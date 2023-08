Mein Sims 4-Tagebuch User-Artikel

Teaser Wie ich in meinem Urlaub eine Runde Die Sims 4 spielen wollte und danach Urlaub brauchte...

Vorbildlich: Hochschwanger sorge ich für das Einkommen der Familie, indem ich viele, viele Nektare "erstampfe".

Natürlich stelle ich die Bedürfnisse meines Kindes über meine eigenen. Schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin. Dann habe ich auch Zeit für die Toilette.

Als-Spielerin und Fan der ersten Stunde bin ich natürlich ziemlich up to date, was die Expansion- und Gameplay-Packs der beliebten Spielereihe angeht. Welch ein glücklicher Zufall, dass dasam Tag meines Urlaubsbeginns erscheint! Direkt in der Minute nach der Freischaltung gestartet! Genial! Nach längerer Abstinenz mal wieder in Ruhe Sims zocken! Gesagt, getan...Ich probiere mich also mit einer bereits vorhandenen Familie aus, rette Pferde, adoptiere Zwergziegen und kümmere mich um meine Ranch. Und das artet schon fast in einen Vollzeitjob im Real Life aus! Aber süß sind 'se, die Fohlen und Schafe und Ziegen und die Umgebung, in der man so schön ausreiten kann.Aber wie ich so bin, muss einfach zum Erscheinen einer neuen Erweiterung auch eine neue Familie her, in einer komplett neuen Nachbarschaft. Wer Die Sims kennt, weiß, dass alleine das Erstellen derselbigen schon Stunden in Anspruch nehmen kann. Aber als Hardcore-Fan nehme ich das gerne in Kauf.So erstelle ich das erste Ehepaar, baue ein nettes Häuschen. Die Dame des Hauses möchte Nektar-Herstellerin werden. Also gut, da stellt beziehungsweise stampft sie also viele, viele Nektare her, die am Ende auch einen ziemlich guten finanziellen Ertrag einbringen.Dann dachte ich mir: Ach ja, so 'ne kleine Familie mit Kindern – das wäre schön! Das(erschienen im März 2023) habe ich eh noch nicht so viel bespielt. Bietet sich ja jetzt an.Oha! Was habe ich mir da nur angetan?!? Wie das imSpiel so ist, hat die Gründung der Familie ziemlich schnell geklappt. Mit einem Mal besteht die Familie aus vier Personen (und zwei Katzen). Denn meine Simin hat Zwillinge bekommen. Ach, eigentlich ganz süß, denke ich. Dann können die Kleinen auch mal miteinander spielen und haben nie, nie, nie Langeweile. Die hatte ich ab diesem Zeitpunkt allerdings auch nicht mehr!Die Säuglings- und Kleinkindpflege ist schon mit nur einem Kind ziemlich herausfordernd. Bei Zwillingen ist sie fast gar nicht mehr zu stemmen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Die Erweiterung "Zusammen wachsen" bringt hier unzählige weitere Interaktionen und Möglichkeiten ins Spiel. Ziemlich gut, wie ich finde, schließlich handelt es sich ja um eine Lebens-Simulation.Und hier beginnen der Stress und das Dilemma: Zwischen dem Anfordern eines Babysitters (noch nie musste ich einen solchen so häufig beauftragen!), dem ständigen Pausieren des Spiels, weil man gar nicht mehr hinterher kommt mit den Befehlen, und dem kläglichen Versuch, meinen Sims etwas Schlaf zu gönnen, mussten noch die zwei Katzen versorgt, Essen gekocht und andere Bedürfnisse gestillt werden. Und dann noch diese Bugs! Während ein Elternteil einfriert, hängt ein Säugling plötzlich mitten in dem anderen Elternteil, Gliedmaßen sind auf verstörende Weise verzerrt, keiner der Sims führt irgendwelche Befehle aus, die Bedürfnisse fallen in den Keller und ich sehe im wahrsten Sinne nur noch rot!Okay, denke ich mir, Cheatfenster öffnen und Sims resetten (was bin ich dankbar für diese Funktion!). Leichter gesagt, als getan: Das Cheatfenster lässt sich nicht öffnen. Also kein Reset möglich! Panik steigt in mir auf: Ich habe schon sooo viele Stunden gespielt und leider – wie sollte es auch anders sein – schon einige Zeit nicht mehr gespeichert. Bringt ja nix. Irgendwie muss es weitergehen. Also, Spiel geschlossen, neu gestartet, wieder Bugs, wieder lässt sich das Cheatfenster nicht öffnen. So langsam macht sich Frust breit und ich möchte eigentlich alles deinstallieren und das Spiel nie wieder anfassen. Also wieder geschlossen, Spiel repariert, neu gestartet. Okay. Läuft erst mal ohne Bugs, mein Spielstand ist noch da. Puh, Glück gehabt. Also, weiter im Spiel. Bis der nächste Bug kommt und ich wieder das Cheatfenster nicht öffnen kann. Jetzt hab ich keine Lust mehr und gehe ins Bett. Es ist ja schließlich schon nach 2:00 Uhr morgens.Als ich am nächsten Tag das Spiel erneut starte, läuft alles ganz gut. Abgesehen davon, dass ich immer wieder Probleme damit habe, dass sich meine Sims manchmal einfach weigern, Befehle von mir auszuführen. Aber im echten Leben läuft ja auch nicht immer alles nach Plan. Immerhin kann ich sie heute resetten, das Cheatfenster ist wieder da!Die zwei Kinder sind mittlerweile keine Säuglinge mehr und ich denke mir: Ach, so 'n Mädchen hätte ich ja schon auch gerne (die Zwillinge sind Jungs und ich spiele irgendwie lieber Mädchen, bin ja selber eins). Also, noch mal ran an die Familienplanung. Klappt wieder ziemlich schnell. Und was soll ich sagen: Ich bekomme mein Mädchen! Und sogar noch eins! Ja, es sind wieder Zwillinge. Und jetzt bricht die Hölle erst richtig los! Mein Haushalt ist mit acht Sims (Eltern, vier Kinder, zwei Katzen) nun bis zum Maximum gefüllt. Ständig bekomme ich die Nachricht, dass eine meiner Katzen weggelaufen ist, weil man sich zu wenig gekümmert hat. Zum Glück können das die Kinder nicht tun, denn momentan kommen alle zu kurz in der Familie! Die Eltern reden kaum noch miteinander, Säuglinge schreien, Kinder müssen den Müll rausbringen und aufräumen, haben kaum Zeit für Hausaufgaben, geschweige denn für außerschulische Projekte oder die Erfüllung ihrer Bestreben. Und so geht es weiter und weiter. Die Jungs haben das Merkmal "Unglückliches Baby" erhalten. Das wird bei den Mädchen bestimmt nicht anders sein! Aber ich kümmere mich so gut ich kann! Wirklich! Zum Glück ist unsere Tochter im echten Leben schon erwachsen (zumindest vom Alter her). Da kann ich jetzt nix mehr versauen.Mein Fazit: Das "Zusammen wachsen" und Kümmern um eine (Groß-)Familie ist schon richtig, richtig Arbeit und gar nicht mehr so entspannt, wie ich es mir für meinen Urlaub erhofft hatte. Und weil wir im Moment zuhause noch Umbau und Renovierung stemmen, brauche ich doch noch Urlaub vom "Urlaub", weil ich ja unbedingt Sims spielen wollte...