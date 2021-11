Mein AoE-Rückblick (2) User-Artikel

Teaser Der zweite Teil von Sokars persönlicher Age-of-Empires-Rückschau befasst sich mit allem, was nicht von den ursprünglichen Entwicklern stammt: dem schwarzen Schaf, Spin-offs sowie einem Ausblick.

Age of Empires Online: Der Ungeliebte

Die Comic-Optik hat viele Fans gestört, ich fand sie nicht so schlimm.

Die persistente Stadt war eine kontroverse Neuerung - mir hat es Spaß gemacht, mein eigenes Reich zu bauen.

Mit der Schließung von Ensemble Studios endete für mich eine Ära, die Zukunft einer meiner liebsten Spieleserien war ungewiss. Zwar ging es weiter, aber der Ritt wurde holprig. Microsoft gab direkt einen neuen Teil vonin Auftrag, der aber als das schwarze Schaf der Serie gilt. Dazu gab es allerlei Spin-offs, deren Qualität von "überraschend gut" bis "kompletter Müll" rangierte. Es folgte eine dunkle Zeit für das Franchise und allgemein für das Genre der Echtzeitstrategie. Vor einigen Jahren kam es zur stark von der Community getriebenen Auferstehung und dem definitiven Neustart. Zum Abschluss gibt es noch eine Einschätzung zum mittlerweile erschienenen Age of Empires 4 (im Test) und zu nicht weniger als der Zukunft des Genres.Wie bereits im ersten Teil gilt: Das hier ist nicht mal annähernd eine objektive Betrachtung der Spiele und Ereignisse, sondern meine ganz persönliche Sicht. Es kann deshalb gut sein, dass mir meine Erinnerungen einen Streich spielen und manches so nie stattgefunden hat. Seid ihr davon nicht abgeschreckt, dürft ihr gerne weiterlesen.Transparenz-Disclaimer: Meine Brötchen verdiene ich als Programmierer bei Gaming Minds Studios, ein Studio von Kalypso Media. Auf GamersGlobal bin ich aber privat unterwegs. Alles was hier geschrieben wird, entspricht allein meiner Meinung.Nach dem Ende von Ensemble Studios blieben die Mitarbeiter nicht lange untätig, viele gründeten neue Studios. Einige widmeten sich dem explodierenden Mobile-Markt, aber nicht Robot Entertainment. Das Studio wurde 2009 von gut der Hälfte der ehemaligen Ensemble-Entwickler gegründet und ihr erstes Projekt war direkt ein Auftrag von Microsoft:. Die Weiterentwicklung übernahm später Gas Powered Games vonAge of Empires Online scheint mir das ungeliebte Stiefkind der Serie zu sein, noch weit mehr als. Die Comic-Grafik, die Einflüsse von Browser-Spielen und nicht zuletzt das unsägliche Zahlungsmodell sollten sein Untergang sein - wenn da nicht eine Gruppe unbeugsamer Fans Widerstand gegen die Serverschließung im Jahr 2014 leisten würde. Aber der Reihe nach.Als großer Fan des Franchise verfolgte ich alles rund um Age of Empires und entsprechend bekam ich die Ankündigung 2010 mit. Was von Age of Empires Online gezeigt wurde, hat mich damals allerdings nicht vom Hocker gehauen: Comic-Grafik, Online-Zwang und wie in einem Browser-Spiel eine persistente Stadt errichten? Nichts davon schreckte mich komplett ab, aber begeistert war ich von diesem Konzept auch nicht.Ich erhielt irgendwann Zugang zu einer geschlossenen Beta und bekam einen Eindruck vom Gameplay: Age of Empires Online spielte sich im Grunde wie der zweite Teil, aber deutlich schneller. Teils dauerten die Missionen nur wenige Minuten. Die Einheiten bewegten sich flotter, wodurch es öfter zu Gefechten kam. Dorfbewohner konnten dadurch schneller Ressourcen sammeln und ich in entsprechend kürzerer Zeit eine ordentliche Streitmacht aufstellen. An der Comic-Grafik mit ihren knalligen Farben, übertriebenen Proportionen und Animationen störte ich mich weniger. Denn im Kern spielte es sich wie ein Age of Empires, und das war mir das Wichtigste.Auch der Aufbau einer persistenten Stadt machte mir Spaß, ich empfand es als eine Weiterentwicklung des Heimatstadtsystems von Age of Empires 3. Aber damit hatte es eigentlich nicht viel gemeinsam. Mit seinen separaten Ressourcen und dem Gebäudebau in Realzeit ähnelte es deutlich mehr den damals sehr populären Browser-Aufbauspielen. Mit gefundenen Gegenständen eigene Einheiten zu verbessern fand ich nett, mehr aber auch nicht. Welche Probleme das für den kompetitiven Multiplayer bedeutete ahnte ich nicht, weil ich ihn komplett ausließ - und was dem Spiel den Start komplett verhageln sollte, erst recht nicht.Zum Release wurde das Zahlungsmodell bekannt: Im Grunde Free-2-Play, aber mit "Premium-Zivilisationen", wie es Microsoft nannte. Aber ich sollte stattliche 20 Euro für die Ägypter oder Griechen hinlegen. Mir war das zu viel, ich wollte deshalb zuerst die kostenlose Version testen - und rannte fast sofort gegen eine Wand. Die größte Einschränkung war der Lagerplatz, als Nicht-Zahler bekam ich nur mickrige acht davon. Da in jeder Mission locker zwei bis drei Gegenstände winken, war das Lager schnell voll. Dann konnte ich auch keine weitere Mission starten und musste ständig gute Gegenstände wegwerfen. Das hat mich so genervt, dass ich das Spiel liegen ließ. Dieses Geschäftsmodell wollte ich nicht unterstützen.Speziell kompetitiven Spielern war ein anderer Aspekt ein Dorn im Auge: Die gefundenen Ausrüstungsgegenstände waren mitunter sehr stark, wurden aber zufällig verteilt. Ohne die besten Gegenstände startete man mit einem Nachteil in die Partie, der Grind für die benötigte Ausrüstung konnte lange dauern.Im Laufe der Zeit wurden viele der Probleme ausgeräumt, aber das Finanzierungsmodell blieb. Immerhin wurden die Preise für die Fraktionen gesenkt. Außerdem erschien das Spiel auf Steam, dadurch kam ich in einem Sale günstig an das Bundle mit allen Zivilisationen, deren Anzahl inzwischen auf vier angewachsen war. Trotzdem war der von vielen Spielern verhasste Dienst Games For Windows Live Pflicht. Mir persönlich hat er zwar kaum Probleme bereitet, aber was Funktionsumfang und Bedienung angeht war er dem großen Konkurrenten von Valve deutlich unterlegen. Gespielt habe ich Age of Empires Online nie wieder richtig, der Zug war abgefahren und ich ahnte schon, dass Microsoft es eher früher als später einstellen würde.Das Ende kam dann doch schneller, als von mir erwartet. Nach nicht einmal drei Jahren wurden am 1. Juli 2014 die Server abgeschaltet. Da es ein reines Online-Spiel war, ging ab diesem Zeitpunkt nichts mehr. Allerdings halten Fans das Spiel mit eigenen Servern am Leben: Komplett kostenlos kann es durch das Project Celeste gespielt werden, mittlerweile sogar mit den Römern als neue Zivilisation. Ich konnte noch nicht ausgiebig reinschauen, aber abseits des etwas umständlichen Registrierungsprozesses ist mein erster Eindruck sehr gut. Es gibt keine künstlichen Limitierungen und im Multiplayer startet jeder mit den selben Möglichkeiten, alle Unterschiede sind rein kosmetischer Natur. Microsoft duldet das Projekt, solange dafür kein Geld verlangt wird. Früher hätte ich dem Software-Riesen aus Redmond keinen Zentimeter weit getraut und hatte mit dem Stopp des Fan-Projektes durch die Firmenanwälte gerechnet. Aber mittlerweile denke ich, dass sie es damit ernst meinen. Immerhin läuft Project Celeste schon mehrere Jahre, ohne dass sie aktiv geworden wären. Zudem pflegt Microsoft heute eine andere Firmenkultur, die nicht mehr so sehr auf aggressives Erhalten ihrer Dominanz setzt. Oder sie verkaufen es besser.