. Und der Anblick ist alles andere als schön! Das Theater entpuppt sich als großer Kinosaal voller Leichen. Hier scheint ein übler Kampf stattgefunden zu haben. Ich nehme auf einem Sitz Platz und werde zurück in die Vergangenheit versetzt...Die Farbe verschwindet aus dem Bildschirm, und darf ich mit den Kinobesuchern vor dem Unglück kommunizieren. Unter ihnen mache ich die Bekanntschaft mit einer Dame, die unglücklich verliebt war. Ich erspare euch die Einzelheiten. Dann beginnt der Film und ich beobachte das Spektakel, was sich nun abspielt. Auf der Leinwand sieht sich das Kinopublikum selbst. Im Film fangen die Menschen plötzlich an, sich zu bekämpfen - und genau das passiert auch hier im Kinosaal. Also hat der Film die Menschen dazu gebracht, sich gegenseitig zu töten. Gruselig, aber immerhin kann ich bei der oben erwähnten Damen die versteinerten Tränen einer Erinnerung einsammeln. Ich verlasse das Kino, lasse im Traum Baronessi den Zauberspruch zusammenbasteln und mache mich dann endlich auf, um die öde Straße zu durchqueren.