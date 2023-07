Lufia & the Fortress of Doom User-Artikel

Teaser Die Lufia-Serie gehört vielleicht nicht zu den bekanntesten klassischen japanischen Rollenspielen, aber auch nicht zu den unbeliebtesten. Dies war der Auftakt (aber nur der spielerische).

Stehen wie hier mehrere gleiche Gegner nebeneinander, könnt ihr sie leider nicht gezielt ins Visier nehmen.

Der Turm ist rot. Das ist auch schon der größte Unterschied zu vielen anderen Dungeons.

1993 veröffentlichte Taito ein von Neverland entwickeltes Super-NES-Rollenspiel in Japan unter dem Titel, dann in Nordamerika als; eine Mega-Drive-Umsetzung war angekündigt, erschien jedoch nie. Für japanische Mobiltelefone soll noch eine Umsetzung herausgekommen sein. Eine europäische Version hat es leider nie gegeben, wohl aber einige Jahre später vonund die unter dem simplen Titel „“, was mit Sicherheit für einige Verwirrung gesorgt hat. Also nochmal explizit: Dieser Text befasst sich mit der amerikanischen Version des älteren, weniger ausgereiften Spiels.Wobei schon die Story alleine Grund zur Verwirrung bietet, die des ersten Spiels ist nämlich die Fortsetzung von der, die im zweiten erzählt wird. Genauer gesagt ist deren Finale hier der Prolog: Eine Fantasy-Welt wird von vier bösen Überwesen bedroht, hierzulande als Höllenfürsten bezeichnet. Doch ein Heldenquartett, angeführt vom tapferen Maxim, schafft es, die Bösewichte auszuschalten. 99 Jahre später kehrt einer Höllenfürsten jedoch zurück. Und da die Armeen aufgrund der üblichen Bürokratie nicht in der Lage sind, angemessen darauf zu reagieren, liegt es an einem jungen Ritter, der von Maxim abstammt und den wir selbst benennen dürfen/müssen, ins Abenteuer zu ziehen, gemeinsam mit seiner Freundin Lufia, die als Kind ohne Erinnerungen in der Stadt aufgetaucht war. Es gilt, den Überlebenden der ersten Heldentruppe nachzuforschen, vor allem aber, die übermächtige Klinge von Maxim wiederzufinden, vorzugsweise bevor auch der Rest des Schurkenquartetts wieder auf der Bildfläche erscheint …Spielerisch weicht Lufia nicht wesentlich von anderen japanischen Rollenspielen ab. So wird immer wieder in einen separaten Kampfbildschirm umgeschaltet, in dem ihr gegen verschiedene Monster antretet. Die Gefechte sind jedoch nicht im engeren Sinne runden-, sondern lediglich zugbasiert. So kommen Freunde und Feinde abhängig von ihren Eigenschaften (und offensichtlich Glück) früher oder später an die Reihe und können dann zuschlagen, zaubern, Gegenstände benutzen, fliehen oder sich auf die Defensive konzentrieren. Die Befehle werden jedoch erst nach einiger Verzögerung ausgeführt und auch nicht in der Reihenfolge, in der sie empfangen wurden - eine Möglichkeit, sie einzusehen, besteht jedoch nicht. Sollte der angegriffene Gegner in der Zwischenzeit bereits besiegt oder davongelaufen sein, kommt euch das Spiel auch nicht entgegen und lässt euch jemand anders treffen, sondern der Zug ist verschwendet. Diese Eigenheiten lassen sich natürlich damit rechtfertigen, dass das Spiel nicht zu einfach sein soll, sie wirken in dieser Form aber eher irritierend. Auch gibt es noch eine Macke, die ich mir überhaupt nicht erklären kann: Stehen mehrere Exemplare des gleichen Gegners nebeneinander, können diese nicht gezielt ausgewählt werden, sondern es ist Zufall, wen ihr tatsächlich trefft. Wenigstens trifft man so immer jemanden, solange nicht die ganze Gruppe erledigt ist. Sind alle Gegner besiegt, dürft ihr euch über Erfahrungspunkte freuen, die die Helden nach und nach stärker werden lassen, sowie über Geld und selten auch mal einen Gegenstand.Je nach Stand der Handlung steuert ihr bis zu vier Helden, die unterschiedliche Eigenschaften aufweisen: Maxims Nachfahre ist ein guter Kämpfer, erlernt aber auch diverse defensive Zaubersprüche. Lufias Stärke hingegen ist Angriffsmagie. Der Soldat Aguro kann überhaupt nicht zaubern, ist aber körperlich um so stärker. Und die junge Halbelfe Jerin ist als Mischfigur angelegt. Die verschiedenen Zaubersprüche werden automatisch verfügbar, sobald die Helden bestimmte Erfahrungsstufen erreichen, und setzen wie üblich magische Energie zur Anwendung voraus, die euch irgendwann ausgehen kann. Damit eure Leute stark genug sind, um mit den Feinden mithalten zu können, gilt es, deren Kampferfahrung nicht zu vernachlässigen und sie mit immer besserer Ausrüstung auszustatten. Ferner lassen sich unzählige Items mit ganz unterschiedlichen Effekten sammeln und einsetzen; leider ist der Platz in eurem Inventar begrenzt und vor allem haben all die Gegenstände keine spielinternen Beschreibungen (die Zauber schon) – vielleicht sind sie in der Anleitung aufgeführt, die ich als Gebrauchtkäufer allerdings nie zu Gesicht bekommen habe. Geht einem Helden die Lebensenergie aus, kann er nur noch mit bestimmten Sprüchen oder Items wieder auf die Beine gebracht werden. Fällt die ganze Party, werdet ihr automatisch von einer Fee gerettet und zur letzten Stadt zurückgebracht, jedoch um die Hälfte eures Geldes erleichtert. Einige Gegner können eure Figuren auch noch in spezielle Zustände versetzen, beispielsweise vergiften oder paralysieren, was unterschiedlich einfach zu heilen ist.Gespeichert werden kann ausschließlich bei Priestern, die ihr in der Regel in den Städten findet und die auch gefallene Helden gegen Geld wiederbeleben. Ferner gibt es hier Gasthäuser – eine Übernachtung stellt Lebens- und magische Energie komplett wieder her –, ihr könnt in verschiedenen Läden mit Ausrüstung und Items handeln (leider müsst ihr die Ausrüstung jedes Mal von Hand anlegen und könnt erst dann das alte Zeug wieder verkaufen), und auch einfach mit anderen Leuten plaudern.In einer Oberwelt bewegt ihr euch zwischen den verschiedenen Städten und Dungeons umher. Zunächst zu Fuß, später im Spiel bekommt ihr ein Schiff. Und es gibt jeweils Dutzende von Städten und Dungeons. Die Spielzeit liegt bei ca. 30 Stunden, nur leider mangelt es an Abwechslung. So ist jeder Dungeon entweder eine Höhle oder ein Turm, mit nur wenigen Ausnahmen. Zudem werden die Kämpfe außerhalb der Handlung vollkommen willkürlich ausgelöst, was auf Dauer nervt (durch Verwendung bestimmter Items lässt sich zumindest noch die durchschnittliche Frequenz verändern). Nennenswerte Rätsel sind auch die absolute Ausnahme, so dass die Dungeons – und damit der Großteil des Spiels – eigentlich nur monotone Suchen nach Schatztruhen und schließlich dem Ort, an dem sich der Monsterboss aufhält oder sonstwie die Handlung weitergeht, darstellen. Die Handlung weist wiederum ein merkwürdiges Tempo auf: Nachdem einer der Höllenfürsten die Menschen eingeschüchtert hat, dauert es das halbe Spiel, bis sie sich erneut bemerkbar machen.Die Grafik ist keineswegs hässlich, scheint jedoch viel Potential ungenutzt zu lassen: Die Farbpalette scheint nicht ausgeschöpft zu werden und die Kampfszenen verzichten komplett auf Hintergründe und überlagern einfach den vorigen Bildschirm; zudem sehen die Hauptfiguren für mich etwas kindlich aus. Auch die Musik hinterlässt einen gemischten Eindruck: Sie wirkt etwas primitiv, die meisten Stücke sind aber durchaus eingängig. Nur an ihrer Anzahl mangelt es wiederum, da es ja auch bei den Lokalitäten keine große Abwechslung gibt.Manche Leute stempeln Fortsetzungen gerne als unoriginell ab – Lufia & the Fortress of Doom bezieht seine Originalität daraus, indem es eine Story fortsetzt, die damals noch nicht existierte. Spielerisch ist es jedoch weitgehend Standard-Nippon-RPG-Kost; anders als bei einigen Konkurrenten müssen wir wenigstens nicht grinden. Das Kampfsystem hat kleinere Eigenheiten, die ihm allerdings eher nicht zum Vorteil gereichen. Dem langen Abenteuer mangelt es an Abwechslung, und die simplen Zufallskämpfe können auf die Nerven gehen – von diesen Einschränkungen abgesehen kann ich aber dennoch eine Empfehlung aussprechen, denn unterhalten tut das Spiel durchaus. Weniger als das auch in Europa erschienene Prequel, jedoch mehr als die aufwendigeren Handheld-Nachfolger.