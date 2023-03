Jewel Match Solitaire X Collector's Edition User-Artikel

Teaser Solitaire kennen die meisten als traditionellen Bestandteil des Windows Betriebssystems. Dass hinter dem Spielprinzip mehr steckt, zeigt die Jewel Match Solitaire Reihe.

Um den König vom Feld zu nehmen, müssen vorher alle 6 Karten mit der Schere vom Feld entfernt werden

Das Spielprinzip

Ein Umfang, der für Monate ausreicht

Die Statuen, Bänke und Brunnen stehen für zusätzliche Levels oder Modis und werden durch Sterne freigeschaltet

Relaxed: Ist der Stapel leer, kommt ein neuer Stapel ins Spiel. Schafft man den Level mit dem ersten Stapel, gibt es drei Sterne. Bei zweiten Stapel gibt es zwei Sterne und ab dem dritten Stapel nur noch einen Stern. Perfekt für Anfänger!

Normal: Hier ist das Spiel nach einem Stapel vorbei. Liegen noch wenige Karten auf dem Spielfeld, gibt es ein oder zwei Sterne. Für drei Sterne müssen alle Karten von Spielfeld geräumt werden.

Hard: Derselbe Modus wie Normal, nur mit höherem Schwierigkeitsgrad

Timed: Der schwerste Modus des Spiels - Für jeden Spielzug hat man nur sieben Sekunden Zeit!

Klassische Solitaire-Varianten wie Klondike, Spider, Freecell oder Yukon

60 wiederspielbare Mahjongg-Levels

Extragroße Tri-Peaks-Levels

Levels mit verschiedenen Challenges (zum Beispiel: Führe eine Kombo mit vier roten Karten aus - und ähnliche Aufgaben)

Sliding Levels: von links nach rechts scrollende Levels

2-Match-Levels: Ein Modus, in dem man Karten vom Spielfeld nimmt, in dem man Karten mit zwei gleichen Werten (egal ob auf dem Feld oder dem Fundament) anklickt.

Klondike-Solitaire, wie man es seit den frühen Windows-Tagen kennt Die Entwickler werben mit insgesamt über 1000 Levels. Ich habe selbst nicht nachgezählt. Aber realistisch ist das allemal. Ich habe bisher rund 40 Spielstunden auf dem Konto und habe höchstens ein Drittel vom Spiel gesehen.

"Cozy Games" ist das aktuelle Buzz-Word für eine Herangehensweise an Spiele, die so alt ist wie das Medium selbst. Der Begriff beschreibt gemütliche Spiele, die der Entspannung dienen - also das Gegenteil von Ego-Shootern oder komplexen Strategiespielen. Früher gab es Begriffe wie "Gelegenheitsspiele" oder auch "Casual Games". Ich war und bin ein großer Fan dieses Genres: Simple Spielprinzipien und Gewaltfreiheit sprechen mich an. Vor allem in den letzten Jahren, da sich diese Art Spiele hervorragend eignen, um nebenbei Podcasts zu hören.Solitaire dagegen? Fand ich als Kind langweilig und es sollte bis ins Erwachsenenalter dauern, dass die ersten Spiele erschienen, die mir den Reiz dieser Kartenspiele näherbringen würden. Das war während des großen Casual-Booms in den 2000ern auf der Reflexive Arcade Plattform (ein anderes Thema für einen späteren Artikel). Da gab es die ersten Versuche, das angestaubte Gameplay mit Twists zu erneuern. Spätestens auf den Smartphones erlebten Solitaire-Spiele seit den späten 2010ern eine große Verbreitung - inklusive süchtig machender Glücksspielmechaniken (oder wie man verharmlosend sagt: F2P-Geschäftsmodell). Da ich letzteres überhaupt nicht mag, bin ich sehr froh, dass es auf dem PC noch einige Vertreter gibt, die von diesem Modell Abstand nehmen. Die interessanteste Reihe ist dabei- herausgegeben von Grey Alien Software, entwickelt vom deutschen Indie-Studio Suricate Software. Jewel Match ist eine Reihe an Match3-Spielen, die es seit 2007 gibt und bis heute gepflegt wird. Seit 2018 erscheinen unter dem Namen auch Kartenspiele. Der aktuellste Ableger hört auf den vollständigen Namenund erschien im Mai 2022.Die Levels in der Hauptkampagne werden nach den Regeln von Tri-Peaks-Solitaire gespielt. Auf der unteren Seite des Bildschirm befindet sich ein Stapel mit dem Kartenvorrat und rechts daneben eine Karte, die das Fundament darstellt. Nehmen wir als Beispiel den obigen Screenshot: Hier ist eine Karte mit dem Wert 5 das Fundament. Die Farben Kreuz, Pik, Herz und Karo haben hier keine Bedeutung - es geht allein um den Wert. Man könnte nun eine Karte mit dem Wert 4 vom Tableau nehmen. Gibt es nicht. Dafür aber eine Karte mit dem Wert 6. Diese wird nun das Fundament. Da es auch Karten mit den Werten 7 und 8 gibt, können diese ebenfalls vom Spielfeld genommen werden (so entstehen Kombos). Dadurch werden die Karten darunter aufgedeckt und können gespielt werden. Kann man keine Karte vom Tableau nehmen, muss man eine Karte vom Stapel ziehen. Das Ziel des Spiels ist es, alle Karten vom Tableau zu nehmen.Da sich dieses Prinzip schnell wiederholen würde, werden mit der Zeit zahlreiche Hindernisse und Sonderregeln eingeführt - welche durch Tutorial-Levels natürlich erklärt werden. Da gibt es in Eis gefrorene Karten, die doppelt gespielt werden wollen um von Feld zu verschwinden. Karten mit einem Schloss, die erst durch einen Schlüssel verschwinden, oder Karten, deren Wert sich mit jeder Runde erhöht oder verringert (das sind die Karten mit den Pfeilen auf dem obigen Screenshot). Und viele Regeln mehr.Insgesamt besteht die Hauptkampagne aus über 300 Leveln. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs.Auf der Weltkarte sind neben den eigentlichen Leveln zahlreiche Brunnen, Statuen, Pflanzen, Bänke und dergleichen mehr verhüllt. Diese schaltet man durch Sterne frei, die man in den Hauptleveln verdient. Das ist abhängig von den vier Schwierigkeitsstufen im Spiel:Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen: Man kann außerhalb eines Levels jederzeit den Schwierigkeitsgrad wechseln! Je mehr Sterne gesammelt werden, desto mehr zusätzliche Levels und Modis werden freigeschaltet, die dann auch aus dem Hauptmenü auswählbar sind: