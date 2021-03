Kickstarter-Spotlight Februar 2021 User-Artikel

Teaser Crowdfunding ist toll! Es gibt kreativen Köpfen die Chance, Projekte anzugehen, die sonst nicht das Licht der Welt erblickt hätten. Den Überblick zu behalten ist oft schwer. Hier eine kleine Hilfe.

An dieser Stelle möchten wir euch eine kleine, individuelle Auswahl an aktuellen Crowdfunding-Projekten vorstellen. Habt ihr darüber hinaus noch interessante Projekte aufgetan, so diskutiert darüber gerne in den Comments.



Gamemaster Classified

Anekdotische Szenen im Comiclook.

Skyclimbers

Diese Landschaft und verschiedene Architekturstile erwarten euch im Open-World-RPG Skyclimbers.

Mitstarten wir in dieses Kickstarter-Spotlight und dies soll nicht die einzige Lebenssimulation bleiben. Dieses Genre scheint derzeit unter den Backern auf Kickstarter sehr beliebt zu sein. Der hier gezeigte Co-Op-Titel besticht in meinen Augen mit charmanter Pixelgrafik und ordentlichem Wusel-Faktor. Das Steinzeit-Setting verspricht im Vergleich zu ähnlichen Genre-Vertretern Abwechslung auf dem prähistorischen Acker. Verschiedene Pflanzen müssen hier erst im Umland entdeckt werden. Das Umland könnt ihr zu Fuß oder aber auf einem der vielen Reittiere, wie Lamas oder Straußen erkunden und neben der Flora auch die reichhaltige Fauna bestaunen. Einige Tiere lassen sich freilich auch domestizieren und bejagen. So könnt ihr im Kickstarter-Trailer neben den oben bereits genannten Tieren unter anderem Krabben, Bisons, Mammuts, Fische, Eulen, Hühner, Wölfe, Wildschweine, Widder, Bienen, Hasen, Seesterne, Pferde, Bären und Affen erspähen. Zusätzlich könnt ihr eure triste Höhle mit kuscheligen, naturbelassenen Fellteppichen und Schlafgelegenheiten sowie selbst gestalteten Wappen auf Tierhäuten verzieren. Die Entwickler streben plattformübergreifendes Gameplay an, sodass ihr euch mit bis zu drei Freunden auf einer Steinzeitwelt herumtreiben könnt. Wenn ich doch nur nicht die Nummer der Geröllheimers verlegt hätte. In solch einem Fall könnt ihr das Spiel aber auch im Solo-Modus spielen.Das Kampagnenziel ist derzeit bereits weit überschritten und es wird nun die Jagd auf diverse Stretchgoals gemacht. Aktuell wird auf die Implementierung von Ballsportspielen hingearbeitet. Solltet ihr also Interesse an dem Spiel haben, könnt ihr derzeit für 25 US-Dollar eine digitale Kopie erhalten.35.000 US-Dollar25. März 2021 15:55 Uhr25EuroApril 2022, nach eigener Aussage der "ultimative Nintendo-Fan", undhaben sich angeschickt, ein Buch über das Erwachsenwerden des Nintendokonzerns zu schreiben. Hilfreich ist dabei nicht nur die Webcomic-Erfahrung von Matthew, sondern auch die Insider-Infos, die Howard in seiner Karriere beim japanischen Spielehersteller in den USA sammeln konnte. So war Phillips Lagerhausmanager, Redakteur für den zweimonatlich erscheinenden Nintendo Fun Club News-Newsletter, der sich später zum Nintendo Power-Magazin wandelte. Darüber hinaus war er als sogenannter Gamemaster unterwegs, um sich um die Qualität der Portierungen der japanischen Vorlagen zu kümmern und avancierte dann auch zu einer Art Maskottchen, welches sich auch in Comic-Form an verschiedenen Stellen wiederfand. Das Buch ist in jährlich getrennte Kapitel unterteilt. Es beginnt im Jahr 1981 und endet 1991, exakt der Zeitraum, in dem Phillips bei Nintendo Of America arbeitete. Innerhalb der Kapitel gibt es wiederkehrende Abfolgen: Infoblöcke, Comics in denen Phillips als Comicfigur anekdotische Situationen erneut durchlebt. Physisch wird das Buch derzeit über Kickstarter nur in die USA, nach Mexiko und Kanada verschickt und erscheint in englischer Sprache. Die E-Book-Version ist selbstverständlich weltweit zu haben und schlägt mit 19 US-Dollar zu Buche.23.000 US-Dollar11. März 2021 06:00 Uhr19US-Dollar (E-Book)/ 39 US-Dollar (physisch - nur Nordamerika)Februar 2022Miterwartet euch ein Multiplayer-Aufbau-Action-RPG im Stile eines. Zumindest beschreiben die Entwickler jenes Spiel als das, welches ihrem Game am nächsten kommt. Weitere Inspiration zum Titel schöpften sie aus Titeln wieoder dem Echtzeitstrategie-Titel. Ihr könnt dabei sowohl aus verschiedenen Klassen, wie Paladin, Magier oder Ranger wählen und euch einer der verschiedenen Dynastien zuordnen. Die Dynastien sind oftmals ein Mix aus Einflüssen traditioneller Kulturen der Menschheitsgeschichte und Fantasy- oder SF-Elementen. So ist die Foryoku-Dynastie beispielsweise von traditionellen japanischen Einflüssen geprägt, verfügt aber auch über fliegende Segelschiffe, während die Rokkuhito-Dynastie sich an antiken afrikanischen Wurzeln gepaart mit Science-Fiction-Einschlag orientiert. Jeder Dynastie sind jeweils Elemente zugeordnet, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. Ihr sollt das Spiel im Co-Op-Modus, PvP oder als Ranglisten-Match spielen. Für 30 US-Dollar bekommt ihr eine digitale Kopie des Spiels. Wollt ihr eine physische Ausgabe von Skyclimbers, müsst ihr mit 65 US-Dollar etwas tiefer in die Tasche greifen.25.000 US-Dollar11. März 2021 15:59 Uhr30 US-Dollar (digital)/ 65 US-Dollar (physisch)November 2021