Luigi's Mansion User-Artikel

Teaser Es klingt zu schön, um wahr zu sein: Luigi gewinnt eine Villa! Doch dummerweise spukt es hier. Und die Geister haben Mario entführt! Also macht Luigi sich auf, den Gespenstern das Fürchten zu lehren!

Ursprünglich als Tech-Demo vorgeführt, wurde aus Luigi’s Mansion ein richtiges Spiel gemacht, das sogar zu den Launch-Titeln für den GameCube gehörte. Dank Handlung und Spielprinzip gehört Luigi’s Mansion wohl zu den skurrileren Spielen: Mit einem umgebauten Staubsauger gehen wir als Luigi auf Geisterjagd. Dabei geht es nicht nur darum, einen phantasmagorischen Frühjahrsputz durchzuführen, sondern auch um die Rettung von Luigis Bruder Mario. Nachdem er oft genug Prinzessin Peach gerettet hat, ist er es nun selbst, der in der Klemme steckt. Unterstützung erhalten wir durch Professor Immanuel Gidd (I. Gidd, haha), der uns nicht nur mit seiner Erfindung Schreckweg 08/16, sondern auch mit seinem Wissen zur Seite steht. So begeben wir uns also auf Gespensterjagd *schauder*.



Geisterstunde

Zu Beginn sind die meisten Räume verschlossen. Erst nach und nach erhalten wir Schlüssel und damit Zugang zu neuen Räumen und Bereichen. Dabei kommen uns immer wieder verschiedene Geister in die Quere – also, ich meine unterschiedliche. Klar, dass die verschieden sind, sind ja schließlich Geister. Egal, weiter im Text. Die gewöhnlichen Exemplare versuchen immer wieder, uns zu erschrecken, sind dabei aber relativ leicht zu fangen, wenn man einigermaßen mit der nicht sonderlich komplizierten Steuerung vertraut ist. Wesentlich anspruchsvoller sind jene Geister, die wir anfangs durch ein Missgeschick befreit haben und nun Bossgegner darstellen, die wieder eingefangen werden müssen.

Manche Geister sind unsichtbar, haben aber ein Spiegelbild. Wie auch immer das funktioniert.



Um Geister einsaugen zu können, müssen wir diese erst einmal mit unserer Taschenlampe blenden. Sind sie nah genug dran, erschrecken sie sich und sind somit für einen kurzen Moment anfällig für den Schreckweg 08/16. Erwischen wir sie zu früh mit dem Strahl unserer Taschenlampe, lösen sie sich einfach in Luft auf, nur um einige Momente später den nächsten Versuch zu starten, uns zu schaden. Dabei sind Berührungen gefährlich für uns: Einige Geister packen uns und halten uns fest, bis wir sie abgeschüttelt haben. Andere verteilen Bananenschalen auf dem Boden, auf denen wir besser nicht ausrutschen, einige werfen Gegenstände nach uns.



Nach und nach erweitern wir die Funktionen unseres Geister-Staubsaugers. Durch das Einsaugen von kleinen Feuer-, Wasser- oder Eis-Wesen können wir diese gegen die Gespenster einsetzen. Gegen einige Geister hilft aber nur der Einsatz des richtigen Elements. So müssen an einer Stelle Wasser-Geister erst einmal tiefgefroren werden, ehe wir sie fangen können. Allerdings gibt es eine Sorte von Gespenstern, die nicht eingesaugt werden sollten: Bomben-Geister, die nach kurzer Zeit explodieren. Im dümmsten Fall in unserem Staubsaugerbeutel, wenn wir sie aus Versehen (oder Neugierde oder Unwissenheit) eingesaugt haben. Was leicht passieren kann, da wir immer wieder Geistern von normalen Mäusen und ihren geflügelten Verwandten begegnen, die wir ebenfalls einsaugen sollten, da auch hier eine Berührung gefährlich sein kann.



Unsere HP können wir mit Herzen auffüllen, die gelegentlich von Geistern fallen gelassen oder aus Objekten herausgeschleudert werden, wenn wir sie „abstauben“. Zudem können wir Gold und andere Wertsachen einsammeln, die uns Punkte bringen. Und bevor wir eine Tür öffnen, sollten wir uns vergewissern, dass es auch eine echte Tür ist…

Mit dem Staubsauger können wir Geister in Brand setzen. Nein, warte, das ist Toad auf'm Pott (das kommt davon, wenn man zu lange das Klo blockiert).

Wo steckt Mario?

Nach und nach finden wir Hinweise auf den Verbleib des berühmten Klempners. Insgesamt fünf Gegenstände, darunter seine Mütze, können wir im Haus finden. Diese müssen wir dann zu Madame le Caro bringen, einem Medium, das wohl schon vor einiger Zeit selbst in die Anderswelt hinüber gewechselt sein muss. Sie gibt uns Tipps und hilft uns, Mario zu finden. Sie ist auch später der einzige Bossgegner, der sich geradezu bereitwillig einsaugen lässt.



Eine Übersicht über die bereits gefundenen Gegenstände bietet das Inventar, das wir mit unserem GameBoy Horror aufrufen können. Dieser dient außerdem als Übersichtskarte, durch die wir erkennen können, welche Räume wir bereits gesäubert haben und welche noch verschlossen sind. Finden wir einen neuen Schlüssel, wird uns auch hier gleich angezeigt, zu welchem Schloss er passt. Zudem können wir mit dem GameBoy Horror Dinge sichtbar machen, die eigentlich unsichtbar sind, also so manchen Geist, aber auch magische Luftzüge, die uns in andere, eigentlich unzugängliche Bereiche des Hauses bringen können.



Aufgeteilt ist das Spiel in mehrere Bereiche, in denen wir bestimmte Räume säubern und Bossgegner besiegen müssen. Nicht selten müssen dafür Rätsel gelöst werden. Es kommt auch vor, dass ein gesicherter Raum plötzlich wieder von einem Geist heimgesucht wird. Und an einer Stelle sorgt ein Blitzschlag für Dunkelheit – wir müssen in den Keller und einen Generator anwerfen. Als hätten sie nur darauf gewartet, stürzen sich die Geister in Scharen auf uns.

