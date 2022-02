Teaser Ihr habt Kirbys Freunde auf dem Game Boy kennengelernt und wollt noch mehr von ihnen? Dann gehört ihr zur Zielgruppe dieser Fortsetzung auf der alten Heimkonsole.

Saugen, kopieren, reiten

Wie immer kann unser heldenhaftes Kopfkissen die Gegner einsaugen und verschlucken.

Mit Coo als Nadel gegen ungewohnt furchteinflößende Gegner.

Herausforderungen und Probleme

Mein Fazit

Als Stein ist Kirby nicht gerade mobil. Aber vielleicht brauchen wir die Verwandlung ja, um bestimmte Blöcke zu zerstören.

Ende 1997 gab es zwar schon das Nintendo 64, dennoch veröffentlichte HAL über Nintendo noch einen weiteren Kirby-Plattformer für das Super NES. Allerdings nur noch in Amerika und etwas später Japan; nach PAL-Land schaffte es das Spiel erst viel später als Virtual-Console-Download (wofür Gerüchten zufolge übrigens nur technische Probleme verantwortlich waren). Es trägt den Titelund führt somit die Nummerierung der Game-Boy-Spiele fort, was damit gerechtfertigt werden kann, dass es eben von den selben Machern stammt wieund auch hauptsächlich auf diesem basiert. Von dem zwischenzeitlich erschienenenhat es sich kaum beeinflussen lassen.Erneut wird der Planet Pop Star von Dark Matter bedroht. Ja, diesmal versucht die ominöse Entität von der ganzen Welt Besitz zu ergreifen (und natürlich ist König Nickerchen wieder unter den Opfern). Kirby und seine Freunde müssen also wieder ins Abenteuer ziehen und für Ordnung sorgen.Und so erwartet uns ein klassisches Plattformabenteuer, in dem ihr verschiedene Landschaften durchquert und euch mit zahlreichen Gegnern auseinandersetzt. Letztere kann Kirby in der Regel einfach einsaugen und dann in Form eines Sterns auf seine Kollegen spucken, bei bestimmten Kreaturen aber auch durch Herunterschlucken deren jeweilige Fähigkeiten übernehmen. So kann er etwa die Gegner mit einem Eis-Odem einfrieren oder als Feuerball durch die Luft düsen. Es gibt diesmal acht Grundfähigkeiten – die sieben aus Teil 2 und das brandneue Reinigen, mit dem Kirby seinen Widersachern Staub ins Maul fegt.Ihr könnt immer nur eine Fähigkeit besitzen: Drückt ihr auf Select oder werdet getroffen, dann hüpft die Fähigkeit in Form eines Sterns davon und kann mit etwas Glück wieder eingefangen werden. Unabhängig davon kann Kirby Rutschattacken ausführen, sowie sich mit Luft vollpumpen und fliegen - oder diese Luft zum Angriff nutzen. Jene Angriffe sind eher aber schwach; kommt ihr zu einem Endgegner, ohne eine gegen ihn nützliche Fähigkeit zu besitzen, müsst ihr halt geeignete Objekte einsaugen und auf ihn spucken.Eine große Rolle spielen diesmal Kirbys Freunde, die als Reittiere fungieren. Wir bekommen sie hier weitaus häufiger als im Vorgänger, genauer gesagt können wir üblicherweise kurz nach Levelbeginn zwischen zwei von ihnen wählen, allerdings haben wir mit ihnen keine zusätzliche Lebensenergie mehr. Ihre Anzahl hat sich von drei auf sechs erhöht: Der Hamster Rick kann, anders als in Teil 2, Gegner durch Draufspringen angreifen und an Wänden hochspringen (nicht, dass die Anleitung uns darüber informieren würde...). Der Fisch Kine ist natürlich hauptsächlich unter Wasser hilfreich; Coo, die Eule, ist der beste Flieger und Nago, eine Katze, ein weiterer starker Springer. Außerdem gibt es noch Chuchu, einen Oktopus mit Schleife, der sich an Decken entlanghangeln kann, und Pitch, einen weiteren Vogel. Die unterschiedlichen Arten, auf die sie sich bewegen, sind natürlich in bestimmten Situationen von Bedeutung. Vor allem funktionieren aber die Spezialkräfte ganz unterschiedlich: Je nach Gefährte gibt es 56 verschiedene Kombinationen, die allerdings nicht alle gleich nützlich sind. Die erwähnte Reinigungsfähigkeit etwa erlaubt es Chuchu, auf einem Besen zu fliegen, dessen Auspuff (?) den Gegnern Schaden zufügt, während Kine mit ihr eine Saugglocke bekommt und Pitch Wasser spucken kann.Ein Feature, das offensichtlich doch von Kirby's Fun Pak inspiriert wurde, erlaubt es dem Titelknödel, einen weiteren Freund namens Gooey herbeizurufen, der im Prinzip eine leicht schwächere Version von ihm selber darstellt. So könnt ihr mit einem zweiten menschlichen Spieler kooperativ durch die Level ziehen, inmitten eines laufenden Spiels, ohne jegliche Komplikationen - aber mit dem Haken, dass Kirbys maximale Lebensenergie dabei etwas reduziert wird. Ihr könnt Gooey auch vom Computer steuern lassen, sonderlich nützlich ist er aufgrund der recht schlechten KI jedoch nicht (die in Fun Pak war vielleicht nicht besser, aber hier fällt sie definitiv stärker ins Gewicht).Diesmal umfasst das Spiel fünf Welten, die sich in jeweils sechs Level plus Endgegner unterteilen. Um den eigentlichen Endkampf freizuschalten und einen zweiten Abspann sehen zu können, müsst ihr zuvor noch diverse Gegenstände zusammentragen – nicht mehr nur einen pro Welt wie in Dream Land 2, sondern einen pro Level. Absolviert ihr eine bestimmte Aufgabe, gibt es am Ende einen Herzstern als Belohnung. Möglicherweise müsst ihr ein bestimmtes Reittier mitnehmen, die Umgebung manipulieren oder ein Minispiel bewältigen. Leider halten sich die Hinweise darauf, worin diese Spezialaufgabe denn besteht, eher in Grenzen, so dass einige Herzsterne praktisch nur durch Raten und Ausprobieren zu erlangen sind. Die Minispiele hingegen sind ganz und gar nicht zu übersehen, aber dafür ziemlich schwierig und bei einem Patzer dürfen wir lästigerweise den ganzen Level wieder von vorne beginnen. Sobald ihr alle Aufgaben in einer Welt erledigt habt, müsst ihr anschließend noch einmal den Endgegner besiegen, damit die Sterne Wirkung zeigen - egal, ob wir das vorher schon einmal gemacht haben oder nicht.Leider zickt das Scrolling schon mal, wenn es darum geht, uns eine ordentliche Sicht des Geschehens zu verschaffen. Die Grafik ist nicht so cartoonig wie in Fun Pak, sie verwendet eher blasse Farben und erinnert an ein Malbuch, was wohl recht originell ist, meinem Empfinden nach ist sie allerdings weitaus weniger gelungen als im allseits beliebten. Das Spiel macht Gebrauch vom Pseudo-Hochauflösungsmodus und einem SA-1-Chip und irgendetwas von diesen Sachen führt dazu, dass auf meinem amerikanischen SNES mit Billig-RGB-Kabel die Farben weitaus stärker verhunzt sind als bei anderen Spielen. Wie oben erwähnt hat man eine PAL-Version ja überhaupt nicht hinbekommen. Das Abenteuer lässt sich aber auch offiziell emuliert auf Wii spielen. Und zwar als Teil von, die es entgegen anderslautender Gerüchte ebenfalls nicht nach Europa oder Australien geschafft hat. Nur als Download bekam man es letztendlich auch hierzulande offiziell, für Wii und inzwischen Wii U, sowie als Teil des Nintendo-Switch-Online-Abos.Für sich betrachtet ist auch Kirby’s Dream Land 3 wieder ein gutes Spiel, nur im Vergleich mit seinen Vorgängern bleibt es auf der Strecke – nur etwas, aber doch klar. Es orientiert sich stark an KDL2, schafft es jedoch nicht, auf denselben Spaßfaktor zu kommen. Die zahlreichen Missionen für die Herzsterne sorgen zwar für Pep und Herausforderung, sind jedoch häufig verwirrend oder zu schwierig ausgefallen. Fans des originellen, noch deutlich peppigeren Kirby’s Fun Pak werden erst recht enttäuscht sein, da kaum Neuerungen aus selbigem Spiel übernommen wurden. Die Möglichkeit, nahtlos kooperativ eine zweite Figur hinzuzufügen, ist zwar vorhanden und natürlich grundsätzlich willkommen, aufgrund der schlechten KI diesmal für Solo-Spieler aber kaum von Nutzen.