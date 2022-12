Lifeless Planet User-Artikel

Teaser Eine rote Flagge weht über dem verlassenen Dorf, halb vergraben im Wüstensand. Hammer und Sichel sind nicht das Einzige, das hier fehl am Platze ist – auf einem Planeten, weit entfernt von der Erde…

Achtung, Spoiler-Alarm!

Lifeless Planet nimmt uns mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Auf der Suche nach Antworten erforschen wir die Oberfläche eines fremden Planeten und folgen einer Spur, die uns immer wieder vor neue Rätsel und Herausforderungen stellt. Was nach einem interessanten Abenteuer klingt, hat aber nur einen mittleren Metacritic-Score von 59. Gehen wir also einmal den Geschehnissen auf diesem Planeten auf den Grund und auch der Frage, ob die negativen Wertungen gerechtfertigt sind. Und wieder einmal heißt es:

Eine verlorene Kolonie

Das Holo-Tab 3000 versorgt uns mit allen nötigen Informationen und übersetzt die gefundenen Audio-Logs.

Die Abwesenheit jeglicher Flora und Fauna ist nicht das größte Rätsel, das wir zu lösen haben. Denn nach einem beschwerlichen Marsch durch ein Gebirge stehen wir in einer Geisterstadt. Das allein ist schon ungewöhnlich, doch die Skelette der ehemaligen Bewohner und eine rote Fahne mit Hammer und Sichel, die über der verlassenen Siedlung im Wüstenwind flattert, sprechen Bände in einer Sprache, die die meisten wohl nicht verstehen – Russisch. Doch dank unseres Universalübersetzers können wir alle Audiologbücher, die wir auf unserer Reise finden, übersetzen lassen und erhalten somit einen Einblick in das, was Jahrzehnte zuvor geschehen ist.

Der rote (grüne) Faden

Eine geheimnisvolle Frau weist uns den Weg. Oder spielt sie nur mit uns? Wir machen eine Entdeckung, die uns ganz klar zeigt, dass wir hier unerwünscht sind: Offensichtlich gibt es hier doch Lebewesen – pflanzliche Kreaturen, die vor unseren Augen einen unserer Kameraden töten. Unseren anderen Begleiter finden wir etwas später; tot. Durchbohrt von einer eben jener Pflanzen. Doch wir sind nicht allein. Eine grüne Fußspur führt uns weg aus der Siedlung, vorbei an Gebäuden der Sowjets, durch unwegsames Gelände. Dabei begegnen wir immer wieder IHR, einer merkwürdigen Frau, die uns etwas auf Russisch zuruft: „Folge mir!“ Das lassen wir uns nicht zweimal sagen, immerhin ist sie wohl die einzige, die uns verraten kann, was genau hier vorgefallen ist. Und weshalb sie ohne Raumanzug auf der Planetenoberfläche überleben kann, während wir immer wieder unseren Luftvorrat auffüllen müssen, um nicht zu ersticken. Allerdings eilt sie uns immer voraus auf direkten Wegen, die sie wie ihre Westentasche zu kennen scheint, während wir ihr nur mühsam über Umwege folgen können. Dabei sind uns ihre Absichten erst einmal nicht bekannt, zudem scheint sie eine besondere Verbindung zu den Killer-Pflanzen zu haben. Es hat den Anschein, als könne sie die Pflanzen bis zu einem gewissen Grad kontrollieren, außerdem imitieren diese Kreaturen immer wieder ihre Gestalt, um uns in unser Verderben zu locken.



Ein Portal zu den Sternen

Nach und nach können wir durch unsere Entdeckungen und gefundene Audiologs rekonstruieren, was es mit dieser unbekannten Kolonie der Sowjets auf sich hat. Offensichtlich hatten sie im Jahr 1974 in den Weiten Sibiriens ein Portal entdeckt, das ihnen Reisen zu diesem Planten ermöglichte. Sie hielten ihre Entdeckung geheim und begannen, den Planten nach und nach zu kolonisieren. Erbaut wurde dieses Portal von einer unbekannten außerirdischen Zivilisation, über die wir kaum etwas erfahren. Es existiert ein zweites Portal, das den Kolonisten die Rückreise zur Erde ermöglichte. Durch die Relativität der Zeit ist die Erde diesem Planeten um hunderte von Jahren voraus, was durchaus eine Rolle spielt.



Es kommt, wie es kommen muss: Nachdem die Sowjets Kolonisten und Material durch das Portal auf den Planeten geschafft und angefangen hatten, diesen zu kolonisieren, wird deutlich, dass sie es übertrieben haben. Wie schon so oft zuvor hatten die Menschen nicht auf die Umwelt geachtet, was nun zur Katastrophe führt. Ihre primäre Energiequelle, ein seltsam grün leuchtendes Moos, stirbt aus, die Portale versagen ihren Dienst und schneiden die überlebenden Kolonisten von der Erde ab. Flora und Fauna sterben aus - bis auf jene Lebensform, die mutiert und regelrecht Jagd auf die Menschen macht. Die einzige, die überlebt, ist die geheimnisvolle Aelita, die sich letztendlich mithilfe des Protagonisten für den Planeten opfert und damit das Leben auf den Planten zurück bringt. Die Portale werden aktiviert, wir gelangen zurück auf die Erde der Zukunft, die uns genauso fremd ist wie eben jener leblose Planet…

