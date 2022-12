Teaser Fliegende Toaster, Aquarien, Kaminfeuer oder der Matrix-Code. Alles auf unseren Bildschirmen. Wenn wir die Finger von Maus und Tastatur lassen. Bildschirmschoner waren mal ganz groß in Mode.

Wir hatten ja damals nichts in unserer Kindheit und Jugend. Also gefühlt. Unsere Eltern würden uns da sicher widersprechen, aber was wissen die schon. Unsere schönen Spiele hatten meistens gar keine Verpackung oder gar Anleitung, unsere Rechner immer zu wenig RAM und unsere Monitore mussten ständig genutzt werden, weil sich unbewegte Bilder in die Mattscheibe einbrennen konnten. Wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es der Endscreen eines besonders schweren Spiels gewesen wäre. Blöd aber, wenn der Monitor irgendwann mal wieder für etwas anderes genutzt werden sollte. Also boomte - auch wenn wahrscheinlich die wenigsten Nutzer jemals das Problem tatsächlich hatten - für einige Jahre ein ganz eigenes Software-Genre: Der Bildschirmschoner

Natürlich fand auch Sierra-Online-Chef Ken Williams Gefallen an dieser Art von Programmen. In einem Interview mit Adventure Classic Gaming sagte er

As a CEO, my favorite game was probably Hoyles Card games. It didn't cost much to build, and made a fortune. Dynamix had a string of products in this category; Pinball, Johnny Castaway, The Incredible Machine, and others. All BIG money makers.

Johnny Castaway. Erschienen 1992 für den PC, fiel es allein schon deshalb aus dem großen und abwechslungsreichen Sierra-Portfolio, weil es kein Spiel war. Noch nicht einmal ein Lern- oder ein Kartenspiel. Nein. Es war – wie gerade schon so raffiniert eingeführt - ein Bildschirmschoner. Aber nicht einfach nur ein beständig vor sich hinplätschernder Wasserfall oder ein paar zufällig auf dem Bildschirm verlegte Rohre. Johnny Castaway erzählte uns tatsächlich eine Geschichte. Bis auf ein paar Grunzlaute ganz ohne Sprache, aber trotzdem verständlich und sehr witzig gemacht.

Das Team

Fangen wir aber erst einmal mit dem Team an, das hinter dem Bildschirmschoner steckt. Ken Williams erwähnte ja in seinem Zitat die Firma Dynamics, die in diesem Fall als Publisher agierte. Entwickelt wurde Johnny von der Firma Jeff Tunnell Productions. Besagter Jeff Tunnell gründete Dynamics im Jahre 1984, verließ die Firma sechs Jahre später, um mit JTP neu anzufangen und kam 1995 wieder zurück in den Dynamics-Schoß. Wobei JTP immer auch Teil von Dynamics war. Jeff hatte nach Willy Beamish und Rise of the Dragon nur Lust, sich auf kleinere Projekte zu konzentrieren und begann mit einem kleinen Team unabhängig vom Dynamics-Tagesgeschäft, vor sich hin zu werkeln. Noch heute merkt man Jeff den Stolz auf dieses Team an, wenn er von den Verkaufserfolgen schreibt: Die beiden bestverkauften Dynamics-Titel sind 3D Ultra Pinball und Trophy Bass, die beide von JTP stammen.



Das Charakterdesign der Hauptfigur, also von Johnny, steuerte Shawn Bird bei, der ansonsten Grafiken zu Lernprogrammen wie Quarky & Quaysoo’s Turbo Science oder Turbo Learning: Mega Math machte. Mobygames listet als seinen letzten Games-Beitrag das Spiel Drama Queen auf dem Nintendo DS auf. Ansonsten war er bei vielen Dynamics-Titeln mit der Gestaltung und dem Inhalt der Handbücher ausgelastet. Wer nicht mehr wissen sollte, was so ein „Handbuch“ ist, soll bitte ältere Verwandte fragen, die bestimmt gerne mit leuchtenden Augen davon erzählen werden. Shawn jedenfalls erzählte, dass er gebeten wurde, einen Charakter zu entwerfen, der „wettergegerbt, aber liebenswert“ sei. Mehr als diese Hauptfigur entwarf er allerdings nicht. Er ging wieder zurück an seinen Schreibtisch und werkelte ab da an Turbo Science, einem Lernprogramm rund um wissenschaftliche Themen für Kinder. Jeff Tunnell beschreibt die Entwicklung der Figur so, dass er und Shawn von Anfang an auf einer Wellenlänge lagen. Ich hatte das Glück, Jeff über Twitter ein paar Fragen stellen zu dürfen und ganz besonders interessierte mich ein alter Test im PC Mag 03/1993. Dort wird Johnny wie folgt beschrieben: „Sieht verdächtig wie Leisure Suit Larry mit Bart aus“. Das konnte ich nicht nachvollziehen – und Jeff schrieb mir „Ich würde sagen, Larry war so ziemlich die am weitesten entfernte Person, an die wir bei Johnny dachten.“