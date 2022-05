Lucky Luke (SNES) User-Artikel

Teaser Die Daltons sind wieder einmal ausgebrochen und machen den Wilden Westen unsicher. Dabei haben sie die Rechnung ohne den Cowboy gemacht, der schneller ziehen kann, als sein eigener Schatten…

Neben der Asterix-Reihe ist Lucky Luke wohl mit die bekannteste europäische Comic-Serie. Schon in meiner Kindheit hat mich diese Figur fasziniert, außerdem natürlich die Idee des Wilden Westens mit Banküberfällen, Postkutschenüberfällen, Indianerüberfällen… Ein Glück, dass es in der Realität nicht ganz so wild zuging: Ein Blick in die Geschichtsbücher verrät, dass es meistens die Indianer waren, die überfallen wurden, aber das ist eine andere Geschichte.



5371

Der Humor der Comics ist schon ziemlich bescheuert. Also genau mein Ding. Was hat es mit dieser Nummer auf sich? Man kann mich mitten in der Nacht wecken, dabei ein rosa Hasenkostüm tragen und mir irgendwelchen Käse erzählen – ich würde es erst einmal so hinnehmen und ein paar Minuten brauchen, bis ich merke, dass da was nicht stimmt. Wenn man mich aber nach dieser Nummer fragen würde – 5371 – wüsste ich sofort, was gemeint ist. Diese Nummer hat sich regelrecht in mein Gedächtnis gebrannt! Was hat es also mit dieser ominösen Nummer auf sich? Wenn ihr euch geduldet, werdet ihr es erfahren. Ja, ok, oder ihr könnt es euch schon denken. Ist ziemlich simpel. Aber dazu später mehr.

Jeder Dalton bekommt sein eigenes Loch in der Wand. So einen Schwachsinn haben sie schon öfter abgezogen. Kein Wunder, dass sie immer wieder erwischt werden.

Auf Verbrecherjagd





Als die Daltons ausbrechen, ist es natürlich Lucky Luke, der sich aufmacht, die Gangster wieder einzufangen. Zuerst kämpfen wir uns durch Yuma und liefern uns ein vom örtlichen Bestatter arrangiertes Duell. Dann begeben wir uns in das Gefängnis, aus dem die Daltons ausgebrochen sind, und befreien den Direktor. Weiter geht's in den Saloon von Coyote Gulch, wo ein gewisser Fingers sein Unwesen treibt. Ihn müssen wir besiegen, um zu erfahren, wohin die Daltons geflohen sind. In einer verlassenen Mine stellen wir Averell, der uns nicht verraten will, wohin seine Brüder geflohen sind – es aber trotzdem tut, ist schließlich Averell. Weiter geht es zur Pacific Railroad. In dem überfallenen Zug besiegen wir Jack Dalton. Doch William und Joe sind immer noch auf der Flucht. Wir landen in einem Fort, das von den Indianern überfallen wurde. In einem Duell mit einem indianischen Krieger erfahren wir, dass William im Indianerdorf gefangen gehalten wird. Dort müssen wir uns verschiedenen Prüfungen unterziehen und bekommen dafür am Ende den gefangenen William. Joe hingegen hat sich in ein anderes Gefängnis zurückgezogen, wo es zum finalen Kampf kommt. Am Ende landen die Daltons wieder hinter Gittern, während der einsame Cowboy weiter in die Ferne zieht…

Side-Scroller im Wilden Westen

Bei Lucky Luke für das SNES handelt es sich um ein typisches Jump-and-run, wobei sich das Gespringe in Grenzen hält. Natürlich gibt es auch Sprungeinlagen (die es manchmal echt in sich haben können), aber meistens geht es eher darum, mal irgendwo hoch zu klettern oder auf ein Dach zu springen. Das Schießen steht im Mittelpunkt des Spiels; abhängig von unseren Reaktionsvermögen können wir in jede beliebige Richtung schießen. Gegner können überall erscheinen, meistens hinter Fenstern oder Kisten. Getötet wird in diesem Spiel jedoch nicht, stattdessen werden Gegner entwaffnet oder ausgeschaltet. Besiegte Gegner lassen oft Gegenstände fallen, die uns helfen können.



Dazu gehören Munition, ein Extraleben, Dynamit oder einen Sheriff-Stern, der uns einen weiteren Hitpoint gibt – insgesamt haben wir vier Hitpoints, können also dreimal getroffen werden, beim vierten Mal verlieren wir ein Leben und müssen meist von vorne beginnen. In jedem Level kann zudem ein B-Symbol eingesammelt werden, durch das wir im Anschluss in einem zufällig ausgewähltem Bonus-Spiel Extraleben und Munition gewinnen können. Dazu gehört beispielsweise ein Armdrücken gegen Lucky Lukes berühmtes Pferd Jolly Jumper.

Hol's der Geier! Dieses edle Tier wird kurzerhand als Trampolin zweckentfremdet.

Schon als Kind fand ich europäische Comics super, vor allem Tim und Struppi, Asterix und die Digedags (ja, ok, kennt keiner, egal). Viel Spaß hatte ich aber auch mit dem Cowboy, der schneller schießen konnte, als sein eigener Schatten. Die Lucky-Luke-Comics zeichneten sich besonders durch viele typische Wild-West-Elementen aus (ja, ist ja auch ein Western), aber auch durch viele Anspielungen und Parodien.Wer sich mal im Allgemeinen mit dem Wilden Westen beschäftigt, wird relativ schnell über Namen stolpern wieoder. Sie alle tauchen in der einen oder anderen Geschichte von Lucky Luke auf, ebenso wie reale Ereignisse wie der Bau der Eisenbahnstrecken oder der Goldrausch in Alaska. Und natürlich standen viele Western-Filme Pate; in einer Geschichte beispielsweise taucht der Kopfgeldjäger Elliot Belt auf, der einem gewissenverdächtig ähnlich sieht…