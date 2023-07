Landnama: Siedeln als Wikinger User-Artikel

Teaser Mit Landnama entführt euch Entwicklerstudio Sonderland in die nördlichen Breitengrade. Als Anführer eines Wikinger-Clans landet ihr auf der unerschlossenen Insel Island und schreibt eure eigene Saga.

Historischer Hintergrund

Den eisigen Winter als Feind

Der Start der Saga: Kleine Siedlung, reichlich erkundbares Terrain.

Mit dem letzten und kostspieligen Ausbau eurer Heimstätte zur "Großen Halle" gilt die aktuelle Kampagnen-Region von Island als erfolgreich besiedelt. Mit Herzblut auf zur nächsten Karte!

Nach knapp 18 Monaten Entwicklungszeit ladet euch, der Debüt-Titel des deutschen Indie-Entwicklerstudios Sonderland, in eine Welt der Sagen und Mythen ein. Spielerisch erwartet uns mit dem heute erschienenen Titel ein Survival-Roguelite-Aufbauspiel, das uns in die Zeit des 9. Jahrhunderts versetzt und in der wir als Wikinger die ersten Siedlungen auf Island errichten.Mit meinem Clan habe ich vorab die Überfahrt zur Insel in Angriff genommen und dort die ersten menschlichen Fußabdrücke hinterlassen. Nun berichte ich für euch nachfolgend im User-Artikel vom Kolonisations-Abenteuer in der rauen Welt.Das nordische Szenario von Landnama basiert auf dem historischen Buch Landnámabók (übersetzt: Landnahmebuch). In diesem wurde die Besiedlung Islands durch die Skandinavier/Wikinger im 9. und 10. Jahrhundert beschrieben, um für die Nachwelt erhalten zu bleiben. Wie einer der Entwickler mir mitteilte, stand das eigentliche Spielkonzept zwar schon früher fest, Sonderland nahm aber nach einer Recherche das historische Setting dankend an (eben weil es so gut mit ihrem geplanten Titel harmonierte).Vorneweg möchte ich anmerken, dass in Landnama keine Kämpfe oder Raubzüge vorkommen, erwartet also kein typisches Wikingerspiel. Stattdessen liegt der Fokus der gewaltfreien Aufbau-Kampagne, hier Saga genannt, auf dem Überlebens-Kampf eures Stammes-Clans (zu Beginn stehen drei zur Auswahl) gegen die eisige Natur. Wir stellen uns also den Herausforderungen des unwirtlichen Landes und müssen unsere Stammes-Siedlung immer wieder aufs Neue vor dem bedrohlichen Winter schützen. Dazu müssen wir genügend einer Ressource, das sogenannte Herzblut, produzieren. Das wertvolle Herzblut gewinnen wir, in dem wir das Umland erkunden, bewirtschaften und vor allem den Ausbau der eigenen Siedlung und deren Produktionsgebäude vorantreiben.Die vier bekannten Jahreszeiten schreiten beim Siedeln und Erkunden unweigerlich (aber jederzeit pausierbar) auf einer in 12 Blöcken unterteilten Zeitleiste voran, ebenso wird viermal im Jahr das Herzblut "geerntet" und am Jahresende wird der Winterzoll fällig, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Entdecken wir Wahrzeichen oder besondere Orte auf der in Hexfeldern aufgeteilten Karte, schalten diese dauerhafte Boni für die laufende Saga frei. Errichten wir bestimmte mythische Orte wie Haine, erzielen wir weitere Vorteile für unser Aufbau-Vorhaben.Primäres Ziel auf jeder Karte/Region ist also die erfolgreiche Besiedlung, diese Aufgabe wird schrittweise durch den mehrfachen Ausbau eurer Heimstätte gelöst, der jedes Mal eine größere Anzahl an Herzblut-Ressourcen verschlingt. Bei Erfolg (dem letzten Ausbau zur "Großen Halle") wählt ihr eine neue der insgesamt sechs Insel-Regionen, die unterschiedlich schwer abzuschließen sind (deren Schwierigkeit wird mit 1-3 Schädeln angezeigt auf der Übersichtskarte). Scheitert ihr, dürft ihr mit einem anderen Clan es erneut versuchen, nach insgesamt drei Fehlschlägen endet die aktuelle Saga. Schließt ihr hingegen eine komplette Saga erfolgreich ab, schaltet ihr mitunter neue Clans frei, die über unterschiedliche Eigenschaften und Spiel-Effekte verfügen.