Mega Man X User-Artikel

Teaser Mega Mans erster Generationenwechsel betraf nicht nur die Hardware, sondern auch Figuren und Gameplay.

Mega Man mit Upgrades

Das Licht war schon mal besser hier im Kraftwerk. Wie kommen wir an den Sub-Tank hinter der Wand?

Ansehnlich, aber nicht länger

Flame Mammoth bewacht eine eroberte Fabrik.

Mein Fazit

An einigen Stellen kann X einen dieser schicken Mechas steuern.

Es gab Zeiten, da veröffentlichte Capcom jedes Jahr mindestens ein neues-Spiel. Ende 1993 waren es sogar mehrere, darunter das erste für das Super NES. Den Hardware-Wechsel nutzte man jedoch als Gelegenheit, um auch bei Figuren/Setting eine neue Generation einzuleiten, und das relativ düstere(bzw. im japanischen Original) sollte selber bei weitem nicht die einzige Nachfolgeserie bleiben.Der neue Titelheld heißt X, und nicht etwa „Mega Man X“, wie die englische Übersetzung behauptet, ist aber sehr wohl eine weiterentwickelte Version von Mega Man. Und nicht nur das - er ist der erste Androide mit einem freien Willen. Gebaut wurde er noch von Dr. Right (oder Dr. Light, oder wie auch immer sein Name diesmal im Westen angekommen ist), doch aufgrund seiner hochentwickelten KI hatte dieser sich entschlossen, ihn in einer Kapsel zu versiegeln, die sein Computerhirn ausgiebig testen und jeden potentiellen Fehler ausschließen sollte, auch wenn das Jahrzehnte dauerte. Erst Anfang des 22. Jahrhunderts stößt der Archäologe Dr. Cain auf das inzwischen verschüttete Labor und aktiviert X. Vollkommen fasziniert studiert Cain die alten Aufzeichnungen und die Konstruktion zahlreicher weiterer Roboter beginnt, doch da niemand so genial wie Right ist, sind die sogenannten Reploiden unausgereift. Sie etablieren sich, doch immer wieder wenden sich welche gegen ihre Schöpfer. Um die Menschen zu beschützen, werden die Maverick-Jäger gegründet und Cains stärkster Reploide Sigma zu ihrem Anführer ernannt. Aber es kommt, wie es kommen musste: Auch Sigma wendet sich schließlich gegen die Menschheit und die meisten seiner Kämpfer mit ihm - die Mavericks sind stärker als je zuvor. X fühlt sich jedoch mitschuldig an diesem Desaster und schließt sich einem gewissen Zero an, um gegen Sigma und dessen Truppen in die Schlacht zu ziehen.Mega Man X bringt frischen Wind in das Franchise, ohne das Gameplay wesentlich zu verändern – etwas aber schon. Nach wie vor vernichtet ihr in einem actionbetonten 2D-Plattformer zahlreiche Roboter und Maschinen. Nach einem relativ leichten Einführungslevel gelangt ihr wie üblich in einen Auswahlbildschirm, von dem aus ihr in beliebiger Reihenfolge die nächsten acht Stages ansteuern könnt. Am Ende jedes Levels muss ein Maverick besiegt werden, diesmal basieren sie auf Tieren: Launch Octopus, Chill Penguin, Armored Armadillo, Flame Mammoth, Storm Eagle, Boomer Kuwanger (der japanische Name wurde hier nicht übersetzt, er ist einem Käfer nachempfunden), Spark Mandrill und Sting Chameleon. Nach jedem Sieg erhaltet ihr eine bestimmte neue Waffe, zum Beispiel einen Flammenwerfer, Lenkraketen oder einen Bumerang, mit dem sich nicht nur Feinde angreifen, sondern auch Gegenstände einsammeln lassen. Jeder Maverick ist anfällig gegen die Waffe eines ganz bestimmten Kollegen und sie alle bilden, inspiriert von, eine Art Zyklus – wenn ihr die richtige Reihenfolge kennt, müsst ihr also nur einen Gegner mit der Standardwaffe besiegen und könnt dann jeden weiteren mit der Waffe seines Vorgängers umpusten. Wer eine Herausforderung will, kann natürlich auch versuchen, allein mit dem X-Buster auszukommen. Im Gegensatz zur Standardwaffe verfügen die Spezialwaffen nur über begrenzte Energie, welche durch Einsammeln spezieller Items (oder Verlassen des Levels) wieder aufgeladen werden muss. Nur mit dem Buster könnt ihr nach Belieben herumballern; ihr könnt ihn sogar aufladen, sonderlich stark wird er dadurch aber trotzdem nicht.Am deutlichsten hebt sich Mega Man X dadurch von der Originalserie ab, dass es weitere, optionale Dinge zu finden gilt, um besser zu werden. Dr. Right wollte, dass X seinen eigenen Lebensweg geht, daher hat er ihn nicht mit allen Zusatzmodulen ausgestattet. Für den Fall, dass die Welt einen neuen Helden braucht, hat er jedoch spezielle Kapseln in einigen Leveln verborgen. Früher oder später werdet ihr auf eine solche Kapsel stoßen, die euch mit besseren "Stiefeln" ausstattet, so dass ihr nun auch rennen und mit Anlauf deutlich weiter springen könnt als normal. Danach sind noch Upgrades für Helm, Rüstung und Kanone zu finden (interessanterweise verändert sich Xs Aussehen dadurch etwas). Dadurch seid ihr später im Spiel in der Lage, auch die Spezialwaffen aufzuladen und noch heftigere Angriffe auszuführen (oder einfach mal eine Weile unverwundbar zu werden). Außerdem ist in jeder der acht Stages ein Herz-Tank versteckt, der Xs zunächst recht magere Lebensenergieleiste dauerhaft verlängert. Die altbekannten Energietanks sind durch vier Sub-Tanks ersetzt worden, die nur jeweils einmal gefunden werden, aber vor dem Einsatz erst aufgeladen werden müssen. In ihnen könnt ihr für den Notfall überschüssige Lebensenergie speichern – leider füllen sie sich nur langsam, doch spätestens beim ziemlich schwierig ausgefallenen Endkampf werdet ihr sie brauchen.Ansonsten ist der Schwierigkeitsgrad in Ordnung, in den bisherigen Spielen war er ja eher unausgewogen. Leider ist der Umfang wieder zurückgegangen, mit nur noch 13 unterschiedlich langen Stages. Allerdings erhöht sich die Spieldauer durch die versteckten Upgrades, denn viele Extras sind nur dann erreichbar, wenn X bereits über bestimmte andere Upgrades oder Waffen verfügt. Wer alles finden und so stark wie möglich werden will, muss zwangsläufig Stages mehrmals besuchen. Unser Fortschritt wird wie üblich in Form von Passwörtern festgehalten, die sich in späteren Spielversionen auch speichern lassen. Nur Sigmas Festung muss komplett am Stück gespielt werden (hier macht uns das Spiel falsche Hoffnungen), beschränkt sich aber nun auch wieder auf nur vier Level.Die Grafik ist recht detailliert und durchaus ansehnlich ausgefallen, auch der Sound ist gut gelungen, die Musikstücke sind wieder größtenteils eingängig und cool. Auch darüber hinaus hat man das Spiel aufgepeppt, so lassen sich einige Mavericks mit bestimmten Waffen verstümmeln, einige Stages verändern sich im Laufe des Spiels etwas und das Franchise wird allmählich storylastiger. Es gibt mehrere Zwischensequenzen, aber die komplette Vorgeschichte steht mal wieder leider nur in der Anleitung.Im Laufe der Zeit sind noch diverse andere Versionen des Spiels erschienen, die ich jedoch größtenteils selber nicht weiter kenne. Die Super-NES-Version lässt sich auch einzeln auf Wii, Wii U und New Nintendo 3DS herunterladen und ist im SNES Classic Mini enthalten und außerdem in einer ausschließlich in Nordamerika erschienenenfür Game Cube und Playstation 2. Letztere ist nicht zu verwechseln mit derfür Nintendo Switch, Playstation 4, X-Box One (also die dritte) und Steam, die einen einfacheren Spielmodus hinzufügt, sowie die besonders anspruchsvolle, in der wir gegen zwei Bosse, aus verschiedenen Teilen der Serie, gleichzeitig kämpfen. Eine alte DOS-Version soll lauter kleinere Unterschiede aufweisen, eher zum Schlechten, und die für iOS hat einen noch schlechteren Ruf. Eine Android-Umsetzung ist ausschließlich in Japan erschienen, wie auch zuvor eine für ältere Mobiltelefone, über sie konnte ich nichts weiter in Erfahrung bringen. Und für die Playstation Portable gab es ein richtig aufwendiges Remake namensIm Kern ist Mega Man X zwar immer noch ein Action-Plattformer mit Levelwahl und Spezialwaffen wie die Vorgängerserie. Doch macht es auch einiges anders, wird dadurch aber vielleicht auch attraktiver, es gibt viel zu entdecken. Qualitativ kann das Spiel klar mit den besten Abenteuern des ursprünglichen Mega Man mithalten, und von seinen zahlreichen eigenen Fortsetzungen wurde es übrigens auch nie übertroffen. Im Prinzip gibt es also eine klare Empfehlung von mir, nur leider ist der Umfang wie immer recht gering und der Endkampf auf der ursprünglichen Schwierigkeitsstufe vielleicht zu schwer. Heutzutage wird man aber wohl ohnehin zur Legacy Collection greifen.