LucasArts vs. Sierra (2) User-Artikel

Teaser Hier geht es jetzt ans Eingemachte! Das Beleidigungsfechten geht in die nächste Runde. Jetzt kann sich niemand mehr hinter leeren Floskeln verstecken! Bis einer heult!

Leisure Suit Larry 7:"Au! Ich hasse es, mich an Papier zu schneiden!"Gabriel Knight:"Mind if I do?"King's Quest VII:"Normalerweise vergesse ich nie ein Gesicht, aber bei dir mache ich eine Ausnahme."Leisure Suit Larry 7:"You're a prince, Larry!""That's not what I would call it!"Police Quest 3:"Next time you enter a suspect dwelling, make sure both you and your gun are ready!"

LucasArts-Zitate

Maniac Mansion:"Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen!"Zak McKracken:"Zweiköpfiges Eichhörnchen greift zwei Camper auf einmal an!"Indiana Jones and the Last Crusade:"Ich verkaufe diese Lederjacken."Loom:"Haben Sie einen Schwarm weiße Schwäne gesehen?"The Secret of Monkey Island:"Hinter dir! Ein dreiköpfiger Affe!"Monkey Island 2 - LeChuck's Revenge:"Ich bin ein mächtiger Pirat!"Indiana Jones and the Fate of Atlantis:"Na gut, Jones... wie wirst du diese Statue in all diesem Müll finden?"Day of the Tentacle:"Bernard, komm her damit ich dich schlagen kann."Sam & Max Hit the Road:"Sinnlose Gewaltanwendung ist MEIN Spezialgebiet."Vollgas - Full Throttle:"Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Die Bar!"The Dig:"Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht."